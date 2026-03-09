Apple rút MacBook Air M4 khỏi cửa hàng trực tuyến Việt Nam, mở đường cho thế hệ máy tính mới

Apple gỡ MacBook Air M4 khỏi cửa hàng trực tuyến chính thức tại Việt Nam

Việc rút MacBook Air M4 khỏi Apple Store được xem là bước đi nhằm tái cấu trúc danh mục sản phẩm. Trong nhiều năm qua, Apple thường áp dụng chiến lược này mỗi khi giới thiệu thế hệ thiết bị mới, qua đó giúp hệ sinh thái sản phẩm trở nên gọn gàng và dễ tiếp cận hơn với người dùng.

Trước đó, hãng cũng thực hiện cách làm tương tự với dòng iPhone. Khi thế hệ iPhone 17e ra mắt, Apple nhanh chóng gỡ iPhone 16e khỏi cửa hàng trực tuyến tại một số thị trường, bao gồm cả Việt Nam. Việc loại bỏ các model cũ trên trang bán hàng chính thức thường nhằm tập trung sự chú ý vào sản phẩm mới nhất.

MacBook Air M4. Ảnh: Apple

Tuy nhiên, MacBook Air M4 chưa biến mất hoàn toàn khỏi thị trường Việt Nam. Dòng máy này vẫn tiếp tục xuất hiện tại hệ thống đại lý ủy quyền của Apple (AAR). Nhiều nhà bán lẻ hiện vẫn duy trì nguồn hàng với mức giá thấp hơn so với thời điểm mới ra mắt.

Theo khảo sát tại các chuỗi bán lẻ, MacBook Air M4 bản 13 inch với dung lượng lưu trữ 256GB đang được chào bán khoảng 25,2 triệu đồng. Phiên bản màn hình 15 inch cùng cấu hình hiện có giá khoảng 30 triệu đồng. Mức giá này được đánh giá khá cạnh tranh trong phân khúc laptop mỏng nhẹ cao cấp.

Đến nay, Apple chưa công bố kế hoạch dừng hoàn toàn việc phân phối MacBook Air M4 tại Việt Nam. Trong quá khứ, nhiều dòng MacBook đời cũ vẫn tiếp tục được bán trong thời gian dài dù không còn xuất hiện trên Apple Store. Chẳng hạn, MacBook Air M1 và MacBook Air M2 từng duy trì doanh số ổn định tại Việt Nam sau khi Apple ngừng quảng bá chính thức.

Xu hướng này cho thấy các phiên bản cũ vẫn đóng vai trò quan trọng trong chiến lược kinh doanh của Apple. Những mẫu máy có mức giá dễ tiếp cận thường giúp hãng mở rộng tệp khách hàng, đặc biệt là người dùng phổ thông hoặc sinh viên.

Các thế hệ MacBook mới kế nhiệm dòng MacBook Air M4

Ở chiều ngược lại, Apple đang tập trung thúc đẩy thế hệ MacBook Air M5, sản phẩm kế nhiệm trực tiếp của Air M4. Dù không thay đổi nhiều về thiết kế, mẫu máy mới được nâng cấp đáng kể về hiệu năng và khả năng xử lý các tác vụ liên quan đến trí tuệ nhân tạo.

MacBook Air M5 sử dụng chip M5 với CPU 10 lõi, kết hợp GPU tối đa 10 lõi. Apple đồng thời tích hợp hệ thống Neural Accelerator để tối ưu hóa các tác vụ AI ngay trên thiết bị. Theo công bố từ hãng, khả năng xử lý các tác vụ trí tuệ nhân tạo trên chip M5 nhanh hơn gấp bốn lần so với MacBook Air M4 và vượt trội đáng kể so với thế hệ chip M1 trước đây.

MacBook Air M5. Ảnh: Apple

Ngoài hiệu năng, Apple cũng nâng cấp dung lượng lưu trữ tiêu chuẩn. MacBook Air M5 bắt đầu với bộ nhớ SSD 512GB, cao gấp đôi so với cấu hình cơ bản của Air M4 trước đây. Ổ SSD thế hệ mới cũng cải thiện tốc độ đọc và ghi dữ liệu, giúp xử lý các tệp dung lượng lớn và ứng dụng nặng nhanh hơn.

MacBook Air M5 tiếp tục duy trì hai tùy chọn màn hình quen thuộc gồm 13 inch và 15 inch. Thiết kế tổng thể của thiết bị vẫn theo hướng mỏng nhẹ, hướng đến người dùng cần một chiếc laptop di động nhưng vẫn đảm bảo hiệu năng.

Bên cạnh dòng Air, Apple còn thu hút sự chú ý của thị trường với MacBook Neo, một mẫu máy tính mang hướng tiếp cận hoàn toàn khác so với các dòng Mac truyền thống. Đây là chiếc Mac đầu tiên sử dụng bộ xử lý vốn được phát triển cho iPhone.

MacBook Neo được trang bị chip A18 Pro, bộ xử lý từng xuất hiện trên dòng iPhone 16 Pro ra mắt năm 2024. Con chip này sở hữu 6 nhân CPU, 5 nhân GPU cùng hệ thống Neural Engine 16 lõi nhằm phục vụ các tác vụ xử lý trí tuệ nhân tạo.

MacBook Neo. Ảnh: Apple

Thiết bị đi kèm RAM 8GB và hai tùy chọn bộ nhớ gồm 256GB và 512GB. Đáng chú ý, phiên bản dung lượng 512GB được trang bị bàn phím Magic Keyboard tích hợp cảm biến vân tay Touch ID, trong khi bản 256GB không có tính năng này.

Việc ra mắt MacBook Neo cho thấy Apple đang thử nghiệm hướng đi mới cho dòng máy Mac, tận dụng các bộ xử lý di động có hiệu năng cao và mức tiêu thụ điện năng thấp. Nếu thành công, chiến lược này có thể giúp hãng mở rộng phân khúc laptop phổ thông trong hệ sinh thái macOS.

Trong bối cảnh đó, việc MacBook Air M4 rời Apple Store được xem là bước chuyển tự nhiên trong chu kỳ sản phẩm của Apple. Dù không còn xuất hiện trên cửa hàng trực tuyến chính thức, mẫu máy này vẫn có khả năng tiếp tục hiện diện trên thị trường Việt Nam trong thời gian tới thông qua các hệ thống bán lẻ.