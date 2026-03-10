Kinh tế số
'Sức sống hàng Việt' 2026 mở rộng thị trường qua mô hình trưng bày kết hợp livestream

Lê Giang

Lê Giang

10:24 | 10/03/2026
Chương trình “Sức sống hàng Việt” lần thứ 2 năm 2026 được tổ chức theo mô hình kết hợp trưng bày trực tiếp và livestream trên nền tảng số, giúp doanh nghiệp tiếp cận người tiêu dùng trên toàn quốc, đồng thời thúc đẩy tiêu dùng hàng Việt trong dịp cao điểm mua sắm tháng 3.
Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước chính thức khai mạc Không gian trưng bày, livestream “Sức sống hàng Việt” lần thứ 2 năm 2026 tại số 62 Tràng Tiền (Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Sự kiện nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực phân phối, gia tăng độ nhận diện thương hiệu, đồng thời thúc đẩy phong trào Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.

Không gian trưng bày mở cửa liên tục từ ngày 7 đến 9/3, tạo điều kiện để người dân Thủ đô và du khách tham quan, trải nghiệm và mua sắm trực tiếp các sản phẩm Việt. Nhân dịp Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, nhiều sản phẩm được thiết kế thành các bộ quà tặng với mức ưu đãi từ 15% đến 35%, mang đến thêm lựa chọn tiêu dùng thiết thực.

Tham gia “Sức sống hàng Việt” lần thứ 2 là các doanh nghiệp tiêu biểu đại diện cho xu hướng sản xuất xanh, gia tăng giá trị và làm chủ công nghệ.

Ở nhóm nông sản chế biến, Công ty TNHH Dừa Lương Quới giới thiệu hệ sinh thái các sản phẩm chế biến sâu từ trái dừa như dầu dừa tinh khiết, nến thơm, tẩy tế bào chết, son dưỡng môi, dưỡng mi, nước cốt dừa, nước màu dừa… với các thương hiệu Cofusions, Vietcoco. Các sản phẩm được phát triển theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, sử dụng bao bì thân thiện với môi trường và đáp ứng xu hướng tiêu dùng bền vững.

Trong lĩnh vực hóa mỹ phẩm, Công ty Cổ phần Viginseng mang đến các dòng sản phẩm chăm sóc cá nhân chiết xuất từ sâm Việt và thảo dược bản địa, gồm dầu gội, sữa rửa mặt, kem chống nắng và sữa tắm gội dành cho trẻ em mang thương hiệu Visante. Doanh nghiệp chủ động nghiên cứu công thức và sản xuất tại nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP, CGMP, từng bước xây dựng thương hiệu mỹ phẩm Việt có năng lực cạnh tranh trên thị trường nội địa.

Điểm nhấn của chương trình là phiên livestream diễn ra từ 9h00 đến 12h00 ngày 8/3/2026 trên kênh TikTok “Hello Vietnam”. Chương trình có sự tham gia của lãnh đạo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Ngọc Hân - Hoa hậu Việt Nam 2010 và nhà sáng tạo nội dung Quỳnh Trang (kênh “Hoa hậu vỉa hè”). Sự đồng hành của các nhân vật có sức ảnh hưởng được kỳ vọng sẽ góp phần gia tăng hiệu ứng lan tỏa, đặc biệt đối với nhóm người tiêu dùng trẻ trên môi trường số.

Chương trình được tổ chức theo mô hình kết hợp giữa trưng bày trực tiếp và livestream trên nền tảng số, góp phần mở rộng khả năng tiếp cận người tiêu dùng trên toàn quốc, đồng thời tạo thêm kênh phân phối hiệu quả cho doanh nghiệp Việt.

“Sức sống hàng Việt” lần thứ 2 năm 2026 tiếp tục khẳng định vai trò chủ động của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước trong việc triển khai các mô hình xúc tiến thương mại linh hoạt, kết nối cung - cầu, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển thị trường nội địa và thúc đẩy tiêu dùng hàng Việt.

Sức sống Hàng Việt

