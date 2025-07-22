iPhone màn hình gập có thể sẽ ra mắt năm 2026, giá dự kiến tới 2.500 USD

Nhà phân tích Apple Ming-Chi Kuo đã dự đoán rằng iPhone có thể gập lại của Apple hay Apple Flip Phone có thể ra mắt vào cuối năm 2026. Ảnh minh họa: mybigplunge

Apple cuối cùng cũng gia nhập cuộc đua smartphone màn hình gập sau nhiều năm quan sát thị trường. iPhone màn hình gập được các nguồn tin uy tín dự báo sẽ ra mắt vào năm 2026, tuy nhiên một số báo cáo cho rằng có thể lùi sang 2027 nếu Apple chưa giải quyết triệt để các vấn đề kỹ thuật. Sản phẩm này hứa hẹn trở thành chiếc iPhone đắt nhất lịch sử với mức giá từ 1.800 đến 2.500 USD.

Việc Apple chậm trễ trong phân khúc này phản ánh triết lý kinh doanh đặc trưng của hãng: chỉ tung sản phẩm khi đạt mức hoàn thiện tối ưu. "Táo khuyết" đã dành gần một thập kỷ nghiên cứu, đăng ký nhiều bằng sáng chế về màn hình linh hoạt, màn hình cuộn và công nghệ tự phục hồi vết xước. Năm ngoái, Bloomberg đưa tin Apple đang khám phá cả iPad màn hình gập, cho thấy tham vọng mở rộng dòng sản phẩm gập của hãng.

Thiết kế kiểu sách siêu mỏng và đối tác Samsung

iPhone màn hình gập sẽ theo phong cách "cuốn sách" (book-style) tương tự Galaxy Z Fold, với màn hình chính lớn bên trong và màn hình phụ bên ngoài. Điểm nhấn quan trọng là thiết kế cực mỏng: khi gập lại chỉ dày 9-9,5mm, khi mở ra chỉ 4,5-4,8mm, vượt trội so với nhiều đối thủ hiện tại.

Khung máy được dự kiến sử dụng titan kết hợp thép không gỉ nhằm tối đa hóa độ bền và giảm trọng lượng. Apple được cho là hợp tác với Fine M-Tech (Hàn Quốc) để nghiên cứu bản lề "kim loại lỏng" siêu bền, giải quyết điểm yếu truyền thống của các thiết kế gập.

Để xử lý vấn đề nếp gấp, "điểm yếu chí mạng" của màn hình gập, Apple đã đặt hàng Samsung Display phát triển tấm nền đặc biệt với công nghệ "không nếp gấp". Công nghệ này sử dụng thuật toán phân tán lực và vật liệu hỗ trợ trong suốt, mang đến mặt kính gần như liền lạc. Màn hình bên trong có kích thước 7,8 inch với tỷ lệ 4:3 tối ưu đa nhiệm, màn hình ngoài khoảng 5,5 inch.

Apple đã nộp nhiều bằng sáng chế về màn hình có thể gập lại, cuộn và thậm chí tự phục hồi vết xước. Ảnh CNET

Thách thức kỹ thuật và mức giá cao ngất

Do diện tích linh kiện hạn chế khi thiết kế siêu mỏng, iPhone gập nhiều khả năng sẽ loại bỏ Face ID để chuyển sang Touch ID nhúng cạnh bên tương tự iPad Air/Mini. Camera được bố trí lại để phù hợp với cấu trúc gập, vẫn hỗ trợ đầy đủ chế độ chụp ở cả trạng thái gập và mở.

Pin được dự đoán có dung lượng từ 5.000-5.500mAh - vượt trội hầu hết điện thoại gập hiện tại nhờ công nghệ pin mỏng dung lượng cao. Một phần công nghệ này có thể đến từ iPhone 17 siêu mỏng được đồn đại, với pin mỏng giúp biến iPhone gập kiểu sách thành hiện thực.

Mức giá từ 1.800-2.500 USD sẽ khiến iPhone màn hình gập trở thành sản phẩm đắt nhất trong lịch sử Apple, nhắm tới nhóm khách hàng siêu cao cấp và cạnh tranh trực tiếp với dòng Galaxy Z Fold của Samsung. Apple cũng tăng cường hợp tác chuỗi cung ứng tại Việt Nam và Hàn Quốc để tận dụng lợi thế gia công linh kiện đặc biệt.

Apple vẫn đối mặt ba rào cản lớn: loại bỏ hoàn toàn nếp gấp màn hình, đảm bảo độ bền bản lề và tối ưu hóa không gian linh kiện trên thiết kế siêu mỏng. Quá trình phát triển kéo dài, cùng việc điều động nhân sự từ dự án Vision Pro sang, càng khẳng định sự cầu toàn khắt khe của Apple.

iPhone màn hình gập đại diện cho sự chuyển đổi lớn trong triết lý sản phẩm của Apple. Nếu thành công, sản phẩm này có thể định hình lại thị trường smartphone cao cấp và thúc đẩy các hãng khác nâng cao chất lượng thiết bị gập. Tuy nhiên, mức giá cao và thời gian ra mắt muộn so với đối thủ có thể ảnh hưởng đến thị phần ban đầu của Apple trong phân khúc này. Sự xuất hiện của iPhone gập sẽ là thước đo quan trọng khả năng đổi mới của Apple trong kỷ nguyên công nghệ di động mới.