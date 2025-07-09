Điện tử tiêu dùng
Samsung chính thức ra mắt siêu phẩm màn hình gập mới: Galaxy Z Fold7

Hồng Nhung

Hồng Nhung

22:00 | 09/07/2025
Thế hệ Galaxy Z Fold7 sẽ bao gồm Galaxy Z Fold7 và Galaxy Z Fold7 Ultra, trong đó Galaxy Z Fold7 sẽ có hai tùy chọn 12GB + 256GB và 12GB + 512GB còn Galaxy Z Fold7 Ultra.
Samsung Galaxy Z Fold6: Đỉnh cao của công nghệ màn hình gập Samsung đã hiện thực hóa Galaxy AI trên bộ đôi Galaxy Z mới như thế nào? CellphoneS mở bán hơn 1000 máy Galaxy Z Fold6 và Z Flip6

Theo Samsung, Galaxy Z Fold7 là sự hòa quyện liền mạch giữa kỹ thuật chế tác tinh tế và trải nghiệm thông minh vượt trội, giúp nâng tầm mọi tương tác thường nhật trong một thiết kế mỏng nhẹ nhất từ trước đến nay. Bên cạnh đó là hệ thống camera với những đột phá về công nghệ AI, và hiệu năng mạnh mẽ. Galaxy Z Fold7 còn nâng cấp hiệu suất với màn hình lớn và nền tảng One UI 8, và các tác nhân thông minh tích hợp giúp tối ưu hóa cho điện thoại màn hình gập.

Samsung Galaxy Z Fold7 Series chính thức ra mắt
Samsung Galaxy Z Fold7 chính thức ra mắt

Chia sẻ về thế hệ Galaxy Z Mới, ông TM Roh, Chủ tịch kiêm Quyền Giám đốc ngành hàng Trải nghiệm Thiết bị (DX) tại Samsung Electronics chia sẻ:“Galaxy Z Fold7 kết hợp Galaxy AI với phần cứng mạnh mẽ sẽ mang đến trải nghiệm điện thoại thông minh tiên tiến nhất của chúng tôi từ trước đến nay. Chương mới của dòng điện thoại màn hình gập này đánh dấu sự giao thoa giữa thiết kế và kỹ thuật, với AI được phát triển dành riêng cho thiết bị gập. Giờ đây, người dùng có thể có được trải nghiệm đỉnh cao mà họ hằng mong đợi - mạnh mẽ, đắm chìm, thông minh và gọn nhẹ, tất cả trong một.”

Được thiết kế dành cho những người dùng mong muốn một chiếc smartphone có thiết kế mỏng nhẹ cùng cảm giác trực quan của điện thoại thông minh truyền thống, kết hợp với hiệu năng mạnh mẽ và tính linh hoạt của màn hình lớn.

Samsung Galaxy Z Fold7 Series chính thức ra mắt
Với trọng lượng chỉ 215 gram, Galaxy Z Fold7 còn nhẹ hơn cả Galaxy S25 Ultra, đồng thời máy cũng chỉ dày 8.9 mm khi gập lại và 4.2 mm khi mở ra

Với trọng lượng chỉ 215 gram, Galaxy Z Fold7 còn nhẹ hơn cả Galaxy S25 Ultra, đồng thời máy cũng chỉ dày 8.9 mm khi gập lại và 4.2 mm khi mở ra. Chính vì thế Galaxy Z Fold7 không chỉ đơn thuần là một chiếc điện thoại thông minh, mà còn có thể chuyển mình thành một thiết bị di động đa năng với khả năng hiển thị lý tưởng cho các tác vụ chỉnh sửa, đa nhiệm hay trải nghiệm giải trí đắm chìm. Với màn hình chính lớn hơn 11% so vơi thế hệ tiền nhiệm nên Galaxy Z Fold7 giúp mở rộng không gian hiển thị cho việc chỉnh sửa nội dung và đa nhiệm trên nhiều ứng dụng.

Để có được thiết kế mỏng nhẹ này, Galaxy Z Fold7 đã được thiết kế để luôn bền bỉ theo thời gian, nhờ bản lề và màn hình gập đã được tái cấu trúc nhằm gia tăng độ bền và kéo dài tuổi thọ. Theo đó, bản lề Armor FlexHinge mỏng và nhẹ hơn, nhờ thiết kế giọt nước cải tiến và cấu trúc đa thanh ray mới giúp giảm nếp gấp có thể nhìn thấy và tăng cường độ bền bằng cách phân tán áp lực một cách đồng đều trên bề mặt màn hình.

