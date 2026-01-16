TSMC và các hãng chip Đài Loan đầu tư 250 tỷ USD, Mỹ siết thuế để giữ sản xuất trong nước

Mỹ và Đài Loan đã đạt được thỏa thuận thương mại về việc xây dựng các nhà máy sản xuất chip trên lãnh thổ Mỹ.

Động thái này được xem là bước đi chiến lược của Washington trong nỗ lực tái cấu trúc chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu, giữa bối cảnh cạnh tranh công nghệ và địa chính trị ngày càng gay gắt.

Theo thông báo của Bộ Thương mại Mỹ ngày thứ Năm, chính phủ Đài Loan cũng sẽ bảo lãnh tín dụng trị giá 250 tỷ USD cho các doanh nghiệp trong nước khi đầu tư sang Mỹ. Đổi lại, Washington đồng ý giảm thuế quan “có đi có lại” với Đài Loan xuống 15%, từ mức 20% trước đó, đồng thời cam kết không áp thuế đối với dược phẩm generic, linh kiện máy bay, các thành phần liên quan và một số tài nguyên thiên nhiên.

Phát biểu trên CNBC, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick cho biết TSMC - nhà sản xuất chip theo hợp đồng lớn nhất thế giới đã mua hàng trăm mẫu đất liền kề khu nhà máy tại Arizona, mở đường cho việc mở rộng quy mô trong thời gian tới.

“Họ đã mua thêm đất. Tôi sẽ để hội đồng quản trị của họ tự quyết định kế hoạch và cho họ thời gian,” Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick nói.

Về phía TSMC, người phát ngôn của tập đoàn cho biết công ty vẫn duy trì chiến lược đầu tư song song, vừa mở rộng ra nước ngoài vừa tiếp tục tăng cường sản xuất tại Đài Loan, dựa trên điều kiện thị trường và nhu cầu khách hàng.

Ưu đãi thuế quan và ngoại lệ theo Điều 232

Theo thỏa thuận, các công ty sản xuất chip tại Mỹ, bao gồm cả doanh nghiệp Đài Loan xây dựng nhà máy mới, sẽ được hưởng ngoại lệ thuế theo khuôn khổ Điều 232. Trong giai đoạn xây dựng, doanh nghiệp có thể nhập khẩu lượng hàng hóa gấp 2,5 lần công suất thiết kế mà không phải chịu thuế. Khi nhà máy đi vào hoạt động, hạn mức này vẫn ở mức 1,5 lần công suất sản xuất tại Mỹ.

Ngoài ra, các sản phẩm phụ tùng ô tô, gỗ và các mặt hàng liên quan của Đài Loan cũng được miễn mức thuế trên 15% theo Điều 232.

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Thuế 100% nếu không sản xuất tại Mỹ

Ông Lutnick nhấn mạnh rằng các công ty sản xuất chip Đài Loan không đặt nhà máy tại Mỹ có thể phải đối mặt với mức thuế lên tới 100%. Mục tiêu của chính quyền Mỹ là chuyển khoảng 40% chuỗi cung ứng bán dẫn của Đài Loan sang Mỹ.

“Đó là hệ quả nếu họ không sản xuất tại Mỹ,” ông Lutnick nói.

Hiện TSMC đã đầu tư khoảng 40 tỷ USD để xây dựng các nhà máy chip tại Arizona, sản xuất chip cho các khách hàng lớn như Apple và Nvidia, với sự hỗ trợ từ Đạo luật CHIPS của Mỹ.

Washington coi sản xuất chip tiên tiến là ưu tiên chiến lược, khi cuộc cạnh tranh xoay quanh chất bán dẫn phục vụ trí tuệ nhân tạo ngày càng mang tính địa chính trị. Các quan chức Mỹ cũng cảnh báo nền kinh tế nước này sẽ chịu rủi ro lớn nếu Trung Quốc tấn công Đài Loan, làm gián đoạn nguồn cung chip từ TSMC.

“Chúng tôi muốn nhập khẩu đầy đủ linh kiện để Mỹ có thể tự chủ năng lực sản xuất bán dẫn,” ông Lutnick khẳng định.