Meta sẽ siết chặt quản lý nội dung spam

Nhằm hạn chế những hành vi "lách luật" như lợi dụng thuật toán của nền tảng nhằm tăng lượt xem, hay thu hút thêm người theo dõi hoặc tạo doanh thu một cách không công bằng… Meta đã liên tục cập nhật nhằm cải thiện nội dung hiển thị trên Bảng tin của Facebook theo mức độ quan tâm của người dùng và hỗ trợ các nhà sáng tạo nổi bật hơn, trước tiên bằng cách siết chặt kiểm soát nội dung spam.
Cụ thể, Meta sẽ tiếp tục triển khai nhiều biện pháp nhằm giảm thiểu nội dung spam, tạo điều kiện cho nhà sáng tạo chân chính tiếp cận khán giả tiềm năng và phát triển lâu dài trên Facebook.
Và như vậy, bên cạnh việc ưu tiên hiển thị nội dung từ các nhà sáng tạo chia sẻ nội dung độc đáo và tương tác một cách chân thực với cộng đồng, thì Facebook cũng sẽ giảm mức độ tiếp cận của các tài khoản chia sẻ nội dung spam.
Nội dung từ các tài khoản sử dụng những chiến thuật như đăng tải nội dung đi kèm chú thích dài dòng, gây xao nhãng, sử dụng quá nhiều hashtag hoặc chèn chú thích hoàn toàn không liên quan đến nội dung sẽ chỉ có thể tiếp cận người theo dõi hiện có và không được xuất hiện trên Bảng tin của người chưa theo dõi tài khoản dưới dạng nội dung đề xuất.
|Nội dung không liên quan hoặc bao gồm quá nhiều hashtag sẽ gặp hạn chế đề xuất trên Feed của . người không theo dõi tài khoản
|Giảm tương tác của các tài khoản chia sẻ nội dung spam
Loại bỏ các tài khoản tạo tương tác giả mạo và giả danh người khác bằng các biện pháp mạnh mẽ hơn để ngăn chặn hành vi này. Ví dụ, các bình luận bị phát hiện là tương tác giả mạo theo mạng lưới sẽ bị giảm mức độ hiển thị. Đồng thời, Facebook cũng tiếp tục theo dõi và loại bỏ các Trang giả mạo được tạo ra nhằm mục đích tăng mức độ tiếp cận một cách không chính đáng. Chỉ riêng trong năm 2024, Meta đã gỡ bỏ hơn 100 triệu Trang giả mạo trên Facebook.
|Tính năng cho phép người dùng báo cáo bình luận không liên quan đến bài đăng
Song song với các nỗ lực này, Meta cũng đang thử nghiệm các cách thức mới nhằm thúc đẩy các cuộc thảo luận chất lượng, mang tính kết nối hơn.
|Báo cáo bình luận giả mạo
Điển hình là ngoài các cơ chế phát hiện và xử lý vi phạm chủ động đang được triển khai, Meta cũng đã bổ sung tính năng Moderation Assist, công cụ hỗ trợ quản lý bình luận của Facebook nhằm phát hiện và tự động ẩn các bình luận có khả năng đến từ tài khoản ảo. Nhà sáng tạo cũng sẽ có thể báo cáo các trường hợp giả mạo ngay trong phần bình luận.
|Moderation Assist, tính năng quản lý bình luận cho các tài khoản Facebook
“Chúng tôi đang tiếp tục nâng cấp Rights Manager (Trình quản lý Bản quyền) nhằm hỗ trợ các nhà sáng tạo bảo vệ nội dung của mình một cách hiệu quả hơn. Đồng thời, Meta cũng cung cấp các hướng dẫn chuyên sâu để giúp những nhà sáng tạo nội dung phát triển và đạt được thành công trên Facebook.” Đại diện Meta chia sẻ.
Để nhà sáng tạo thành công trên Facebook, Meta cũng khuyến khích:
- Đăng tải nội dung độc đáo, chất lượng với tần suất đều đặn: Thường xuyên chia sẻ nội dung chất lượng, độc đáo sẽ giúp nhà sáng tạo giữ chân người xem. Nhà sáng tạo cũng có thể theo dõi Professional Dashboard (Bảng điều khiển chuyên nghiệp) để hiểu rõ nội dung nào đang tiếp cận khán giả hiệu quả.
- Tập trung vào nội dung và tạo tương tác chân thực: Nhà sáng tạo nên ưu tiên các nội dung tạo ra tương tác như bình luận, chia sẻ. Ví dụ như: (1) Nội dung khuyến khích trả lời câu hỏi, chia sẻ với người khác; (2) Hợp tác với các nhà sáng tạo khác; (3) Nội dung liên quan đến các sự kiện hoặc xu hướng đang diễn ra. Nhà sáng tạo có thể truy cập Inspiration Hub để khám phá các hashtag phổ biến, bài hát thịnh hành và các mẫu video mà họ có thể áp dụng cho kênh của mình.
- Tạo nội dung caption và hashtag phù hợp: Nội dung có không quá 5 hashtag thường mang lại hiệu quả cao nhất. Hashtag không liên quan có thể ảnh hưởng tiêu cực đến mức độ tiếp cận của nội dung trong thời gian dài.