Samsung Galaxy Z Fold7 Series chính thức ra mắt
Màn hình chính Dynamic AMOLED 2X 8inch mang lại độ tương phản cực kỳ sắc nét

Màn hình chính Dynamic AMOLED 2X 8inch mang lại độ tương phản cực kỳ sắc nét với sắc đen chân thực, mang đến trải nghiệm sống động từ phim ảnh cho đến các thanh tác vụ khác nhau khi làm việc đa nhiệm. Với độ sáng tối đa lên đến 2.600 nits, màn hình của Galaxy Z Fold7 luôn đảm bảo khả năng hiển thị rõ ràng ngay cả dưới ánh sáng mặt trời trực tiếp.

Đồng thời, màn hình phụ được trang bị kính Corning® Gorilla® Glass Ceramic 2, chất liệu mặt kính ceramic hoàn toàn mới với các tinh thể được tích hợp tinh vi bên, giúp đảm bảo độ bền và khả năng chuyển hướng vết nứt của màn hình, đồng thời mang lại khả năng bảo vệ vượt trội trong thiết kế mỏng đáng kinh ngạc.

Samsung Galaxy Z Fold7 Series chính thức ra mắt
Màn hình phụ được trang bị kính Corning® Gorilla® Glass Ceramic mang đến độ bền ấn tượng

Chất liệu nhôm Armor tiên tiến cũng góp phần giúp phần khung và vỏ bản lề tăng cường độ bền và độ cứng lên đến 10%. Trong khi màn hình chính cũng được tái cấu trúc để trở nên mỏng và nhẹ hơn mà vẫn mạnh mẽ hơn. Kết quả này là nhờ áp dụng công nghệ lớp tấm Titan và lớp kính siêu mỏng (UTG) bên ngoài để gia tăng độ dày lên 50%, giúp màn hình trở nên cứng cáp vượt trội.

Samsung Galaxy Z Fold7 Series chính thức ra mắt
Trái tim của Galaxy Z Fold7 là bộ vi xử lý Snapdragon 8 Elite for Galaxy, mang đến hiệu suất tăng 41% cho NPU, 38% cho CPU và 26% cho GPU so với thế hệ tiền nhiệm

Trái tim của Galaxy Z Fold7 là bộ vi xử lý mạnh mẽ bậc nhất trên các thiết bị Galaxy. Với Snapdragon 8 Elite for Galaxy, Galaxy Z Fold7 mang đến hiệu suất tăng 41% cho NPU, 38% cho CPU và 26% cho GPU so với thế hệ tiền nhiệm. Chính sức mạnh này đã mở rộng khả năng xử lý AI ngay trên thiết bị của Galaxy Z Fold7 mà không gây ảnh hưởng đến hiệu suất tổng thể. Đồng thời bộ xử lý này được tùy chỉnh riêng và giúp các tác vụ xử lý AI có trên thiết bị như chuyển ngữ thời gian thực và Chỉnh sửa sáng tạo (Generative Edit) trở nên nhanh chóng và liền mạch hơn.

Samsung Galaxy Z Fold7 Series chính thức ra mắt
Galaxy Z Fold7 cũng mang trải nghiệm camera đỉnh cao

Galaxy Z Fold7 cũng mang trải nghiệm camera đỉnh cao nhờ camera có khả năng chụp lại những chi tiết đáng kinh ngạc, màu sắc sống động và kết cấu phong phú, giúp người dùng sống lại từng khoảnh khắc đáng nhớ. Công nghệ hình ảnh tăng cường AI tự động tối ưu hóa ánh sáng, chi tiết và tính chân thực, giúp hình ảnh và video luôn sắc nét và sống động, ngay cả trong môi trường ánh sáng yếu như bữa tối kỷ niệm và những khung cảnh quán cà phê về đêm. Đây cũng là lần đầu tiên Samsung trang bị camera góc rộng 200MP trên Galaxy Z series, thiết lập lại khả năng chụp ảnh với độ chi tiết gấp 4 lần, cùng độ sáng cao hơn 44%.

Camera 10MP 100O trên màn hình chính cũng giúp mở rộng khung hình và dễ dàng ghi lại ảnh selfie nhóm, bắt trọn nhiều khoảnh khắc quý giá và không gian xung quanh trong bức ảnh khi người dùng mở điện thoại ra.

ProVisual Engine thế hệ mới của Samsung mang đến khả năng xử lý hình ảnh nhanh hơn, giúp mọi ảnh và video trở nên sắc nét, sống động và đầy đủ chi tiết hơn.

Hay với Night Video, công nghệ phát hiện chuyển động thông minh giờ đây sẽ tự động tách các đối tượng chuyển động khỏi cảnh nền tĩnh để giảm độ nhiễu hình.

Công nghệ HDR 10-bit cung cấp độ sâu màu sắc phong phú hơn, mang đến kết quả video với màu sắc sống động, độ tương phản sâu và chi tiết chân thực hơn, bất kể điều kiện ánh sáng.

