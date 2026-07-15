Flex Titanium là công nghệ hiển thị mới mà Samsung Electronics chính thức công bố, dành cho thế hệ thiết bị gập Galaxy sắp ra mắt. Dựa trên nền tảng bảy thế hệ màn hình gập từng bước hoàn thiện, hãng điện tử Hàn Quốc tái thiết kế toàn bộ cấu trúc màn hình, tận dụng những tiến bộ về vật liệu và kỹ thuật cơ khí để nâng cao độ bền, hạn chế nếp gấp và mang lại trải nghiệm thị giác tinh tế hơn cho người dùng.

Trọng tâm của Flex Titanium nằm ở sự kết hợp giữa hai thành phần làm từ titan, gồm một lớp phim hợp kim titan và một tấm nền titan, cùng phối hợp để cân bằng giữa độ mỏng, tính linh hoạt và độ bền của cấu trúc màn hình gập.

Ảnh minh họa: Samsung

Ông Sunghoon Moon, Phó chủ tịch điều hành kiêm Giám đốc Bộ phận Nghiên cứu và Phát triển Phần cứng Di động tại Samsung Electronics, chia sẻ, “Thế mạnh của Samsung trong lĩnh vực thiết bị gập đến từ khả năng kết nối nhu cầu thực tế của người dùng với những công nghệ mang lại giá trị thiết thực trong cuộc sống hằng ngày. Đối với thế hệ Galaxy gập tiếp theo, Samsung tiếp tục kế thừa nhiều năm kinh nghiệm để đưa những đột phá về công nghệ hiển thị vào sản phẩm, qua đó mang đến trải nghiệm sử dụng ngày càng hoàn thiện với chất lượng hiển thị vượt trội.”

Kế thừa hành trình đổi mới màn hình gập

Samsung giữ vai trò tiên phong trong việc thúc đẩy đổi mới công nghệ màn hình di động suốt nhiều năm qua và phổ cập những đột phá này đến người dùng trên quy mô toàn cầu, còn cột mốc phổ biến màn hình AMOLED vào năm 2007 chính là điểm khởi đầu cho hành trình ấy, đặt nền móng cho các thế hệ màn hình gập mở linh hoạt về sau.

Một công nghệ đột phá chỉ phát huy trọn vẹn giá trị khi liên tục cải tiến dựa trên trải nghiệm sử dụng thực tế, và phân khúc điện thoại gập cũng không phải ngoại lệ. Trải qua bảy thế hệ Galaxy Z series, Samsung không ngừng lắng nghe phản hồi từ người dùng, nhờ đó thấu hiểu tường tận kỳ vọng của họ dành cho dòng sản phẩm này, đó là một trải nghiệm xem lớn hơn, mãn nhãn hơn với nếp gấp màn hình ít nhận thấy hơn mà không phải đánh đổi độ bền hay tính di động.

Để đáp ứng những kỳ vọng đó, Samsung tái thiết kế cấu trúc màn hình gập bằng cách kết hợp các đột phá về công nghệ, vật liệu và kỹ thuật cơ khí, từ đó tạo ra Flex Titanium, cột mốc mới trong hành trình đổi mới công nghệ màn hình gập của hãng.

Titan, lựa chọn cân bằng độ bền và độ mỏng

Để tạo ra một màn hình vừa mang lại trải nghiệm xem hiệu quả, vừa đảm bảo độ bền trong quá trình sử dụng hằng ngày, Samsung áp dụng cách tiếp cận hoàn toàn mới trong thiết kế cấu trúc. Thách thức đặt ra là tìm loại vật liệu hội tụ đồng thời ba yếu tố, đủ cứng để chống chịu va đập, đủ linh hoạt để duy trì khả năng gập mở nhiều lần và đủ mỏng để phù hợp với thiết kế thiết bị tinh gọn, và titan đã chứng minh là lựa chọn tối ưu cho bài toán này.

Titan nổi tiếng với độ bền vượt trội và khả năng chịu lực cao, có mặt trong nhiều lĩnh vực đòi hỏi tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe, từ ăng-ten vệ tinh đến bánh xe của xe tự hành thám hiểm sao Hỏa. Tuy nhiên, chính độ cứng của vật liệu này cũng tạo ra không ít thách thức khi tích hợp vào cấu trúc mỏng và linh hoạt của màn hình gập, buộc Samsung phải phát huy tối đa kinh nghiệm chuyên môn để đưa titan vào hai thành phần cốt lõi là lớp phim hợp kim titan và tấm nền titan.

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Lớp phim hợp kim titan đóng vai trò nâng đỡ màn hình từ bên trong, nằm ngay dưới tấm nền OLED, và so với lớp phim polyme truyền thống, tấm phim mới mang lại độ cứng cơ học cao gấp 20 lần. Nhờ quy trình cán siêu mỏng với độ chính xác cao, lớp phim đạt độ mỏng chỉ khoảng một phần ba sợi tóc người, giúp tấm nền màn hình mỏng gọn hơn rõ rệt.

Bên dưới là tấm nền titan có cấu trúc linh hoạt, nâng đỡ toàn bộ mô-đun màn hình. Công nghệ gia công lỗ tiên tiến giúp loại bỏ khoảng trống giữa mô-đun màn hình và lớp keo trên tấm nền, qua đó tăng cường độ liên kết giữa các thành phần, mang đến khả năng nâng đỡ ổn định hơn khi màn hình mở hoàn toàn mà vẫn giữ được độ linh hoạt cần thiết cho nhiều lần gập mở.

Việc kết hợp cấu trúc hiển thị độ phân giải cao cùng các vật liệu hữu cơ thế hệ mới còn giúp màn hình tái hiện hình ảnh sống động hơn, đồng thời vẫn tiết kiệm điện năng tiêu thụ, từ đó tối ưu hiệu suất năng lượng tổng thể.

Ông Kyung-Jin Yoo, Phó chủ tịch điều hành kiêm Giám đốc Nghiên cứu và Phát triển Sản phẩm Màn hình Di động tại Samsung Display, chia sẻ, “Thông qua việc ứng dụng cấu trúc lỗ siêu nhỏ vào phần gập của tấm nền titan, chúng tôi đã tối ưu hóa thành công khả năng linh hoạt mà vẫn đảm bảo độ bền vượt trội. Kết hợp cùng cấu trúc hiển thị độ phân giải cao và các vật liệu hữu cơ thế hệ mới giúp tối đa hóa hiệu suất năng lượng, công nghệ này sẽ tiếp tục củng cố năng lực cạnh tranh cho các thiết bị Galaxy gập thế hệ tiếp theo.”

Tổng hòa những cải tiến trên tạo nên một trải nghiệm gập mới vừa bền bỉ, vừa tối đa hóa việc xem nội dung trên màn hình gần như liền mạch và giảm thiểu nếp gấp, trong khi vẫn giữ thiết kế mỏng nhẹ đặc trưng của dòng sản phẩm. Bằng cách cân bằng hài hòa giữa độ bền, tính linh hoạt và sự ổn định của cấu trúc, Samsung tiếp tục thiết lập chuẩn mực mới cho công nghệ màn hình gập.

Công nghệ Flex Titanium sẽ chính thức xuất hiện trên các thiết bị Galaxy gập thế hệ mới của Samsung, còn Samsung sẽ công bố thông tin chi tiết về sản phẩm tại sự kiện Galaxy Unpacked vào 22/7 tới đây.