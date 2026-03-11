Chuyển động số
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Sử dụng ngay Quỹ Bình ổn giá xăng dầu

Thuỳ Dương

Thuỳ Dương

12:53 | 11/03/2026
Trước diễn biến phức tạp tại Trung Đông, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo sử dụng ngay Quỹ bình ổn giá xăng dầu từ ngày 10.3 và nghiên cứu đưa thuế bảo vệ môi trường về 0%.
Chiều 10.3, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp với Tổ công tác bảo đảm an ninh năng lượng. Cùng dự có Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn, lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan và các tập đoàn lớn.

Tại cuộc họp, người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh "đến thời điểm này, chúng ta vẫn đang kiểm soát được tình hình" và đặt ra mục tiêu dứt khoát không để thiếu năng lượng trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Nhân dịp này, Thủ tướng kêu gọi nhân dân cả nước chung sức, đồng lòng, không hoảng hốt, không lo sợ, hết sức bình tĩnh, nhưng cũng không chủ quan; không lợi dụng hay làm xáo trộn tình hình.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu tiếp tục đa dạng hóa nguồn cung dầu thô; đề nghị Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia (Petrovietnam) và các cơ quan liên quan triển khai ngay kết quả điện đàm giữa Thủ tướng với các nhà lãnh đạo các nước vùng Vịnh vừa qua.

Về nhập khẩu xăng dầu, Bộ Công thương chỉ đạo các doanh nghiệp đầu mối chủ động tìm kiếm nguồn cung, tăng cường nhập khẩu, phân bổ theo kế hoạch được giao để bảo đảm 30% nhu cầu xăng dầu từ nguồn nhập khẩu; đồng thời bảo đảm mức dự trữ theo quy định, xây dựng các kịch bản bảo đảm nguồn cung xăng dầu trong các tình huống.

Bộ Tài chính tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Công thương điều hành giá xăng dầu theo quy định, bảo đảm bám sát diễn biến giá xăng dầu hằng ngày, chủ động có giải pháp điều chỉnh kịp thời, linh hoạt, hiệu quả, khắc phục tình trạng găm hàng, tăng giá…

Điều chỉnh thuế bảo vệ môi trường xăng dầu về 0

Về các giải pháp cụ thể, Thủ tướng giao Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính nghiên cứu sửa đổi cách thức quản lý giá tại Nghị định số 83 về kinh doanh xăng dầu, tạo sự chủ động, linh hoạt cho các doanh nghiệp; cân nhắc theo hướng Nhà nước không quy định giá bán cụ thể.

Thay thế quản lý bằng quy định giới hạn các chi phí và định mức lợi nhuận; giá cụ thể do doanh nghiệp chủ động công bố. Kiểm soát không để tăng giá tùy tiện bằng các công cụ, quy định phù hợp thị trường.

Thủ tướng cũng đồng ý về nguyên tắc với kiến nghị của Bộ Công thương sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu, áp dụng ngay trong ngày 10.3. Bộ Tài chính đề xuất ngay phương án điều chỉnh thuế bảo vệ môi trường đối với các mặt hàng xăng dầu về 0, báo cáo Chính phủ trong ngày 12.3.

Đồng thời, đẩy mạnh sử dụng xăng sinh học E10 theo nghị quyết của Chính phủ; phát động phong trào tiết kiệm năng lượng và sử dụng năng lượng xanh, giảm phát thải. Bảo đảm nhiên liệu cho các công trình trọng điểm, các công trình phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công thương chỉ đạo các nhà máy nhiệt điện bảo đảm nguồn cung nhiên liệu cho phát điện; Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) tập trung khai thác tối đa than theo khả năng hiện có; Petrovietnam cần đẩy mạnh tối đa khai thác dầu khí.

Trước đó, Thủ tướng đã có hàng loạt cuộc điện đàm với các nhà lãnh đạo trên thế giới như Thủ tướng Nhật Bản, Tổng thống UAE, Thủ tướng Kuwait, Thủ tướng Qatar... về ngoại giao năng lượng và nhận được hồi đáp tích cực.

Đặc biệt, hôm qua 9.3, Chính phủ đã ban hành nghị định giảm thuế một số mặt hàng xăng dầu về 0%.

Thủ tướng Phạm Minh Chính quỹ bình ổn giá xăng dầu giá xăng dầu bình ổn giá xăng dầu

Bộ Công Thương ban hành Chỉ thị yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp năng lượng triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm nguồn cung xăng dầu, điện và than cho nền kinh tế, trước diễn biến phức tạp của cuộc xung đột quân sự tại Trung Đông.