Samsung Galaxy Z Fold7 Series chính thức ra mắt
Galaxy Z Fold7 còn mang đến studio sáng tạo chuyên nghiệp nhỏ gọn với các công cụ hỗ trợ AI được tối ưu hóa cho màn hình lớn của thiết bị.

Theo Samsung, Galaxy Z Fold7 còn mang đến studio sáng tạo chuyên nghiệp nhỏ gọn với các công cụ hỗ trợ AI được tối ưu hóa cho màn hình lớn của thiết bị. Theo đó, người dùng có thể ghi lại những bức ảnh và video đầy ấn tượng, sau đó chỉnh sửa chúng một cách dễ dàng. Từ xóa bỏ chi tiết thừa trong ảnh đến loại bỏ tạp âm trong các bản ghi âm tại quán cà phê, những cải tiến mang chất lượng phòng thu giờ đây chỉ cần vài thao tác đơn giản để thực hiện. Các tính năng trực quan và thông minh trên Galaxy Z Fold7 giúp người dùng dễ dàng biến ảnh và video thành nội dung chuyên nghiệp mà không cần thêm công cụ hỗ trợ nào khác.

Samsung Galaxy Z Fold7 Series chính thức ra mắt
Các bức ảnh sẽ trở nên hoàn hảo hơn nhờ Trợ lý chỉnh ảnh chuyên nghiệp (Photo Assist)

Các bức ảnh sẽ trở nên hoàn hảo hơn nhờ Trợ lý chỉnh ảnh chuyên nghiệp (Photo Assist), cho phép di chuyển, xóa hoặc phóng to đối tượng, điều chỉnh góc độ và lấp đầy nền với độ chính xác được hỗ trợ bởi AI. Người dùng có thể ghi lại những biểu cảm sống động, bao gồm cả ảnh chân dung thú cưng với Studio Chân dung (Portrait Studio) và dễ dàng tinh chỉnh ảnh với tính năng Chỉnh sửa sáng tạo (Generative Edit) nâng cao của Galaxy. Khả năng loại bỏ liền mạch các chi tiết dư thừa và lấp đầy hậu cảnh đã khiến Chỉnh sửa sáng tạo (Generative Edit) trở thành một trong những tính năng được người dùng yêu thích. Giờ đây, tính năng này còn trở nên thông minh hơn nữa khi cung cấp các gợi ý chủ động với các Gợi ý xóa (Suggest Erases) mới, tự động phát hiện người qua lại trong ảnh chỉ với một lần chạm.

Samsung Galaxy Z Fold7 Series chính thức ra mắt
Tính năng Lọc âm thanh (Audio Eraser) được nâng cấp để trở nên thông minh và tiện lợi hơn.

Bên cạnh đó là các tính năng bổ trợ khác như khả năng Chỉnh sửa song song (Side-by-Side Editing) và Hiển thị bản gốc (Show Original) cho phép người dùng so sánh ảnh gốc và phiên bản đã chỉnh sửa trên màn hình lớn theo thời gian thực. Hay tính năng Lọc âm thanh (Audio Eraser) được nâng cấp để trở nên thông minh và tiện lợi hơn.

Và để khai thác tối đa sức mạnh của màn hình gập trên Galaxy Z Fold7, giúp nâng tầm hiệu suất và sự tiện lợi mà AI mang lại, giao diện One UI 8 mới có khả năng nhận thức ngữ cảnh và phản hồi tự nhiên, được tối ưu riêng cho định dạng linh hoạt và màn hình mở rộng của Galaxy Z Fold7, người dùng có thể tương tác với AI một cách trực quan và đắm chìm hơn. Từ đó, người dùng có thể giảm thiểu việc chuyển đổi giữa các ứng dụng và màn hình, giúp khả năng sáng tạo và làm việc trở nên mượt mà và hiệu quả hơn trong một không gian duy nhất.

Được thiết kế để trở thành tác nhân đa phương thức thực thụ, One UI 8 kết hợp liền mạch khả năng đa nhiệm trên màn hình lớn với các công cụ thông minh có khả năng thấu hiểu những gì người dùng nhập, nói và nhìn thấy trên màn hình. Cùng hệ thống camera hỗ trợ AI cùng bảo mật được tích hợp ở mọi cấp độ, Galaxy Z Fold7 trở thành trợ lý cá nhân thông minh và an toàn, sẵn sàng hỗ trợ mọi lúc, mọi nơi.

Galaxy Z Fold7 ra mắt cùng One UI 8 trên nền Android 16, được tích hợp nền tảng AI mới nhất của Samsung, mang đến trải nghiệm Android mới và cải tiến nhất cho người dùng.

