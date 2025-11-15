LocknLock tiếp sức đồng bào vùng lũ tái thiết cuộc sống sau thiên tai

Thương hiệu gia dụng toàn cầu LocknLock tiếp tục hành trình sẻ chia cùng cộng đồng thông qua chiến dịch CSR “Can đảm cùng LocknLock”, mang hàng chục nghìn sản phẩm gia dụng đến với người dân vùng lũ tại miền Trung và miền Bắc Việt Nam, góp phần giúp tái thiết cuộc sống sau thiên tai.

Với tinh thần chung tay vì cộng đồng, từ tháng 9-11/2025, LocknLock đã triển khai chiến dịch trách nhiệm xã hội “Can đảm cùng LocknLock” tại các tỉnh Quảng Trị, Thái Nguyên, Nghệ An và Thanh Hóa. Chiến dịch được tiến hành với mục đích hỗ trợ người dân tái thiết cuộc sống sau thiên tai, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em.

LocknLock trao tặng các suất quà tại xã Hoằng Tiến, tỉnh Thanh Hóa ngày 17/10.

Trong thời gian qua, các đợt bão lớn liên tiếp đổ bộ vào miền Trung và miền Bắc đã gây ra nhiều thiệt hại nghiêm trọng, khiến hàng nghìn hộ dân rơi vào cảnh thiếu thốn.

Thấu hiểu những mất mát đó, LocknLock đã nhanh chóng hành động, trao tặng hàng chục nghìn sản phẩm gia dụng thiết yếu bao gồm nồi chiên không dầu, hộp đựng thực phẩm, bình nước và nhiều vật dụng tiện ích khá, với tổng giá trị hơn 20 tỷ đồng.

Các điểm trao quà được tổ chức tại các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề, tiêu biểu là xã Hoằng Tiến (Thanh Hóa) vào ngày 17/110; xã Cẩm Giàng, xã Hiệp Lực (Thái Nguyên) vào ngày 28/10; các xã Hữu Kiệm, Mường Xén (Nghệ An) vào ngày 26 - 27/10 và xã Ái Tử (Quảng Trị) vào ngày 1/11.

Chiến dịch được thực hiện cùng sự phối hợp của các tổ chức uy tín như Hội Chữ thập đỏ, tổ chức Xanh Việt Nam và Quỹ hỗ trợ Nhà khăn quàng đỏ, nhằm đảm bảo nguồn lực được trao đến đúng đối tượng cần giúp đỡ.

LocknLock trao tặng các suất quà tại xã Ái Tử, tỉnh Quảng Trị ngày 1/11.

Đại diện LocknLock chia sẻ: “Chiến dịch ‘Can đảm cùng LocknLock’ là nỗ lực dài hạn của chúng tôi hướng tới hỗ trợ cộng đồng thông qua các sản phẩm gia dụng chất lượng. Chúng tôi hy vọng những hỗ trợ này sẽ mang lại niềm tin, động lực và sự ấm áp cho những người dân gặp khó khăn.”

Chiến dịch mang tên “Can đảm cùng LocknLock” (Courage with LocknLock) – trong đó “can đảm” (courage) trong tiếng Hàn là ‘용기’ (yonggi, dũng khí), đồng thời “용기” (yonggi) cũng mang ý nghĩa hộp đựng (container) – một trong những sản phẩm tiêu biểu của LocknLock.

LocknLock đang triển khai các hoạt động trách nhiệm xã hội thông qua chiến dịch “Courage with LocknLock”, hướng tới việc hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn trên toàn cầu.

Không chỉ tại Việt Nam, LocknLock đang triển khai nhiều hoạt động CSR trên toàn cầu.Tháng 3 vừa qua, nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ, thương hiệu đã trao tặng sản phẩm gia dụng cho các gia đình đơn thân tại Hàn Quốc và Việt Nam. Tại Indonesia, LocknLock cũng thực hiện các chương trình hỗ trợ giáo dục như tặng máy xay cầm tay cho học sinh trường trung học chuyên ngành nấu ăn.

Với chiến dịch “Can đảm cùng LocknLock”, thương hiệu tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành cùng cộng đồng, chung tay giúp người dân vượt qua khó khăn và ổn định cuộc sống bền vững hơn sau thiên tai.