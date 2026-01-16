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TSMC và các hãng chip Đài Loan đầu tư 250 tỷ USD, Mỹ siết thuế để giữ sản xuất trong nước

Thế Kiên

Thế Kiên

11:01 | 16/01/2026
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Mỹ và Đài Loan vừa đạt được một thỏa thuận thương mại lớn trong lĩnh vực bán dẫn, theo đó các công ty chip và công nghệ Đài Loan sẽ đầu tư ít nhất 250 tỷ USD để xây dựng và mở rộng năng lực sản xuất chip trên lãnh thổ Mỹ.
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Đài Loan, Mỹ, TSMC, đầu tư 250 tỷ USD, nhà máy chip, thuế quan, ngành bán dẫn
Mỹ và Đài Loan đã đạt được thỏa thuận thương mại về việc xây dựng các nhà máy sản xuất chip trên lãnh thổ Mỹ.

Động thái này được xem là bước đi chiến lược của Washington trong nỗ lực tái cấu trúc chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu, giữa bối cảnh cạnh tranh công nghệ và địa chính trị ngày càng gay gắt.

Theo thông báo của Bộ Thương mại Mỹ ngày thứ Năm, chính phủ Đài Loan cũng sẽ bảo lãnh tín dụng trị giá 250 tỷ USD cho các doanh nghiệp trong nước khi đầu tư sang Mỹ. Đổi lại, Washington đồng ý giảm thuế quan “có đi có lại” với Đài Loan xuống 15%, từ mức 20% trước đó, đồng thời cam kết không áp thuế đối với dược phẩm generic, linh kiện máy bay, các thành phần liên quan và một số tài nguyên thiên nhiên.

Đài Loan, Mỹ, TSMC, đầu tư 250 tỷ USD, nhà máy chip, thuế quan, ngành bán dẫn
Phát biểu trên CNBC, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick cho biết TSMC - nhà sản xuất chip theo hợp đồng lớn nhất thế giới đã mua hàng trăm mẫu đất liền kề khu nhà máy tại Arizona, mở đường cho việc mở rộng quy mô trong thời gian tới.

“Họ đã mua thêm đất. Tôi sẽ để hội đồng quản trị của họ tự quyết định kế hoạch và cho họ thời gian,” Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick nói.

Về phía TSMC, người phát ngôn của tập đoàn cho biết công ty vẫn duy trì chiến lược đầu tư song song, vừa mở rộng ra nước ngoài vừa tiếp tục tăng cường sản xuất tại Đài Loan, dựa trên điều kiện thị trường và nhu cầu khách hàng.

Ưu đãi thuế quan và ngoại lệ theo Điều 232

Theo thỏa thuận, các công ty sản xuất chip tại Mỹ, bao gồm cả doanh nghiệp Đài Loan xây dựng nhà máy mới, sẽ được hưởng ngoại lệ thuế theo khuôn khổ Điều 232. Trong giai đoạn xây dựng, doanh nghiệp có thể nhập khẩu lượng hàng hóa gấp 2,5 lần công suất thiết kế mà không phải chịu thuế. Khi nhà máy đi vào hoạt động, hạn mức này vẫn ở mức 1,5 lần công suất sản xuất tại Mỹ.

Ngoài ra, các sản phẩm phụ tùng ô tô, gỗ và các mặt hàng liên quan của Đài Loan cũng được miễn mức thuế trên 15% theo Điều 232.

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Thuế 100% nếu không sản xuất tại Mỹ

Ông Lutnick nhấn mạnh rằng các công ty sản xuất chip Đài Loan không đặt nhà máy tại Mỹ có thể phải đối mặt với mức thuế lên tới 100%. Mục tiêu của chính quyền Mỹ là chuyển khoảng 40% chuỗi cung ứng bán dẫn của Đài Loan sang Mỹ.

“Đó là hệ quả nếu họ không sản xuất tại Mỹ,” ông Lutnick nói.

Hiện TSMC đã đầu tư khoảng 40 tỷ USD để xây dựng các nhà máy chip tại Arizona, sản xuất chip cho các khách hàng lớn như Apple và Nvidia, với sự hỗ trợ từ Đạo luật CHIPS của Mỹ.

