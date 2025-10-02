Thông tin mới nhất quanh việc đóng cửa chính phủ Hoa Kỳ

Việc đóng cửa hoàn toàn chính phủ bắt đầu sau khi các đảng viên Dân chủ và Cộng hòa hàng đầu, bao gồm cả Tổng thống Donald Trump, không đạt được thỏa thuận ngắn hạn để duy trì nguồn tài trợ cho chính phủ.

Sau khi đóng cửa chính phủ Hoa Kỳ, một trong những tác động lớn nhất là việc ngừng công bố dữ liệu kinh tế. Báo cáo bảng lương phi nông nghiệp tháng 9 sẽ không được phát hành vào thứ Sáu, trong khi Cục Thống kê Lao động (BLS) cũng tạm dừng hầu hết hoạt động. Điều này có thể ảnh hưởng đến việc tính toán điều chỉnh chi phí sinh hoạt (COLA) cho An sinh xã hội năm 2026, vốn liên quan trực tiếp đến thu nhập của hơn 74 triệu người dân Mỹ.

NASA cho biết vẫn duy trì một số dự án trọng yếu như Artemis và Trạm Vũ trụ Quốc tế, song khoảng 15.000 nhân viên sẽ bị cho nghỉ không lương. Các chương trình cho vay thế chấp và bảo hiểm lũ lụt quốc gia cũng gặp trở ngại, khiến hơn 1.300 giao dịch bất động sản bị đình trệ mỗi ngày.

Trong khi đó, nhiều dịch vụ thiết yếu vẫn tiếp tục duy trì. Dịch vụ bưu điện, Medicare, Medicaid và các chương trình dinh dưỡng như SNAP vẫn hoạt động, nhưng phụ thuộc vào khả năng tài chính. Hệ thống tòa án cũng sẽ duy trì đến ngày 17/10, sau đó có thể chịu ảnh hưởng nếu chính phủ vẫn đóng cửa.

Đáng chú ý, nhân viên kiểm soát không lưu và an ninh hàng không vẫn làm việc dù không được trả lương, trong khi Amtrak khẳng định các tuyến đường sắt chở khách vẫn vận hành bình thường.

TT Trump cho biết chính quyền của ông có thể thực hiện các hành động quan trọng trong thời gian đóng cửa chính phủ , bao gồm cắt giảm phúc lợi của chính phủ đối với “một số lượng lớn người dân”.

Hiện chưa rõ thời gian đóng cửa sẽ kéo dài bao lâu. Thượng viện dự kiến chỉ họp lại vào thứ Sáu, trong khi bế tắc ngân sách giữa hai đảng tiếp tục chưa có lối thoát.