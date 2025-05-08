Trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở thành yếu tố then chốt giúp nâng cao hiệu quả tiếp thị và tạo trải nghiệm cá nhân hóa cho khách hàng toàn cầu. Tại Việt Nam, 93% doanh nghiệp đã sử dụng ít nhất một công cụ AI trong giao tiếp và tiếp cận khách hàng, thể hiện mức sẵn sàng cao trong ứng dụng công nghệ mới.

Ông Benjamin Joe, Phó Chủ tịch phụ trách Đông Nam Á của Meta chia sẻ tại Meta Marketing Summit 2025

Ông Benjamin Joe, Phó Chủ tịch phụ trách Đông Nam Á của Meta, nhận định: "Người tiêu dùng tại Việt Nam đang đặt ra một tiêu chuẩn mới trên toàn cầu trong việc ứng dụng AI vào đời sống hàng ngày. Cụ thể, 15% người tiêu dùng Việt cho biết họ sử dụng AI để tìm kiếm ý tưởng mua sắm cho mùa lễ, tỷ lệ cao nhất trong các thị trường được khảo sát".

Ông Benjamin nhấn mạnh tiềm năng lớn của Việt Nam trong việc khai thác sức mạnh AI cho tăng trưởng kinh doanh nhờ dân số trẻ, năng động và nền kinh tế phát triển nhanh chóng.

Các chuyên gia thảo luận về tiềm năng ứng dụng AI trong doanh nghiệp tại Meta Marketing Summit 2025

Tại sự kiện, Meta công bố ba công cụ AI mới dành cho doanh nghiệp Việt Nam.

Đầu tiên, Opportunity Score (điểm cơ hội) giúp doanh nghiệp đánh giá và tối ưu hiệu quả chiến dịch quảng cáo gần như theo thời gian thực ngay trong Ads Manager. Cùng với đó, tính năng Advantage+ Leads Campaigns tạo tệp khách hàng tiềm năng, giúp doanh nghiệp giảm 14% chi phí trên mỗi khách hàng trong các thử nghiệm ban đầu.

Thứ hai, Advantage+ Sales Campaigns với khả năng tối ưu hóa bằng AI đã ghi nhận mức tăng trưởng sử dụng 70% so với cùng kỳ năm trước, chứng minh hiệu quả trong việc nâng cao kết quả kinh doanh.

Thứ ba, Transfer with Your Payment App (Chuyển khoản qua ứng dụng thanh toán) cho phép khách hàng thanh toán trực tiếp trong Messenger thông qua các ứng dụng ngân hàng và ví điện tử phổ biến tại Việt Nam như Techcombank và MoMo. Tính năng này biến Messenger thành kênh thương mại hoàn chỉnh, giúp doanh nghiệp nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng và cải thiện tỷ lệ chuyển đổi.

Tính đến quý IV năm 2024, hơn 4 triệu nhà quảng cáo toàn cầu đã sử dụng ít nhất một công cụ sáng tạo quảng cáo bằng AI của Meta. Nghiên cứu đầu năm 2024 cho thấy các nhà quảng cáo tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương đạt được lợi nhuận trên chi tiêu quảng cáo (ROAS) trung bình là 3,47 USD trên mỗi 1 USD chi tiêu quảng cáo trên nền tảng của Meta, tăng 15% so với năm 2022.

Meta chính thức giới thiệu loạt giải pháp AI mới nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp Việt mở rộng tiềm năng tăng trưởng tại Meta Marketing Summit 2025

Bên cạnh đó, Meta cũng công bố ra mắt ứng dụng riêng của Meta AI, hoạt động trên nền tảng mô hình Llama 4, tạo trải nghiệm AI cá nhân hóa cao hơn. Người dùng có thể trò chuyện không gián đoạn với Meta AI trong ứng dụng riêng, với mục Discover Feed cho phép khám phá và chia sẻ các câu lệnh phục vụ quá trình sáng tạo. Meta AI đã được tích hợp xuyên suốt trên các nền tảng WhatsApp, Messenger, Facebook, Instagram và phiên bản web.

Ông Khôi Lê, Giám đốc Quốc gia của Meta tại Việt Nam, chia sẻ: "66% doanh nghiệp Việt Nam đang sử dụng AI để giao tiếp với khách hàng và 63% sử dụng để tìm kiếm khách hàng mới. Điều này cho thấy AI không còn là công nghệ của tương lai, mà đã trở thành một phần thiết yếu trong chiến lược tăng trưởng của các doanh nghiệp"

Tại sự kiện, bà Phúc Nguyễn, Head of Industry của Meta tại Việt Nam, cũng đề xuất ba chiến lược chính giúp doanh nghiệp phát triển đó là: tối ưu hóa quảng cáo, chuyển đổi giá trị khách hàng, và đa dạng hóa nội dung.

Theo bà Phúc, doanh nghiệp có thể giảm tới 19% chi phí chuyển đổi khách hàng mới khi áp dụng các giải pháp AI từ Meta. Đặc biệt, chiến lược đa dạng hóa nội dung được đánh giá sẽ trở nên quan trọng gấp ba lần trong năm 2025.

Meta cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp Việt Nam, hỗ trợ sử dụng sản phẩm mới hiệu quả và thành công hơn trong nền kinh tế số.