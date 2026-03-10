Chuyển động số
Chính sách số

Xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, buôn lậu xăng dầu xuyên biên giới

Thuỳ Dương

Thuỳ Dương

21:22 | 10/03/2026
Bộ Công Thương ban hành Chỉ thị yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp năng lượng triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm nguồn cung xăng dầu, điện và than cho nền kinh tế, trước diễn biến phức tạp của cuộc xung đột quân sự tại Trung Đông.
Chủ động ứng phó với nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng

Cụ thể, ngày 9/3/2026, Bộ Công Thương ban hành Chỉ thị số 06/CT-BCT về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm an ninh năng lượng trước diễn biến phức tạp của cuộc xung đột quân sự tại Trung Đông.

Theo Bộ Công Thương, tình hình xung đột quân sự tại khu vực Trung Đông đang tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu, đặc biệt là hoạt động vận chuyển dầu mỏ qua eo biển Hormuz – tuyến hàng hải chiến lược của thế giới. Giá dầu thô và các sản phẩm xăng dầu trên thị trường quốc tế đã tăng mạnh, trong khi nhiều quốc gia áp dụng biện pháp hạn chế hoặc tạm ngừng xuất khẩu nhiên liệu nhằm bảo đảm an ninh năng lượng trong nước.

Xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, buôn lậu xăng dầu xuyên biên giới

Đánh giá của Bộ Công Thương cho thấy, nguồn cung xăng dầu trong nước hiện cơ bản vẫn được bảo đảm nhờ sản lượng của hai nhà máy lọc dầu trong nước cùng với nguồn nhập khẩu. Tuy nhiên, trong bối cảnh biến động địa chính trị quốc tế, hoạt động nhập khẩu dầu thô và xăng dầu thành phẩm có thể gặp nhiều khó khăn do giá tăng cao, chi phí vận chuyển và bảo hiểm gia tăng, đồng thời một số quốc gia xuất khẩu có xu hướng hạn chế cung ứng.

Bên cạnh đó, tại thị trường trong nước đã xuất hiện hiện tượng một số thương nhân kinh doanh xăng dầu bán hàng cầm chừng, găm hàng chờ tăng giá, gây tâm lý lo ngại trong dư luận và tiềm ẩn nguy cơ bất ổn thị trường.

Thực hiện Nghị quyết số 36/NQ-CP ngày 6/3/2026 của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2/2026, nhằm chủ động ứng phó với các biến động của thị trường năng lượng quốc tế, bảo đảm nguồn cung xăng dầu phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và nhu cầu tiêu dùng của người dân, Bộ Công Thương yêu cầu các địa phương, cơ quan quản lý và doanh nghiệp liên quan triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Địa phương tăng cường kiểm tra, không để xảy ra thiếu hụt nguồn cung

Theo Chỉ thị, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố được yêu cầu chỉ đạo Sở Công Thương phối hợp với các thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối xăng dầu trên địa bàn xây dựng phương án bảo đảm cung ứng xăng dầu trong mọi tình huống.

Các địa phương cần tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong hoạt động tạo nguồn, vận chuyển và phân phối xăng dầu; đồng thời tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, buôn lậu xăng dầu qua biên giới hoặc vi phạm quy định kinh doanh xăng dầu.

Xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, buôn lậu xăng dầu xuyên biên giới
1 giờ 30 phút sáng người dân vẫn xếp hàng dài lần lượt đợi mua tại cây xăng tại thành phố Hà Nội.

Chỉ thị cũng yêu cầu không để xảy ra tình trạng cửa hàng bán lẻ xăng dầu dừng bán hàng không có lý do chính đáng, gây thiếu hụt hoặc đứt gãy nguồn cung cục bộ trên địa bàn.

Sở Công Thương các tỉnh, thành phố được giao nhiệm vụ theo dõi sát diễn biến cung - cầu xăng dầu, giám sát chất lượng, giá bán và thời gian bán hàng của các cửa hàng bán lẻ xăng dầu; đồng thời chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật trong kinh doanh xăng dầu.

