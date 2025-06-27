Meta và Oakley ra mắt kính thông minh thể thao với camera 3K và pin 8 giờ

Hai gã khổng lồ công nghệ Meta và thương hiệu kính mắt nổi tiếng Oakley vừa công bố hợp tác chiến lược nhằm tạo ra dòng sản phẩm kính thông minh thể thao hoàn toàn mới. Sản phẩm này kết hợp thiết kế đặc trưng của Oakley với công nghệ hàng đầu từ Meta, giúp người dùng hiểu rõ hơn về khả năng thể chất của bản thân và chia sẻ những thành tựu lớn nhất.

Oakley Meta ra mắt thông qua chiến dịch toàn cầu quy tụ những vận động viên hàng đầu thế giới. Kylian Mbappé nhà vô địch World Cup và Patrick Mahomes, MVP Super Bowl ba lần sẽ là gương mặt đại diện cho dòng sản phẩm này. Cả hai ngôi sao này đều thuộc đội ngũ vận động viên của Oakley.

Oakley Meta HSTN kính thông minh thể thao với camera 3K và pin 8 giờ

Kính thông minh đã trở thành một danh mục phần cứng quan trọng trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo. Meta dẫn đầu thị trường với kính Ray-Ban Meta, đã bán được hàng triệu chiếc kể từ khi ra mắt. Giờ đây, Meta mở rộng quan hệ đối tác với EssilorLuxottica để phát triển thêm một thương hiệu biểu tượng toàn cầu khác.

Sản phẩm đầu tiên mang tên Oakley Meta HSTN (phát âm HOW-stuhn) dựa trên thiết kế HSTN kinh điển của Oakley. Mẫu kính này kết hợp thẩm mỹ táo bạo với công nghệ tiên tiến nhất hiện nay.

Người dùng có thể quay video hoàn toàn rảnh tay nhờ camera tích hợp và chia sẻ góc nhìn độc đáo của mình. Loa mở tích hợp mạnh mẽ cho phép nghe nhạc yêu thích, podcast và nhiều nội dung khác. Với chứng nhận chống nước IPX4, người dùng có thể vượt qua giới hạn của bản thân mà vẫn an toàn.

Oakley Meta HSTN mang đến những tính năng đại diện cho sự tiến hóa của kính thông minh. Pin hoạt động liên tục lên đến tám giờ sử dụng thông thường và 19 giờ ở chế độ chờ. Người dùng chỉ cần 20 phút để sạc đến 50% dung lượng pin. Hộp sạc đi kèm cung cấp thêm 48 giờ sạc di động.

Camera độ phân giải cao cho phép quay video Ultra HD (3K), giúp ghi lại hoạt động và chia sẻ thành tích với chất lượng hình ảnh tuyệt vời. Trợ lý ảo Meta AI tích hợp sẵn giúp vận động viên khai thác tối đa tiềm năng của chiếc kính ngay từ khi mở hộp.

Vận động viên golf có thể hỏi "Hey Meta, gió hôm nay mạnh thế nào?" để biết ảnh hưởng của gió đến cú đánh. Những người trượt ván như Boo Johnson có thể nói "Hey Meta, quay video" để ghi lại những khoảnh khắc tuyệt vời và đăng lên Stories mà không cần dùng tay.

Meta AI trả lời được nhiều câu hỏi khác nhau, từ việc cải thiện kỹ thuật thi đấu đến kiểm tra điều kiện lướt sóng. Công nghệ này biến việc tương tác với thiết bị trở nên tự nhiên và thuận tiện.

Chiến dịch toàn cầu giới thiệu Oakley Meta HSTN quy tụ các vận động viên hàng đầu thế giới. Gabriel Medina kiểm tra sóng trước khi lướt, J.R. Smith đánh giá gió trên sân golf, Ishod Wair và Boo Johnson trượt ván ở nhiều địa điểm khác nhau và ghi lại tất cả.

Thế hệ kính thông minh mới này sẽ xuất hiện tại các sự kiện thể thao hàng đầu, bắt đầu với Fanatics Fest từ 20-22 tháng 6, tiếp theo là Tuần lễ Đấu quốc tế UFC từ 25-27 tháng 6, cùng nhiều sự kiện khác trong năm nay.

Phiên bản giới hạn Oakley Meta HSTN mở bán đặt trước từ ngày 11 tháng 7 với giá 499 USD. Bộ sưu tập còn lại khởi điểm từ 399 USD và ra mắt vào cuối mùa hè này.

Sản phẩm có mặt tại Mỹ, Canada, Anh, Ireland, Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Áo, Bỉ, Úc, Đức, Thụy Điển, Na Uy, Phần Lan và Đan Mạch. Meta cũng đang cố gắng đưa Oakley Meta HSTN đến Mexico, Ấn Độ và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất trong năm nay.