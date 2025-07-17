Hạ viện Mỹ tranh cãi gay gắt về các dự luật tiền điện tử

Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson đã dành khoảng 10 giờ để cố gắng đoàn kết hội nghị để thúc đẩy việc bỏ phiếu thủ tục nhằm thông qua các quy tắc tranh luận cho các dự luật tiền điện tử và gói phân bổ ngân sách Lầu Năm Góc liền kề. Ảnh: Getty.

Cuộc khủng hoảng bắt đầu từ hôm thứ Ba, khi một nhóm các nghị sĩ Cộng hòa theo đường lối bảo thủ cứng rắn bất ngờ bỏ phiếu phản đối các quy định, khiến dự luật bị đình trệ. Đến sáng thứ Tư 16/7, sự phản đối lại tiếp tục nổ ra và lần này đến từ các nghị sĩ Cộng hòa ôn hòa và thành viên ủy ban chủ chốt, phản đối những điều chỉnh phút chót do ban lãnh đạo đưa ra nhằm xoa dịu phe bảo thủ.

Cuộc khủng hoảng buộc Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson (Đảng Cộng hòa - bang Louisiana) phải kêu gọi sự ủng hộ tối đa từ nội bộ đảng mình. Trong thế đa số mong manh, ông chỉ có thể để mất một số ít phiếu Cộng hòa nếu muốn duy trì cơ hội thông qua bất kỳ đạo luật nào.

Để giải quyết thế bế tắc, cựu Tổng thống Donald Trump đã trực tiếp can thiệp. Tối thứ Ba, ông tổ chức cuộc gặp kín tại Phòng Bầu dục với khoảng một chục nghị sĩ bảo thủ. Sau cuộc gặp, Trump đăng trên mạng xã hội Truth Social rằng “tất cả họ đã đồng ý bỏ phiếu ủng hộ”, thắp lên hy vọng phá vỡ thế bế tắc.

Tuy nhiên, sự can thiệp này chỉ giải quyết được một phần. Đến sáng thứ Tư 16/7, các thành viên của Ủy ban Dịch vụ Tài chính, cơ quan soạn thảo chính các dự luật đã tiếp tục phản đối những thay đổi phút chót, đặc biệt là việc sáp nhập nội dung hai dự luật độc lập vào một khuôn khổ chung.

Ba dự luật đang được đề xuất bao gồm:

Đạo luật GENIUS, đã được Thượng viện thông qua hồi tháng 6

Đạo luật CLARITY, đang trong quá trình thông qua tại Hạ viện

Một dự luật cấm Cục Dự trữ Liên bang (Fed) phát hành đồng tiền kỹ thuật số quốc gia (CBDC)

Sự chậm trễ và mâu thuẫn nội bộ đang là đòn giáng mạnh vào ngành công nghiệp tiền điện tử Mỹ – lĩnh vực đã chi hàng chục triệu đô la để vận động hành lang trong chu kỳ tranh cử gần đây nhất. Nhiều doanh nghiệp kỳ vọng “Tuần lễ tiền điện tử” lần này sẽ mở ra bước ngoặt trong việc thiết lập khung pháp lý cho lĩnh vực còn nhiều tranh cãi.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia chính sách, khả năng thông qua phiên bản cuối cùng của các dự luật để được Tổng thống ký ban hành và hiện vẫn chưa rõ ràng. Mâu thuẫn sâu sắc giữa các phe trong Đảng Cộng hòa cho thấy Hạ viện vẫn chưa thống nhất được tiếng nói chung về cách thức giám sát và phát triển thị trường tiền điện tử.