Washington coi sản xuất chip tiên tiến là ưu tiên chiến lược, khi cuộc cạnh tranh xoay quanh chất bán dẫn phục vụ trí tuệ nhân tạo ngày càng mang tính địa chính trị. Các quan chức Mỹ cũng cảnh báo nền kinh tế nước này sẽ chịu rủi ro lớn nếu Trung Quốc tấn công Đài Loan, làm gián đoạn nguồn cung chip từ TSMC.

“Chúng tôi muốn nhập khẩu đầy đủ linh kiện để Mỹ có thể tự chủ năng lực sản xuất bán dẫn,” ông Lutnick khẳng định.

Đài Loan Mỹ TSMC đầu tư chip thuế quan Đạo luật CHIPS chuỗi cung ứng bán dẫn Arizona Điều 232 Ưu đãi thuế quan

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Thứ bảy, 04/07/2026 18:00
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Chủ nhật, 05/07/2026 00:00
24°C

Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,500 14,800
Kim TT/AVPL 14,500 14,800
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,500 14,800
Nguyên Liệu 99.99 13,250 13,450
Nguyên Liệu 99.9 13,200 13,400
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,750 14,250
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,700 14,200
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,630 14,180
Cập nhật: 30/06/2026 07:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 145,000 148,000
Hà Nội - PNJ 145,000 148,000
Đà Nẵng - PNJ 145,000 148,000
Miền Tây - PNJ 145,000 148,000
Tây Nguyên - PNJ 145,000 148,000
Đông Nam Bộ - PNJ 145,000 148,000
Cập nhật: 30/06/2026 07:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,500 14,800
Miếng SJC Nghệ An 14,500 14,800
Miếng SJC Thái Bình 14,500 14,800
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,350 14,700
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,350 14,700
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,350 14,700
NL 99.90 12,950
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,000
Trang sức 99.9 13,890 14,590
Trang sức 99.99 13,900 14,600
Cập nhật: 30/06/2026 07:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 145 14,802
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 145 14,803
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,449 1,479
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,449 148
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,429 1,464
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 13,795 14,495
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 100,461 109,961
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 90,212 99,712
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 79,963 89,463
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 7,601 8,551
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,705 61,205
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Cập nhật: 30/06/2026 07:00
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Cập nhật: 30/06/2026 07:00
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Cập nhật: 30/06/2026 07:00

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Giải thưởng Hiệu quả năng lượng 2026: Thúc đẩy đổi mới công nghệ xanh

Giải thưởng Hiệu quả năng lượng 2026: Thúc đẩy đổi mới công nghệ xanh

Lịch World Cup 2026 ngày 30/6: Brazil, Đức, Hà Lan quyết chiến vòng 1/16

Lịch World Cup 2026 ngày 30/6: Brazil, Đức, Hà Lan quyết chiến vòng 1/16

Kết quả World Cup 2026 ngày 29/6: Canada góp mặt tại vòng 1/8 World Cup

Kết quả World Cup 2026 ngày 29/6: Canada góp mặt tại vòng 1/8 World Cup

Những quy định mới về an toàn giao thông áp dụng từ 1/7/2026

Những quy định mới về an toàn giao thông áp dụng từ 1/7/2026

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JBL ra mắt bộ 3 tai nghe mới dành cho game thủ

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Công nghệ vũ trụ Trung Quốc vượt Mỹ ở ba lĩnh vực chủ chốt

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Gần 200 nhà khoa học tham dự hội thảo quốc tế về công nghệ tại Đại học Trà Vinh

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Lần đầu sau hơn một thập kỷ, Harvard mất ngôi đầu nghiên cứu khoa học

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Chứng khoán hôm nay 29/6: VN-Index giảm gần 17 điểm vì nhóm họ Vin

Chứng khoán hôm nay 29/6: VN-Index giảm gần 17 điểm vì nhóm họ Vin

LocknLock mở rộng mô hình nhượng quyền, tìm kiếm đối tác tại nhiều tỉnh thành

LocknLock mở rộng mô hình nhượng quyền, tìm kiếm đối tác tại nhiều tỉnh thành

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Thị trường ô tô Mỹ đối mặt nguy cơ thu hẹp vào năm 2040

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