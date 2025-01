Lenovo ThinkCentre M90a Pro Gen 4: chuẩn mực mới của dòng máy tính để bàn AIO

Là sự kết hợp hoàn hảo của màn hình cao cấp, hiệu suất đáng tin cậy cùng các tính năng thông minh để tạo nên một thiết bị lý tưởng cho môi trường làm việc hiện đại, đáp ứng cả những yêu cầu khắt khe, Lenovo ThinkCentre M90a Pro Gen sẽ tạo nên chuẩn mực mới cho dòng máy tính để bàn All in One.