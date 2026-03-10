VFS Global khuyến nghị người Việt nộp hồ sơ thị thực sớm, cảnh giác lừa đảo trước mùa du lịch cao điểm 2026

Trước thềm mùa du lịch cao điểm 2026, VFS Global, đơn vị hàng đầu thế giới về dịch vụ công nghệ hỗ trợ di chuyển đã có buổi gặp mặt báo chí tại Hà Nội để chia sẻ xu hướng du lịch năm 2026 và đưa ra các khuyến cáo quan trọng đối với người Việt khi xin thị thực đi nước ngoài.

Tại sự kiện, đại diện VFS Global nhấn mạnh tình trạng lừa đảo liên quan đến dịch vụ thị thực đang có xu hướng gia tăng, đặc biệt trong giai đoạn nhu cầu du lịch quốc tế tăng mạnh.

Ông Atul Lall phát biểu tại Buổi gặp gỡ báo chí.

Ông Atul Lall, Giám đốc Khu vực Bắc Á của VFS Global, cho biết : “Chúng tôi đặc biệt khuyến khích người dân Việt Nam nộp hồ sơ xin thị thực sớm để tránh những rủi ro không đáng có. Việc nộp hồ sơ sát giờ không chỉ gây khó khăn trong quá trình xử lý, mà còn tạo cơ hội cho các đối tượng lừa đảo lợi dụng tâm lý cấp bách của người dân.

Cần lưu ý rằng việc đặt lịch hẹn thị thực là hoàn toàn miễn phí và chỉ được thực hiện qua website chính thức www.vfsglobal.com. VFS Global không hợp tác với bất kỳ đại lý hay đơn vị trung gian nào, đồng thời không tham gia vào quá trình xét duyệt hay quyết định kết quả thị thực. Người nộp đơn cần nâng cao cảnh giác, từ chối làm việc với các đơn vị không được ủy quyền và kiểm tra kỹ thông tin trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch thanh toán nào.”

Sáu khuyến nghị quan trọng khi xin thị thực

Là đối tác tiếp nhận hồ sơ thị thực của 26 quốc gia tại Việt Nam, VFS Global khuyến nghị người nộp đơn lưu ý một số nội dung quan trọng nhằm đảm bảo quy trình xin thị thực an toàn và thuận lợi.

Nộp hồ sơ sớm nhất có thể: Hành khách nên nộp hồ sơ ngay khi đặt vé máy bay và nơi lưu trú. Hầu hết các quốc gia thuộc khối Schengen chấp nhận hồ sơ sớm tới 180 ngày (6 tháng) trước ngày khởi hành.

Đặt lịch hẹn qua VFS Global hoàn toàn miễn phí: Lịch hẹn phải được đặt trực tiếp qua website chính thức www.vfsglobal.com hoặc cổng thông tin của chính phủ quốc gia sẽ đến. Một số quốc gia có thể yêu cầu trả trước phí dịch vụ theo quy định. VFS Global không cung cấp dịch vụ “Ưu tiên” hay bán suất đặt hẹn.

Các vị đại diện cấp cao từ Đại sứ quán Bỉ, Anh và Hungary cùng đội ngũ VFS Global tại buổi gặp gỡ về việc ‘Nâng cao nhận thức trước mùa du lịch cao điểm’ do VFS Global tổ chức tại Hà Nội, Việt Nam.

Không hợp tác với bên thứ ba trong việc phân bổ lịch hẹn: Người dân cần đặc biệt cảnh giác với các cá nhân, tổ chức mạo danh hoặc tự nhận là đối tác của VFS Global cam kết cung cấp lịch hẹn thị thực.

VFS Global và các bên thứ ba không thể can thiệp vào kết quả thị thực: Quyết định cấp hay từ chối thị thực, thời hạn hiệu lực và thời gian xử lý hồ sơ hoàn toàn thuộc thẩm quyền của Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán liên quan.

VFS Global không cung cấp dịch vụ định cư và việc làm quốc tế: Người dân cần thận trọng với các đối tượng lừa đảo hứa hẹn cơ hội việc làm hoặc định cư nước ngoài dưới danh nghĩa VFS Global.

VFS Global không bao giờ yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân hay yêu cầu thanh toán qua thư điện tử, tin nhắn, điện thoại hoặc các trang mạng xã hội: Trường hợp được yêu cầu chuyển khoản vào tài khoản cá nhân để đẩy nhanh tiến độ xử lý thị thực, người nộp đơn cần hết sức cảnh giác vì đây có thể là hành vi lừa đảo. Mọi khoản phí chỉ được thanh toán trực tuyến qua website chính thức (www.vfsglobal.com) hoặc trực tiếp tại Trung tâm Tiếp nhận Hồ sơ xin Thị thực của VFS Global.

Trường hợp bị các đối tượng tiếp cận chào mời mua bán lịch hẹn hoặc tự xưng có 'mối quan hệ nội bộ' nhằm can thiệp vào kết quả thị thực, người nộp đơn cần báo cáo ngay tại địa chỉ: https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/en/gui/108559/index.html.

Ngoài ra, người dân có thể truy cập trang thông tin phòng chống lừa đảo https://www.vfsglobal.com/en/donotfallforfraud/ để tìm hiểu thêm cách bảo vệ bản thân và gia đình. Trong trường hợp đã trở thành nạn nhân của các hành vi lừa đảo thị thực hoặc định cư, người dân cần nhanh chóng trình báo với cơ quan công an.

VFS Global vận hành 52 trung tâm tiếp nhận hồ sơ thị thực tại Việt Nam

VFS Global vận hành 52 trung tâm tiếp nhận hồ sơ thị thực tại 3 thành phố lớn là Hà Nội, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh. Danh sách 26 quốc gia đối tác của VFS Global tại Việt Nam bao gồm: Anh, Úc, Canada, Đức, Nhật Bản, Áo, Bỉ, Bulgaria, Croatia, Cộng hòa Séc, Síp, Đan Mạch, Phần Lan, Hy Lạp, Hungary, Ý, Latvia, Malta, Na Uy, Hà Lan, Saudi Arabia, Slovakia, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Ukraine và New Zealand.

Ngoài ra, VFS Global cũng có các dịch vụ tự chọn để trải nghiệm quy trình xin thị thực thuận tiện hơn:

Dịch vụ xin Thị thực tại nhà: Hỗ trợ nộp hồ sơ và lấy dữ liệu sinh trắc học tại địa điểm thuận tiện theo lựa chọn của người dân.

Phòng chờ Cao cấp: Trải nghiệm quy trình nộp hồ sơ cá nhân hóa trọn gói trong không gian sảnh chờ riêng tư và thư giãn.

Trung tâm Tiếp nhận Thị thực Cao cấp: Dịch vụ tùy chọn dành riêng cho người nộp đơn xin thị thực Vương quốc Anh, giúp quy trình nộp hồ sơ trở nên thuận tiện và thoải mái hơn. Dịch vụ hiện có tại Khách sạn Sheraton (Hà Nội) và Tòa nhà President Place (TP. Hồ Chí Minh).

Dịch vụ Chuyển phát nhanh: Hỗ trợ giao nhận hộ chiếu và các giấy tờ liên quan tận tay một cách nhanh chóng và tiện lợi.