Ấn tượng sự kiện ra mắt Meta AI tại Việt Nam

Đây là một trong những trợ lý AI hàng đầu thế giới được chính thức ra mắt tại Việt Nam trên WhatsApp, Facebook, Messenger, Instagram, và meta.ai. Với hơn 700 triệu người dùng hoạt động tích cực hàng tháng, Meta AI hiện là trợ lý AI phổ biến nhất trên thế giới khi có mặt tại 42 quốc gia và hỗ trợ đến 13 ngôn ngữ, trong đó có tiếng Việt.

Meta cho biết, Meta AI được xây dựng trên nền tảng của mô hình Meta Llama 3.2 và cho phép truy cập hoàn toàn miễn phí. Theo đó, người dùng tại Việt Nam có thể sử dụng Meta AI trên WhatsApp, Facebook, Messenger, và Instagram để hoàn thành công việc, học hỏi, sáng tạo nội dung, cũng như kết nối.

Ngoài ra, người dùng có thể dễ dàng truy cập Meta AI trên trình duyệt máy tính tại meta.ai và đăng nhập để lưu lại lịch sử hội thoại.

Đại diện Meta giới thiệu các tính năng của Meta AI

Với khả năng tìm kiếm liền mạch trong các ứng dụng quen thuộc, Meta AI hiện đã được tích hợp với công cụ tìm kiếm trên Facebook, Instagram, WhatsApp, và Messenger, cho phép người dùng truy cập và tìm kiếm thông tin ngay lập tức.

Việc truy cập vào Meta AI cũng rất dễ dàng khi biểu tượng Meta AI có ngay trên bảng tin, người dùng dễ dàng truy cập Meta AI trên bảng tin (Feed) của Facebook, đưa ra các yêu cầu để Meta AI cung cấp thêm thông tin liên quan từ bài đăng, hoặc nhờ Meta AI đưa ra các gợi ý về các thời điểm phù hợp trong năm để ngắm nhìn hiện tượng thiên nhiên kỳ thú này.

Không ngừng cải thiện tốc độ của tính năng tạo hình ảnh, Meta AI có thể giúp người dùng chuyển văn bản thành ảnh gần như ngay lập tức thông qua tính năng Imagine (Tưởng tượng) của Meta AI. Đồng thời, hình ảnh do Meta AI tạo ra có chất lượng sắc nét hơn và hiển thị văn bản chính xác hơn. Ngoài ra, người dùng cũng có thể thêm hiệu ứng chuyển động hoặc tạo ảnh GIF để chia sẻ với bạn bè.

Trải nghiệm Meta AI tại sự kiện

Bên cạnh Meta AI, Meta cũng giới thiệu công cụ AI Studio tại Việt Nam, cho phép người dùng sáng tạo và khám phá các nhân vật AI. Nhờ đó mà các nhà sáng tạo nội dung có thể xây dựng các AI để đại diện cho bản thân và tương tác với cộng đồng người theo dõi trên các nền tảng của Meta.

Những AI này sẽ do chính họ phê duyệt và toàn quyền quản lý. Hiện tại người dùng có thể tương tác với một số nhân vật AI của Việt Nam như Khi Khi do nhà sáng tạo nội dung @khiemslays phát triển, và Teacher Mei do nhà sáng tạo nội dung @meichannnnn phát triển.

Chưa kể, các nhà sáng tạo nội dung Việt Nam cũng có thể tận dụng Meta AI để đưa văn hóa truyền thống cũng như các sáng tạo của mình đến với đông đảo người dùng trên thế giới mà không còn lo ngại về vấn đề rào cản ngôn ngữ.

Ông Khôi Lê, Giám đốc Quốc gia thị trường Việt Nam

Chia sẻ nhân sự kiện này, ông Khôi Lê, Giám đốc Quốc gia thị trường Việt Nam, Meta, cho biết:“2025 là một năm bản lề trong tiến trình phát triển AI tại Việt Nam, và chúng tôi rất tự hào khi được góp mặt trong giai đoạn đầy tiềm năng này. Với sự ra mắt chính thức của Meta AI và AI Studio, Meta đang giới thiệu những công cụ mạnh mẽ, mở ra một kỷ nguyên mới của sáng tạo, hiệu suất và kết nối. Cột mốc này thể hiện cam kết lâu dài của Meta trong việc hỗ trợ hệ sinh thái AI đang phát triển của Việt Nam thông qua các sản phẩm và tính năng đổi mới. Chúng tôi chờ đợi những nội dung mới mẻ và độc đáo do các nhà sáng tạo, nhà phát triển và cộng đồng tại Việt Nam tạo ra bằng các công cụ này, từ đó định hình sự phát triển tương lai của AI.”

Trong tuần này, Meta cũng đã công bố phát hành Llama 4 17B Omni, mô hình mã nguồn mở mới nhất với khả năng xử lý văn bản và hình ảnh đa phương thức, mang lại hiệu suất vượt trội với chi phí tính toán chỉ bằng một nửa so với mô hình 70B. Tiếng Việt là một trong những ngôn ngữ đầu tiên trên thế giới mà Llama 4 hỗ trợ.

Meta AI: Trợ lý AI hàng ngày, làtrợ lý trò chuyện của Meta, cho phép người dùng sáng tạo, học hỏi và kết nối miễn phí, bao gồm tính năng tìm kiếm thông tin, tạo hình ảnh, trò chuyện và đề xuất ý tưởng.

Cách truy cập Meta AI: ngay trong các ứng dụng của Meta người dùng tìm kiếm biểu tượng vòng tròn màu xanh bên trong Messenger, Instagram, WhatsApp hoặc Facebook.

Trong các cuộc trò chuyện nhóm chỉ cần nhập “@Meta AI” là được hỗ trợ, giải quyết tranh luận hoặc đề xuất ý tưởng.

Trên web: Truy cập meta.ai để được giải quyết vấn đề, viết email hoặc khám phá các chủ đề khác nhau.