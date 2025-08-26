Monash Vice-Chancellor’s ASEAN Awards trị giá 42,6 tỷ đồng

Học bổng mang tên Vice-Chancellor’s ASEAN Awards được Monash giới thiệu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Australia-ASEAN 2025 vừa diễn ra tại Adelaide, Úc. Theo đó, chương trình sẽ hỗ trợ tài chính cho các sinh viên ưu tú thuộc bậc đại học trong khu vực Đông Nam Á theo học tại Monash từ Học kỳ 1 năm 2026.

Chương trình được triển khai với mục tiêu giảm hoàn toàn gánh nặng chi phí học tập cho sinh viên quốc tế, bao gồm học phí, đi lại, chuyển chỗ ở, lệ phí visa và các dịch vụ khác, mở ra cơ hội cho các sinh viên bậc đại học từ 10 quốc gia thành viên ASEAN.

Giáo sư Sharon Pickering, Hiệu trưởng kiêm Chủ tịch Đại học Monash (thứ sáu từ trái sang) cùng các đại diện từ cơ quan ngoại giao, doanh nghiệp và học thuật của Úc và ASEAN tại Diễn đàn Doanh nghiệp Australia-ASEAN 2025.

Theo Giáo sư Sharon Pickering, Hiệu trưởng kiêm Chủ tịch Đại học Monash, chương trình này thể hiện rõ cam kết của Monash trong việc mang đến nền giáo dục chất lượng hàng đầu thế giới, đồng thời củng cố mối quan hệ bền chặt trong khu vực.

“Đông Nam Á là khu vực sôi động với tốc độ phát triển vượt bậc, sự đa dạng và nguồn nhân tài dồi dào. Monash cam kết đồng hành cùng thế hệ lãnh đạo mới và những người kiến tạo thay đổi đến từ các quốc gia ASEAN, đồng thời góp phần xây dựng một tương lai cởi mở và hợp tác hơn cho toàn khu vực.” Giáo sư Sharon Pickering chia sẻ.

“Từ năm 1961 đến nay, Monash đã là điểm đến học tập của sinh viên ASEAN và chính họ đã góp phần định hình sự phát triển của trường. Ngày nay, Monash là một đại học quốc tế gắn kết chặt chẽ với ASEAN. Chương trình này tiếp tục khẳng định mối liên hệ sâu sắc ấy - thông qua cộng đồng sinh viên, cựu sinh viên, nghiên cứu và các dự án hợp tác - cũng như cam kết của chúng tôi trong việc mang đến nền giáo dục và nghiên cứu mang tính chuyển đổi cho khu vực. Monash hiện là đại học Úc có số lượng sinh viên ASEAN lớn nhất với hơn 16.000 người, trong đó 7.700 theo học tại bang Victoria. Kết hợp cùng mạng lưới gần 60.000 cựu sinh viên, trong đó có những người đang nắm giữ vị trí lãnh đạo trong chính phủ, doanh nghiệp và cộng đồng, Monash đã khẳng định vai trò trung tâm trong việc kiến tạo sức mạnh ngoại giao mềm bền vững tại khu vực.” Giáo sư Sharon Pickering cho biết thêm.

Trợ lý Bộ trưởng Giáo dục Úc, Hon Julian Hill MP, khẳng định rằng chương trình mới này đã một lần nữa nhấn mạnh vai trò then chốt của giáo dục quốc tế trong việc định hình tương lai khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. “Giáo dục quốc tế không chỉ làm giàu cho nền kinh tế tri thức và đời sống văn hóa của các quốc gia trong khu vực, mà còn là nền tảng thúc đẩy sự hợp tác và phát triển bền vững. Úc tự hào giữ vai trò tiên phong trong sự trao đổi mang tính toàn cầu này. Những chương trình học bổng như Vice-Chancellor’s ASEAN Awards là minh chứng rõ nét cho vai trò tiên phong của các trường đại học hàng đầu như Monash trong việc kiến tạo cơ hội cho những sinh viên xuất sắc, đồng thời thúc đẩy đổi mới, tăng cường hợp tác và bồi đắp sự thấu hiểu lẫn nhau trong toàn khu vực.” Ông Hill nhấn mạnh.

Cụ thể, sinh viên đủ điều kiện nhận học bổng sẽ được lựa chọn thông qua một quy trình cạnh tranh với chỉ tiêu phân bổ theo từng quốc gia nhằm bảo đảm sự đại diện rộng khắp trong toàn khu vực. Theo đó, sinh viên bậc đại học đến từ Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam đều đủ điều kiện nộp đơn.

Sự ra đời của học bổng Monash Vice-Chancellor’s ASEAN Awards là bước bổ sung quan trọng trong chiến lược gắn kết toàn diện của Đại học Monash với khu vực, đồng thời phản ánh các ưu tiên chiến lược của Chính phủ Úc cũng như cộng đồng ASEAN.

Giáo sư Pickering, hiện là thành viên Ban Cố vấn Trung tâm ASEAN-Úc đầu tiên do Chính phủ Úc thành lập vào năm 2024, tiếp tục đóng vai trò tiên phong trong việc thúc đẩy mối quan hệ hợp tác và gắn kết sâu rộng trong khu vực.

Thông tin về chương trình học bổng Monash Vice-Chancellor’s ASEAN Awards xem thêm tại đây.