Đài Loan trao học bổng cho 52 du học sinh Việt Nam xuất sắc năm 2025

Lễ trao học bổng diễn ra dưới sự chủ trì của Trưởng đại diện Văn phòng Lưu Thế Trung. Tham dự sự kiện còn có đại diện phòng Lãnh sự, phòng Giáo dục và phòng Di dân của Văn phòng.

Nhằm khuyến khích, thu hút học sinh, sinh viên xuất sắc của Việt Nam đến các trường đại học Đài Loan tham gia học tập, năm 2025, Cơ quan quản lý Giáo dục Đài Loan đã dành 34 suất học bổng Đài Loan và 204 tháng học bổng tiếng Hoa cho học sinh, sinh viên thuộc khu vực từ Huế trở ra miền Bắc Việt Nam.

Trưởng đại diện Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam Lưu Thế Trung phát biểu tại buổi lễ.

Trong 34 ứng viên nhận được học bổng Đài Loan, có 19 ứng viên nhận học bổng chương trình đại học, 15 ứng viên nhận học bổng chương trình thạc sĩ. Ứng viên nhận học bổng được hỗ trợ học phí và các chi phí khác tối đa 40.000 Đài tệ/học kỳ và sinh hoạt phí 15.000 - 20.000 Đài tệ/tháng. Thời gian nhận hỗ trợ từ 2 - 4 năm. Ngoài ra, có 18 ứng viên nhận được học bổng tiếng Hoa, thời gian học từ 3 - 12 tháng, mỗi tháng được hỗ trợ 28.000 Đài tệ.

Tại Lễ trao học bổng, đại diện Văn phòng đã giới thiệu về đặc sắc, thế mạnh của hệ thống giáo dục đại học Đài Loan. Văn phòng còn lồng ghép hoạt động hướng dẫn thủ tục xin visa, cư trú tại Đài Loan; chia sẻ quy định nhận học bổng để ứng viên nhận được học bổng chuẩn bị trước và yên tâm sang Đài Loan học tập.

Trưởng đại diện Văn phòng Lưu Thế Trung cho biết, năm 2025, số lượng hồ sơ tham gia xin học bổng Đài Loan và học bổng tiếng Hoa tăng gấp đôi so với những năm trước. Đặc biệt, học bổng Đài Loan dành cho chương trình học vị đã thu hút 255 hồ sơ, tuy nhiên chỉ có 13,33 hồ sơ trúng tuyển. Điều này cho thấy sự cạnh tranh gay gắt trong việc xin học bổng du học tại Đài Loan, góp phần khẳng định sức hút mạnh mẽ cũng như chất lượng của nền giáo dục Đài Loan.

Ông Lưu Thế Trung - Trưởng đại diện Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam và các ứng viên nhận học bổng.

“Thay mặt Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam, tôi chúc mừng các học sinh, sinh viên Việt Nam xuất sắc có mặt tại sự kiện và nhận được học bổng của Cơ quan quản lý Giáo dục Đài Loan. Hoan nghênh các học sinh, sinh viên Việt Nam đến Đài Loan du học. Hy vọng các ứng viên nhận được học bổng chuyên tâm học tập tại Đài Loan và tận dụng cơ hội trải nghiệm phong tục, văn hóa Đài Loan” - ông Lưu Thế Trung bày tỏ.

Được biết, từ năm 2017, Cơ quan quản lý Giáo dục Đài Loan đã thực hiện “Chính sách thúc đẩy bồi dưỡng nhân tài Tân Hướng Nam”. Đến nay, số lượng học sinh, sinh viên Việt Nam theo học tại các trường cao đẳng, đại học Đài Loan tăng dần qua từng năm.

Năm 2024, Việt Nam có tổng cộng 39.695 sinh viên học tập tại Đài Loan, tiếp tục là nước đứng đầu về số lượng sinh viên du học tại các trường cao đẳng, đại học Đài Loan. Điều này cho thấy chất lượng giáo dục đại học của Đài Loan được học sinh, sinh viên Việt Nam công nhận và ngày càng hăng hái lựa chọn du học Đài Loan.