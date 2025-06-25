Meta lên tiếng về sự cố hội nhóm Facebook ngày 24/6

Sau gần 24 giờ rà soát, đại diện Meta đã có phản hồi chính thức về sự cố nghiêm trọng xảy ra với các hội nhóm Facebook. Người phát ngôn của Meta khẳng định với Tạp chí Điện tử và Ứng dụng: "Chúng tôi ghi nhận sự cố kỹ thuật đã ảnh hưởng đến một số hội nhóm trên Facebook. Hiện chúng tôi đang tiến hành khắc phục lỗi này".

Nhóm OFFB đã hoạt động trở lại. Ảnh chụp màn hình

Với tuyên bố chính thức từ Meta, người dùng yên tâm các hội nhóm Facebook bị khóa sẽ sớm được khôi phục. Tuy nhiên, thời gian cụ thể vẫn chưa được công bố. Kinh nghiệm cho thấy các sự cố tương tự thường được giải quyết trong vòng 24-72 giờ.

Tuy nhiên, đây không phải lần đầu tiên Meta sử dụng lý do này. Năm 2022, hàng loạt tài khoản Facebook cũng bị khóa đồng loạt mà người dùng không thể kháng cáo. Khi đó, người phát ngôn của mạng xã hội này cũng thừa nhận nguyên nhân là lỗi kỹ thuật.

Những năm qua, hiện tượng fanpage và nhóm bất ngờ bị khóa theo từng đợt diễn ra khá thường xuyên mà không có lý do rõ ràng. Một số chủ trang may mắn kháng cáo thành công và được hoạt động trở lại. Điều đáng chú ý là Meta thường không giải thích cụ thể nguyên nhân dẫn đến những sự cố này.

Điều này giúp làm rõ những nghi ngờ trước đó về khả năng có nhóm tin tặc khai thác lỗ hổng để tấn công hàng loạt. Chuyên gia bảo mật Ngô Minh Hiếu trước đó đã đặt câu hỏi liệu đây có phải là hành vi cố ý hay chỉ là sự cố ngẫu nhiên.