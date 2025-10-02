Locknlock lan toả sống xanh bền vững cùng sự kiện 'Love for Vietnam - Act for climate'

Chương trình đã tạo nên một không gian sôi nổi, quy tụ đông đảo sinh viên, khách mời và những người trẻ đầy nhiệt huyết, cùng chung một tinh thần: kiến tạo một Việt Nam xanh và bền vững – đúng với giá trị cốt lõi mà LocknLock luôn theo đuổi trong chiến lược ESG của mình.

Khai Thác Tiềm Năng Xanh Từ Góc Nhìn Đa Chiều

Sự kiện đã mở ra một diễn đàn giá trị, nơi các diễn giả mang đến nhiều góc nhìn đa chiều và thực tiễn về phát triển bền vững. Nội dung xoay quanh việc gắn kết văn hoá dân gian và cây bản địa trong kiến trúc xanh, phân tích tiềm năng kinh tế xanh từ cây tre và những ứng dụng thực tiễn của việc trồng tre trong cải tạo môi trường đất.

Locknlock lan toả sống xanh bền vững.

Đây là những giá trị mà LocknLock muốn lan tỏa: khuyến khích mỗi cá nhân thực hiện những hành động nhỏ nhưng bền bỉ để tạo nên tác động lớn trong bảo vệ môi trường.

Niềm tin cho một Việt Nam Xanh

Tại sự kiện, LocknLock đã trao tặng phần quà hỗ trợ dự án ươm và phát triển mầm tre xanh. Tre – biểu tượng của sức sống bền bỉ và khả năng tái tạo của thiên nhiên, minh chứng rõ ràng cho định hướng phát triển bền vững của thương hiệu. Hoạt động này thể hiện tinh thần đồng hành thiết thực của LocknLock cùng thế hệ trẻ trong việc kiến tạo một tương lai xanh cho Việt Nam.

Đại diện LocknLock cho biết: “Chúng tôi tin rằng, mỗi cây tre được gieo xuống hôm nay không chỉ là một hành động bảo vệ môi trường, mà còn là niềm tin cho một Việt Nam xanh và bền vững mai sau. Thông qua sự kiện này, LocknLock mong muốn tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ, để lan tỏa tư duy xanh và thói quen sống bền vững.”

LocknLock – thương hiệu hướng đến con người và môi trường

Thông qua sự kiện này, LocknLock khẳng định mong muốn tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ, nhằm lan tỏa tư duy xanh và xây dựng thói quen sống bền vững.

Được thành lập tại Hàn Quốc vào năm 1978, LocknLock đã mở rộng danh mục sản phẩm từ hộp đựng thực phẩm sang các dòng sản phẩm bình nước, đồ dùng nhà bếp và thiết bị gia dụng nhỏ. Hiện nay, LocknLock hoạt động với bảy công ty con trên toàn cầu, bao gồm Việt Nam, Hoa Kỳ và Đức, và xuất khẩu sản phẩm đến hơn 120 quốc gia, khẳng định vị thế là một trong những thương hiệu hàng đầu thế giới về sản phẩm gia dụng.

Tại Việt Nam, LocknLock đang vận hành gần 50 cửa hàng trên toàn quốc, bao gồm các cửa hàng tại thành phố lớn như TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng,.. mang đến không gian mua sắm hiện đại cùng trải nghiệm trọn vẹn với các sản phẩm chất lượng cao và thiết kế tinh tế từ Hàn Quốc.

Với triết lý phát triển bền vững, hướng đến con người và môi trường, LocknLock đã và đang nỗ lực đẩy mạnh chiến lược quản trị ESG trên quy mô toàn cầu. Nhằm chung tay ứng phó với biến đổi khí hậu, thương hiệu đã triển khai hàng loạt sáng kiến, bao gồm xây dựng hệ thống kiểm kê phát thải khí nhà kính, phát triển mô hình kinh tế tuần hoàn và ra mắt các sản phẩm thân thiện với môi trường. Bên cạnh đó, LocknLock còn tích cực thực hiện nhiều chương trình cộng đồng vì tương lai bền vững, như chiến dịch bảo vệ môi trường “Love for Vietnam” tại Việt Nam và chiến dịch “Love for Planet” tại Hàn Quốc, thúc đẩy tái sử dụng tài nguyên và nâng cao nhận thức cộng đồng về phát triển xanh.