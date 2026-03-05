Điện tử tiêu dùng
ASUS ra mắt loạt máy tính để bàn ASUS V501 Series mới

Anh Thái

Anh Thái

18:24 | 05/03/2026
Theo đó, ASUS V501 Series phù hợp với người dùng gia đình, văn phòng nhỏ và hộ kinh doanh kèm gói bảo hành tận nơi cho quá trình sử dụng lâu dài, ổn định.
ASUS ra mắt máy tính để bàn V500 Máy tính all in one ASUS V440, giá chỉ từ 16 triệu đồng ASUS đa dạng hóa AI PC giữa chu kỳ nâng cấp máy tính tại Việt Nam

Theo ASUS Việt Nam, các mode; ASUS ​V501MV (15L) & ASUS ​V501SV (8.6L) thuộc dòng ASUS V501 Series sẽ là lựa chọn mới cho người dùng cần một bộ máy tính để bàn đồng bộ ổn định, dễ triển khai và dễ bảo trì.

Sản phẩm được bán trên hệ thống các cửa hàng Thế Giới Di Động, Cellphone S, Phong Vũ với giá bán từ 19.590 triệu đồng cho model ASUS V501SV (8.6L, Core 5) và 14.490 triệu đồng cho model ASUS V501MV (15L, Core 3).

Cụ thể, bộ đôi này được thiết kế mini tower và Small Form Factor (SFF - máy tính có kích thước nhỏ) gọn gàng, cấu hình linh hoạt từ Intel® Core™ 3 đến Core™ 7, cùng khả năng nâng cấp RAM DDR5 lên đến 64GB, nên V501 Series đáp ứng tốt các nhu cầu làm việc, học tập và giải trí đa phương tiện trong nhiều năm sử dụng.

Máy cũng được trang bị vi xử lý Intel® Core™ 100U, 210H và 240H mới, giúp mang lại hiệu năng đa nhân ấn tượng cho các tác vụ văn phòng, trình duyệt nhiều tab, họp trực tuyến và xử lý file dữ liệu lớn.

Máy có cấu hình cao nhất với Core™ 7 240H 10 nhân 16 luồng và RAM 16GB đặc biệt phù hợp với người dùng chuyên nghiệp cần xử lý bảng tính lớn, phần mềm kế toán, CRM hay ứng dụng đồ họa 2D nhẹ.

Khả năng nâng cấp cũng là lợi thế quan trọng khi máy hỗ trợ sẵn hai khe SO-DIMM DDR5 và hai khe M.2 2280 cho ổ SSD, cùng một khay HDD 3.5 inch, giúp doanh nghiệp dễ dàng mở rộng dung lượng lưu trữ khi nhu cầu tăng lên mà không cần thay mới toàn bộ hệ thống. Toàn bộ sản phẩm đều dùng nguồn 180W chuẩn 80+ Bronze, tối ưu hiệu suất điện năng cho vận hành liên tục trong môi trường văn phòng.

ASUS V501 còn được thiết kế theo hai kiểu dáng giúp bố trí sát tường hoặc đặt dưới gầm bàn một cách dễ dàng, rất phù hợp với các không gian gia đình và văn phòng nhỏ

Ngoài ra, ASUS V501 còn được thiết kế theo hai kiểu dáng giúp bố trí sát tường hoặc đặt dưới gầm bàn một cách dễ dàng, rất phù hợp với các không gian gia đình và văn phòng nhỏ.

Mặt trước của máy được trang bị đầy đủ cổng USB 3.2 Gen 1 Type-A/Type-C và jack audio 3.5mm, cho phép người dùng kết nối nhanh tai nghe, USB hay ổ cứng di động mà không cần với ra phía sau máy.

Mặt sau là cổng HDMI 1.4, DisplayPort 1.4, LAN Gigabit Intel, các cổng USB 2.0 cùng hệ thống audio 7.1 kênh, đáp ứng đa dạng nhu cầu kết nối màn hình, máy chiếu, loa, máy in và các thiết bị ngoại vi khác.

Kết nối không dây Wi-Fi 6 băng tần kép và Bluetooth 5.4 cũng luôn sẵn sàng để giúp V501 dễ dàng hòa vào hạ tầng mạng không dây hiện tại, đồng thời kết nối nhanh với chuột, bàn phím và tai nghe Bluetooth.

Về độ bền, bộ đôi máy tính để bàn siêu nhỏ gọn mới nhất từ ASUS đạt tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng Energy Star 8.0/9.0 và đạt chứng nhận EPEAT Silver, ASUS V501 được thiết kế chú trọng đến độ bền và tính bền vững nhờ sử dụng tỷ lệ cao nhựa tái chế PCR cho mặt trước và khu vực I/O.

Một số cấu hình còn được tích hợp TPM 2.0, công nghệ bảo vệ BIOS và khe khóa Kensington giúp bảo vệ dữ liệu và phần cứng trong môi trường doanh nghiệp.

V501 cũng được cài đặt sẵn Windows 11 Home và phần mềm MyASUS, cung cấp các tiện ích như System Diagnosis, Fan Profile và AppDeals, cho phép người dùng kiểm tra tình trạng hệ thống, tối ưu chế độ quạt và nhận ưu đãi phần mềm bản quyền. Máy đi kèm bảo hành tận nơi 2 năm, giúp doanh nghiệp giảm thời gian gián đoạn khi cần hỗ trợ kỹ thuật.

Dòng ASUS V501 Series có 2 model cùn 4 cấu hình để người dùng lựa chọn

Dòng ASUS V501 Series được bán ra với 4 cấu hình khác nhau theo CPU, RAM và kiểu dáng thùng máy (mini tower 15L hoặc small form factor 8.6L) trải dài nhiều phân khúc nhu cầu và ngân sách.

Phiên bản

CPU

RAM

Kiểu dáng

V501MV-03100U014W

Intel® Core™ 3 100U (6C/8T, up to 4.7GHz)

8GB DDR5

Mini tower 15L

V501MV-05210H048W

Intel® Core™ 5 210H (8C/12T, up to 4.8GHz)

8GB DDR5

Mini tower 15L

V501MV-07240H030W

Intel® Core™ 7 240H (10C/16T, up to 5.2GHz)

16GB DDR5 (2x8GB)

Mini tower 15L

V501SV-05210H040W

Intel® Core™ 5 210H (8C/12T, up to 4.8GHz)

16GB DDR5 (2x8GB)

Small form factor 8.6L V501SV-
ASUS ASUS V501 Serie máy tính để bàn

