Đại học Monash ra mắt chiến dịch Momentum Now

Kể từ khi thành lập vào năm 1958, Monash đã vươn mình trở thành một trong những đại học hàng đầu thế giới, mà thành tựu mới nhất là vị trí đồng hạng 36 toàn cầu trong Bảng xếp hạng đại học thế giới QS World University Rankings 2026.

Điều này đồng nghĩa với việc chỉ trong vòng một năm qua, Đại học Monash đã ghi dấu nhiều thành tựu nổi bật trên nhiều lĩnh vực trọng yếu. Trường đã chính thức khai trương cơ sở Monash University Alfred, nơi tích hợp nghiên cứu y sinh, đào tạo chuyên sâu và dịch vụ lâm sàng hàng đầu, hướng đến việc cải thiện chất lượng chăm sóc sức khỏe.

Monash cũng đi đầu trong các vấn đề xã hội cấp bách khi thành lập Trung tâm Xuất sắc của Hội đồng Nghiên cứu Úc về Xóa bỏ Bạo lực đối với Phụ nữ - trung tâm đầu tiên trên thế giới với sứ mệnh chuyên biệt này.

Song song với đó, nhà trường cam kết đầu tư 60 triệu đô la Úc để phát triển MAVERIC – siêu máy tính trí tuệ nhân tạo thế hệ mới nhằm tăng cường năng lực nghiên cứu khoa học cho nước Úc.

Đại học Monash chính thức ra mắt chiến dịch Momentum Now

Ở lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu, Monash ra mắt chương trình EMERGE @ Monash nhằm thu hút các nhà khoa học tài năng ở giai đoạn đầu và giữa sự nghiệp, đóng vai trò quan trọng trong việc nuôi dưỡng thế hệ lãnh đạo học thuật tương lai. Trường cũng đang dẫn dắt chương trình Nghiên cứu Đột phá về Tim nhân tạo (Artificial Heart Frontiers Program) nhằm phát triển loạt thiết bị thế hệ mới hỗ trợ điều trị cho mọi bệnh nhân suy tim. Đặc biệt, các nhà nghiên cứu Monash đã giành được 11,4 triệu đô la Úc từ Học bổng Laureate 2025 cho các dự án tiên phong về trí tuệ nhân tạo, hệ thống hỗ trợ người lao động khuyết tật và công nghệ bê tông âm carbon – một bước tiến quan trọng hướng đến tương lai bền vững.

Giáo sư Sharon Pickering, Phó Hiệu trưởng và Chủ tịch Đại học Monash chia sẻ rằng: “Momentum Now là câu chuyện của niềm hy vọng, minh chứng cho tác động tích cực mà Monash đã tạo ra trong suốt chiều dài lịch sử, đồng thời khẳng định cam kết mạnh mẽ của chúng tôi đối với tương lai. Chiến dịch này mang đến nguồn cảm hứng và cơ hội để tạo ra những thay đổi tích cực. Đó cũng là lời nhắc nhở mang tính thời đại rằng: những gì chúng ta làm hôm nay sẽ định hình khả năng hàn gắn, cải thiện và cải cách cho mai sau. Đây là câu chuyện về một tập thể đầy tự hào về thành tựu giáo dục, nghiên cứu và hợp tác mang tính chuyển đổi mà tất cả chúng tôi tại Monash đều là một phần. Và đó cũng là câu chuyện mà chúng tôi mời mọi người cùng tham gia, để cùng nhau hướng đến một tương lai mà tất cả đều có thể tự hào.”

Ông Fabian Marrone, Giám đốc Marketing, Tuyển sinh và Truyền thông kiêm Phó Chủ tịch Đại học Monash, cũng cho rằng, Momentum Now sẽ là nền tảng vững chắc để Monash tiếp tục viết nên những chương tiếp theo của hành trình đổi mới: “Momentum Now thể hiện cách Monash đã và đang tạo ra những chuyển đổi thực chất thông qua nghiên cứu, giáo dục và các mối quan hệ đối tác chiến lược. Mỗi khoảnh khắc trôi qua đều đánh dấu một bước tiến, bởi chúng tôi đang sở hữu sức bật mạnh mẽ để thúc đẩy thay đổi ngay từ hôm nay.”

“Câu chuyện này không chỉ gợi nhắc sứ mệnh ban đầu đã khai sinh nên Monash, mà còn khẳng định khát vọng vươn xa, dấu ấn tác động và sức mạnh của mạng lưới cơ sở toàn cầu mà chúng tôi đang xây dựng. Trên hết, Momentum Now giải thích vì sao Monash luôn là lựa chọn đồng hành của những ai muốn kiến tạo tương lai, bởi chúng tôi không chỉ nói về thay đổi, chúng tôi tạo ra thay đổi”, ông Fabian Marrone cho biết thêm.

Thông tin thêm về trường xem tại https://www.monash.edu/momentum