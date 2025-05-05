Máy tính all in one ASUS V440, giá chỉ từ 16 triệu đồng

Đây là dòng máy tính All-in-One (máy tính tất cả trong một) hoàn toàn mới, sở hữu thiết kế hướng đến người dùng mỏng nhẹ, tinh tế và tối ưu hiệu năng, phù hợp với gia đình hiện đại và môi trường làm việc chuyên nghiệp.

Đáng chú ý, ASUS V440 được trang bị màn hình NanoEdge 24 inch, vi xử lý lên đến Intel® Core™ i5-13420H và RAM DDR5 16GB để xử lý các tác vụ đòi hỏi cao và đa nhiệm một cách trơn tru, sẵn sàng đồng hành trong công việc, sáng tạo và giải trí.

Thiết kế tiết kiệm không gian, mỏng nhẹ với màn hình NanoEdge thanh lịch

Đáng chú ý, ASUS V440 có thiết kế rất mỏng nhẹ, giúp tiết kiệm không gian một cách đáng kể, trong khi linh kiện bên trong cũng được tinh gọn, giúp thiết kế tổng thể nhỏ gọn hơn và dễ dàng nâng cấp.

Màn hình NanoEdge với góc nhìn rộng 178°, viền mỏng cho trải nghiệm gần như không viền, đạt tỷ lệ màn hình trên thân máy lên đến 93%. So với các thế hệ trước, Máy tính All-in-One V440 có viền màn hình thấp hơn 38% và thân máy mỏng hơn 25%, tạo nên một diện mạo tinh tế, hiện đại và đồng thời tối ưu hóa không gian sử dụng.

Bên cạnh đó, với độ phân giải 1920x1080, màn hình Full HD 24inch này của ASUS V440 còn được phủ lớp chống chói và chứng nhận bởi TÜV Rheinland giúp bảo vệ mắt và giảm ánh sáng xanh, đảm bảo sự thoải mái khi sử dụng trong thời gian dài.

Bên cạnh đó, màn hình của máy còn đạt chuẩn 100% dải màu sRGB và 72% NTSC, tái hiện màu sắc rực rỡ và chân thực. Công nghệ ASUS Splendid độc quyền giúp điều chỉnh màu sắc chính xác, từ những khung cảnh hoàng hôn, bầu trời trong xanh đến các tông màu da tinh tế. Ngoài ra, chế độ Vivid giúp tăng độ bão hòa màu sắc, tạo nên hình ảnh ấn tượng hơn trong những khoảnh khắc sáng tạo.

Màn hình NanoEdge với góc nhìn rộng 178°, viền mỏng cho trải nghiệm gần như không viền, đạt tỷ lệ màn hình trên thân máy lên đến 93%

Để song hành cùng người dùng trong mọi tác vụ, ASUS V440 cũng được trang bị vi xử lý lên đến Intel® Core™ i5-13420H giúp tối ưu hiệu năng, kết hợp các nhân hiệu năng cao và nhân tiết kiệm điện giúp xử lý mượt mà các tác vụ nặng. RAM DDR5 dung lượng tối đa 16GB mang lại khả năng đa nhiệm trơn tru và hiệu suất ổn định.

Máy còn hỗ trợ ổ cứng SSD PCIe Gen 4 dung lượng 512GB, cho tốc độ đọc/ghi dữ liệu cực nhanh, rút ngắn thời gian phản hồi và tăng tốc độ khởi chạy ứng dụng, đáp ứng mọi nhu cầu công việc và sáng tạo.

ASUS V440 cũng được tích hợp đầy đủ các cổng kết nối bao gồm HDMI-in, HDMI-out, USB 3.2 Gen 1 Type-A, USB-C, khe thẻ SD và microSD, giúp kết nối dễ dàng với các thiết bị ngoại vi. Với cổng HDMI-in, người dùng có thể kết nối các thiết bị như điện thoại thông minh hoặc máy chơi game để trải nghiệm hình ảnh trên màn hình lớn của V440.

Máy hỗ trợ WiFi 7, mang lại tốc độ nhanh hơn 40% so với WiFi 6 và hỗ trợ băng tần 6GHz

Chưa dừng lại ở đó, V440 còn sở hữu hệ thống âm thanh mạnh mẽ, máy được trang bị loa stereo chất lượng cao cho âm thanh trong trẻo, sống động. Thiết kế bass-reflex mang đến âm trầm mượt mà, mạnh mẽ và âm thanh toàn dải rõ ràng. Âm thanh Dolby® Atmos mang đến trải nghiệm vượt xa âm thanh hai kênh thông thường, tạo hiệu ứng âm thanh vòm chân thực bao quanh người nghe.

Với công nghệ khử tiếng ồn bằng AI, ASUS V440 nâng tầm trải nghiệm hội họp và giải trí. Tính năng khử tiếng ồn hai chiều giúp lọc bỏ tiếng ồn nền từ cả hai đầu cuộc gọi, đảm bảo âm thanh rõ ràng.

Ngoài ra, camera AI của ASUS cũng giúp cải thiện chất lượng video với các tính năng như làm mờ nền tự động, điều chỉnh ánh sáng, theo dõi ánh mắt và bộ lọc diện mạo, đảm bảo người dùng luôn xuất hiện chỉn chu trong các cuộc họp trực tuyến. Công nghệ giảm nhiễu 3D (3DNR) của ASUS giúp hình ảnh rõ nét hơn, mang đến diện mạo chuyên nghiệp hơn.

Máy cũng được trang bị hệ thống bảo mật hàng đầu để bảo vệ dữ liệu quan trọng

Máy cũng được trang bị hệ thống bảo mật hàng đầu để bảo vệ dữ liệu quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh làm việc từ xa ngày càng phổ biến. Trong đó, camera có thể thu gọn thủ công để đảm bảo sự riêng tư ngay khi cần và chip TPM 2.0 giúp lưu trữ thông tin xác thực một cách an toàn, mã hóa dữ liệu cá nhân, giảm thiểu nguy cơ bị tấn công. Máy còn có khe khóa Kensington Nano giúp cố định thiết bị, tránh bị lấy cắp khi đặt ở nơi công cộng.

ASUS V440 được mở bán với giá từ 16.190.000 đồng đến 22.490.000 đồng cho các phiên bản và được bán đặc quyền tại Thế Giới Di Động cùng chế độ bảo hành tận nơi 2 năm cho toàn bộ thiết bị.