Doanh nghiệp xăng dầu phải bảo đảm cung ứng liên tục cho thị trường

Đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực xăng dầu, Bộ Công Thương yêu cầu các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu thực hiện nghiêm túc tổng nguồn xăng dầu tối thiểu đã được phân giao trong năm 2026, đồng thời chủ động đa dạng hóa nguồn cung từ cả nguồn trong nước và nhập khẩu.

Các doanh nghiệp phải thực hiện đầy đủ quy định về dự trữ xăng dầu theo quy định, bảo đảm cung cấp đủ nguồn hàng cho hệ thống phân phối trong mọi tình huống, không để xảy ra tình trạng gián đoạn nguồn cung.

Bộ Công Thương cũng yêu cầu các thương nhân đầu mối sản xuất xăng dầu duy trì vận hành ổn định các nhà máy lọc dầu, tối ưu hóa công suất trong điều kiện kỹ thuật cho phép, đồng thời đa dạng hóa nguồn dầu thô nhằm bảo đảm sản lượng cung ứng cho thị trường.

Trong khi đó, các thương nhân phân phối xăng dầu phải xây dựng kế hoạch tạo nguồn và tổ chức hệ thống phân phối hợp lý, bảo đảm cung ứng đầy đủ và liên tục cho các đại lý và cửa hàng bán lẻ; nghiêm cấm các hành vi găm hàng, giảm bán hoặc gián đoạn bán hàng không có lý do chính đáng.

Các tập đoàn năng lượng và đơn vị thuộc Bộ tăng cường phối hợp

Bộ Công Thương cũng yêu cầu Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam duy trì hoạt động ổn định của các cơ sở thăm dò, khai thác và chế biến dầu khí; tối ưu hóa công suất vận hành của các nhà máy lọc dầu trong điều kiện kỹ thuật cho phép, đồng thời chủ động đa dạng hóa nguồn dầu thô phục vụ sản xuất.

Đối với Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Bộ Công Thương yêu cầu xây dựng phương thức vận hành hệ thống điện quốc gia hợp lý nhằm bảo đảm cung ứng điện ổn định cho nền kinh tế.

Trong khi đó, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và Tổng công ty Đông Bắc cần chủ động kế hoạch khai thác, dự trữ và cung ứng than, đồng thời theo dõi sát diễn biến thị trường than quốc tế để có phương án điều hành phù hợp.

Bên cạnh đó, Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam được giao tăng cường cung cấp thông tin về diễn biến thị trường xăng dầu thế giới cho các doanh nghiệp hội viên, đồng thời vận động các doanh nghiệp thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, chủ động bảo đảm nguồn cung cho thị trường.

Tăng cường theo dõi, tham mưu chính sách và ổn định thị trường

Chỉ thị cũng giao Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước theo dõi sát diễn biến thị trường xăng dầu trong nước và quốc tế, giám sát việc thực hiện tổng nguồn xăng dầu tối thiểu của các thương nhân đầu mối, đồng thời tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm trong hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Cục Xuất nhập khẩu được giao theo dõi tình hình thương mại quốc tế, biến động chi phí vận tải và bảo hiểm để đánh giá tác động đến hoạt động nhập khẩu xăng dầu.

Vụ Dầu khí và Than theo dõi tình hình sản xuất của các nhà máy lọc dầu trong nước, kịp thời báo cáo và tham mưu giải pháp khi có nguy cơ gián đoạn nguồn nguyên liệu hoặc giảm công suất sản xuất.

Ngoài ra, Bộ Công Thương cũng giao các đơn vị chức năng liên quan thuộc Bộ như Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Vụ Kế hoạch - Tài chính và Quản lý doanh nghiệp, Vụ Pháp chế cùng các cơ quan báo chí của Bộ theo dõi sát diễn biến thị trường năng lượng trong nước và quốc tế, chủ động tham mưu giải pháp điều hành phù hợp, đồng thời tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nhằm ổn định tâm lý thị trường và góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục có nhiều biến động khó lường.

xăng dầu Buôn lậu xăng dầu căng thẳng Israel Iran găm hàng xăng dầu buôn lậu nhiên liệu xuyên biên giới nghiêm cấm găm hàng thị trường xăng dầu

