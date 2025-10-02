Chuyển động số
Thông tin mới nhất quanh việc đóng cửa chính phủ Hoa Kỳ

14:29 | 02/10/2025
Chính phủ Hoa Kỳ đã chính thức đóng cửa vào sáng sớm thứ Tư 1/10, sau khi Quốc hội không đạt được thỏa thuận ngân sách, kéo theo việc hàng trăm nghìn công chức phải nghỉ việc tạm thời và nhiều dịch vụ quan trọng bị gián đoạn.
Việc đóng cửa hoàn toàn chính phủ bắt đầu sau khi các đảng viên Dân chủ và Cộng hòa hàng đầu, bao gồm cả Tổng thống Donald Trump, không đạt được thỏa thuận ngắn hạn để duy trì nguồn tài trợ cho chính phủ.

Sau khi đóng cửa chính phủ Hoa Kỳ, một trong những tác động lớn nhất là việc ngừng công bố dữ liệu kinh tế. Báo cáo bảng lương phi nông nghiệp tháng 9 sẽ không được phát hành vào thứ Sáu, trong khi Cục Thống kê Lao động (BLS) cũng tạm dừng hầu hết hoạt động. Điều này có thể ảnh hưởng đến việc tính toán điều chỉnh chi phí sinh hoạt (COLA) cho An sinh xã hội năm 2026, vốn liên quan trực tiếp đến thu nhập của hơn 74 triệu người dân Mỹ.

NASA cho biết vẫn duy trì một số dự án trọng yếu như Artemis và Trạm Vũ trụ Quốc tế, song khoảng 15.000 nhân viên sẽ bị cho nghỉ không lương. Các chương trình cho vay thế chấp và bảo hiểm lũ lụt quốc gia cũng gặp trở ngại, khiến hơn 1.300 giao dịch bất động sản bị đình trệ mỗi ngày.

Trong khi đó, nhiều dịch vụ thiết yếu vẫn tiếp tục duy trì. Dịch vụ bưu điện, Medicare, Medicaid và các chương trình dinh dưỡng như SNAP vẫn hoạt động, nhưng phụ thuộc vào khả năng tài chính. Hệ thống tòa án cũng sẽ duy trì đến ngày 17/10, sau đó có thể chịu ảnh hưởng nếu chính phủ vẫn đóng cửa.

Đáng chú ý, nhân viên kiểm soát không lưu và an ninh hàng không vẫn làm việc dù không được trả lương, trong khi Amtrak khẳng định các tuyến đường sắt chở khách vẫn vận hành bình thường.

TT Trump cho biết chính quyền của ông có thể thực hiện các hành động quan trọng trong thời gian đóng cửa chính phủ , bao gồm cắt giảm phúc lợi của chính phủ đối với “một số lượng lớn người dân”.

Hiện chưa rõ thời gian đóng cửa sẽ kéo dài bao lâu. Thượng viện dự kiến chỉ họp lại vào thứ Sáu, trong khi bế tắc ngân sách giữa hai đảng tiếp tục chưa có lối thoát.

Người dân Mỹ chịu ảnh hưởng như thế nào khi chính phủ đóng cửa?

Lương công chức & binh sĩ: Bị trì hoãn, dù nhiều người vẫn phải làm việc.

Chăm sóc sức khỏe: Medicare và Medicaid vẫn hoạt động, nhưng có nguy cơ hạn chế nếu đóng cửa kéo dài.

An sinh xã hội: Người hưởng lương hưu lo ngại về chậm công bố mức tăng 2026.

Nhà ở: Giao dịch bất động sản chậm lại do bảo hiểm lũ lụt bị tạm ngưng cấp mới.

Sinh viên: Vẫn phải trả nợ vay, nhưng xử lý hồ sơ xóa nợ bị trì hoãn.

Du lịch: Kiểm soát không lưu, an ninh sân bay vẫn làm việc không lương; tàu Amtrak vẫn chạy.

Văn hóa – giáo dục: Thư viện Quốc hội đóng cửa, sự kiện công cộng bị hủy.

Người dân bình thường có thể thấy rõ nhất ở các thủ tục vay vốn, mua nhà, du lịch và dịch vụ công bị chậm trễ.
đóng cửa chính phủ Mỹ chính phủ Mỹ ngừng hoạt động shutdown Mỹ Quốc hội Mỹ bế tắc ngân sách tác động đóng cửa chính phủ Mỹ dữ liệu kinh tế Mỹ bảng lương phi nông nghiệp Mỹ An sinh xã hội Mỹ COLA 2026 NASA Artemis trạm vũ trụ quốc tế ISS bất động sản Mỹ bảo hiểm lũ lụt quốc gia Mỹ thị trường nhà đất Mỹ lãi suất thế chấp Mỹ Bộ Lao động Mỹ Cục Thống kê Lao động Mỹ Fed cắt giảm lãi suất tác động kinh tế Mỹ nhân viên chính phủ Mỹ nghỉ việc dịch vụ công Mỹ bị ảnh hưởng SNAP Mỹ Medicare Mỹ Medicaid Mỹ kiểm soát không lưu Mỹ Amtrak Thư viện Quốc hội Mỹ quân đội Mỹ

