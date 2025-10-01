Chuyển động số
Chính phủ Mỹ đóng cửa, 750.000 nhân viên có thể nghỉ việc tạm thời vì tranh cãi Obamacare

Thế Kiên

Thế Kiên

14:10 | 01/10/2025
Chính phủ liên bang Hoa Kỳ sẽ chính thức đóng cửa sau nửa đêm nay 1/10, do Quốc hội không đạt được thỏa thuận thông qua dự luật tài trợ tạm thời.
Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson chỉ trích đảng Dân chủ vì không thông qua dự luật tài trợ tạm thời nhằm tránh việc chính phủ Hoa Kỳ phải đóng cửa vào cuối ngày.
Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson chỉ trích đảng Dân chủ vì không thông qua dự luật tài trợ tạm thời nhằm tránh việc chính phủ Hoa Kỳ phải đóng cửa vào cuối ngày hôm nay 1/10. Ảnh: Getty.

Chính phủ liên bang Hoa Kỳ sẽ chính thức đóng cửa sau nửa đêm thứ Tư 1/10, do Quốc hội không đạt được thỏa thuận thông qua dự luật tài trợ tạm thời. Bế tắc chính trị giữa Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ đã đẩy nước Mỹ vào tình thế hỗn loạn tài chính - hành chính khi hàng trăm nghìn nhân viên liên bang phải nghỉ việc không lương.

Nguyên nhân chính của cuộc khủng hoảng lần này đến từ tranh cãi về việc gia hạn tín dụng thuế trong Đạo luật Chăm sóc Sức khỏe Giá cả Phải chăng (ACA - Obamacare). Đảng Dân chủ kiên quyết yêu cầu đưa điều khoản này vào bất kỳ dự luật tài trợ nào, trong khi Đảng Cộng hòa phản đối, cho rằng điều đó là không cần thiết và mang động cơ chính trị.

Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson (Cộng hòa - Louisiana) cáo buộc phe Dân chủ “tự dồn mình vào chân tường” và chỉ trích họ đang tìm cách bảo vệ vị thế chính trị của Lãnh đạo Thượng viện Chuck Schumer trước sức ép từ phe tiến bộ trong đảng. Ông Johnson nhấn mạnh Quốc hội cần thông qua một nghị quyết “sạch”, không kèm điều khoản y tế.

Ngược lại, Lãnh đạo phe thiểu số Hạ viện Hakeem Jeffries (Dân chủ - New York) khẳng định: “Nếu chính phủ đóng cửa, thì đó là quyết định của Đảng Cộng hòa”. Jeffries nhấn mạnh đảng của ông sẽ không ủng hộ bất kỳ dự luật nào “phá hoại hệ thống chăm sóc sức khỏe của người dân Mỹ”.

Thiệt hại kinh tế và xã hội

Theo Văn phòng Ngân sách Quốc hội (CBO), việc chính phủ đóng cửa sẽ khiến khoảng 750.000 nhân viên liên bang bị nghỉ việc tạm thời, với chi phí bồi thường mỗi ngày lên tới 400 triệu USD. Tình trạng gián đoạn này có thể kéo dài, tùy thuộc vào diễn biến chính trị tại Quốc hội.

Business Roundtable, một tổ chức tập hợp các CEO hàng đầu nước Mỹ đã cảnh báo tình trạng này “gây bất ổn, gián đoạn dịch vụ thiết yếu và làm tổn hại tới doanh nghiệp, người lao động và gia đình Mỹ”, đồng thời kêu gọi Quốc hội nhanh chóng đạt thỏa thuận.

Đáng chú ý, Thượng nghị sĩ John Fetterman (Dân chủ - Pennsylvania) đã phá vỡ lập trường chung của đảng khi ủng hộ dự luật tài trợ tạm thời của Cộng hòa. Ông gọi đây là “ngày buồn cho đất nước” và tuyên bố: “Lá phiếu của tôi là cho đất nước chứ không phải cho đảng của tôi”.

Trong khi đó, Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện John Thune (Cộng hòa - South Dakota) cho rằng vấn đề ACA chỉ là “trò chính trị” của phe Dân chủ để đối đầu với Tổng thống Donald Trump.

Cuộc đối đầu hiện nay không chỉ phản ánh bất đồng về chính sách y tế mà còn phơi bày sự chia rẽ sâu sắc trong chính trường Mỹ, nơi cả hai đảng đều lo ngại mất điểm trước cử tri trong năm bầu cử 2026.

Nếu tình trạng đóng cửa kéo dài, nó có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới kinh tế Mỹ, thị trường tài chính và niềm tin của công chúng vào chính phủ liên bang.

