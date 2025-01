Cùng Meta và Cục An toàn thông tin 'Nhận Diện Lừa Đảo'

Cụ thể, trong chiến dịch này, Tập đoàn Meta cam kết đẩy mạnh các sáng kiến nhằm đảm bảo an toàn của người sử dụng mạng xã hội, trong đó bao gồm nâng cao kỹ năng nhận diện và phòng chống lừa đảo trực tuyến, một vấn đề nhức nhối cần sự chung tay giải quyết của nhiều bên từ các cơ quan chính phủ, cơ quan thực thi pháp luật và tất cả các nền tảng mạng xã hội.

Chiến dịch "Nhận diện lừa đảo" sẽ tập trung vào 6 trong số 24 hình thức lừa đảo trực tuyến đã được Cục An toàn thông tin xác định là điểm nóng tại Việt Nam:

1) Lừa đảo đầu tư;

2) Lừa đảo việc làm;

3) Lừa đảo tài chính;

4) Lừa đảo cho vay;

5) Lừa đảo xổ số;

6) Lừa đảo mạo danh.

Chiến dịch sẽ bao gồm một loạt các hình ảnh và video ngắn về cách nhận diện và xử lý lừa đảo trực tuyến được đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội của Meta và kênh thông tin Cổng không gian mạng quốc gia của Cục An Toàn Thông tin cũng như trên website Tư Duy thời đại số của Meta. Đặc biệt, chiến dịch cũng sẽ có sự tham gia của các nhà sáng tạo nội dung nổi tiếng tại Việt Nam, nhằm lan tỏa những bí kíp hay và dễ nhớ để ai cũng có thể học theo và bảo vệ bản thân khỏi những nguy cơ lừa đảo trên môi trường mạng.

Chia sẻ về chiến dịchu, ông Nguyễn Phú Lương, Phó Giám đốc Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC), Cục An toàn thông tin cho biết: “Mạng xã hội là mảnh đất màu mỡ cho các tội phạm mạng thực hiện hành vi lừa đảo, bởi chỉ cần một phút chủ quan, lơ là và thiếu kiến thức, người dân có thể sập bẫy bất cứ lúc nào. Với chiến dịch "Nhận diện lừa đảo" phối hợp cùng Meta, chúng tôi đặt mục tiêu trang bị cho mọi công dân số khả năng tự định vị các bẫy lừa đảo, nâng cao kỹ năng tự bảo vệ mình trên không gian mạng. Việc tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về lừa đảo trực tuyến là một trong những ưu tiên hàng đầu của Cục An toàn thông tin. Khi mỗi người dân, mỗi đối tượng yếu thế biết được cách nhận diện và cảnh giác hơn với các thủ đoạn lừa đảo, sẽ giúp cho câu chuyện lừa đảo trực tuyến được giảm thiểu phần nào trong thời gian tới.”

Về phía Meta, ông Ruici Tio, Quản lý Chương trình Chính sách An toàn khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, Tập đoàn Meta cũng cho biết: “Sự an toàn và bảo mật của người dùng trên các nền tảng là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi cam kết ngăn chặn những hành vi lừa đảo làm ảnh hưởng đến trải nghiệm của người dùng, cũng như tăng cường giáo dục nhận biết về các hành vi này. Năm 2023, chúng tôi đã triển khai giai đoạn đầu tiên của chiến dịch Nhận Diện Lừa Đảo dành riêng cho Việt Nam, tiếp cận hàng triệu người dùng và thu hút hàng trăm nghìn lượt truy cập Cổng thông tin an toàn trực tuyến Tư duy thời đại số của Meta. Chương trình hợp tác với Cục An toàn thông tin trong năm nay nhằm mục tiêu tiếp tục nâng cao kỹ năng của người Việt Nam trong việc xác định và đối phó với các hành vi lừa đảo trực tuyến. Chúng tôi mong muốn tất cả người dùng chủ động trang bị kiến thức về tầm quan trọng của việc cảnh giác với các chiêu trò lừa đảo trên mạng.”