Samsung Galaxy Z Fold7 Series chính thức ra mắt
Gemini Live cũng được nâng cấp với AI đa phương thức có thể hiểu được những gì người dùng nhìn, nói và thao tác trên màn hình

Đồng thời, Gemini Live cũng được nâng cấp với AI đa phương thức có thể hiểu được những gì người dùng nhìn, nói và thao tác trên màn hình, giúp họ dễ dàng nhập hoặc hỏi các câu hỏi theo ngữ cảnh và phản hồi ngay lập tức mà không cần chuyển đổi giữa các ứng dụng. Với các tính năng chia sẻ màn hình hoặc chia sẻ camera trên Gemini Live… người dùng chỉ cần cho Gemini thấy nội dung đang hiển thị trên màn hình hoặc từ camera, sau đó đặt câu hỏi để nhận các phân tích chuyên sâu ngay tức thì.

Tính năng Khoanh tròn để tìm kiếm (Circle to Search), đưa ra các gợi ý khi chơi game sẽ xuất hiện mỗi khi người dùng cần. Chỉ cần khoanh tròn trên màn hình và bạn sẽ nhận được ngay lập tức kết quả, gợi ý hoặc chiến thuật sẽ xuất hiện qua cửa số nhỏ nổi trên màn hình, đảm bảo trải nghiệm mượt mà không gián đoạn.

Samsung Galaxy Z Fold7 Series chính thức ra mắt
Tính năng Khoanh tròn để tìm kiếm (Circle to Search), đưa ra các gợi ý mà người dùng cần

Với Galaxy AI tối ưu cho màn hình lớn, Galaxy Z Fold7 còn mang đến những trải nghiệm tận dụng tối đa lợi ích của màn hình gập mở rộng nhằm tăng cường năng suất cho người dùng. Từ tính năng chế độ Chia đôi màn hình (Split View) riêng biệt hoặc trên Cửa sổ nhỏ nổi (Floating View), nhờ đó nội dung gốc của người dùng sẽ không bị che khuất và hiển thị một cách rõ ràng. Cho đến tính năng Kéo & Thả (Drag & Drop) nội dung được tạo bởi AI, bao gồm hình ảnh và văn bản, trực tiếp từ chế độ đa cửa sổ (Multi Window). Bên cạnh đó là các công cụ như Trợ lý vẽ sáng tạo (Drawing Assist) hay Trợ lý soạn thảo văn bản (Writing Assist),… việc di chuyển nội dung và hình ảnh trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

One UI 8 cũng mang đến lớp bảo vệ quyền riêng tư nâng cao cho các trải nghiệm AI cá nhân hóa thông qua Bảo vệ dữ liệu nâng cao (Knox Enhanced Encrypted Protection - KEEP) mới. Đồng thời với One UI 8, Samsung cũng tiếp tục nâng cấp Knox Matrix nhằm cung cấp giải pháp bảo vệ chủ động và thân thiện hơn cho toàn bộ hệ sinh thái Galaxy.

Để tiếp nối cam kết lâu dài về bảo mật lượng tử, Samsung đang tích hợp thuật toán mã hóa hậu lượng tử (post-quantum cryptography) vào tính năng Secure Wi-Fi. Cải tiến này giúp bảo vệ quy trình trao đổi cốt lõi trong các kết nối được mã hóa, giúp đảm bảo quyền riêng tư mạnh mẽ hơn ngay cả trên các mạng công cộng.

Tính năng Khoanh tròn để tìm kiếm (Circle to Search), đưa ra các gợi ý khi chơi game sẽ xuất hiện mỗi khi người dùng cần
Tính năng Khoanh tròn để tìm kiếm (Circle to Search), đưa ra các gợi ý khi chơi game sẽ xuất hiện mỗi khi người dùng cần

Galaxy Z Fold7 sẽ chính thức mở đơn đặt hàng sớm từ ngày 09/07, và trả hàng từ 26/07

Galaxy Z Fold7 sẽ chính thức mở đơn đặt hàng sớm từ ngày 09/07, và trả hàng từ 26/07, mở bán từ 03/08 với 4 tùy chọn màu sắc (Xanh Navy, Xám Metal, Đen Jet và Xanh Mint (phiên bản độc quyền trực tuyến) cùng 3 tùy họn bộ nhớ, được bán với giá lần lượt:

Galaxy Z Fold7 12GB+256GB: 46.990.000 đồng

Galaxy Z Fold7 12GB+512GB: 50.990.000 đồng

Galaxy Z Fold7 16GB+1TB sẽ được mở bán trong bộ đặc biệt giới hạn chỉ 200 bộ, đi kèm với Galaxy Watch Ultra và ốp lưng Carbon Shieldcase, có giá bán 68.888.000 đồng. Sản phẩm này sẽ được phân phối độc quyền tại trang thương mại điện tử chính thức của Samsung: samsung.com/vn.

Khách hàng đặt sớm trong thời gian từ 9/7 đến hết 25/7 sẽ được kèm nhiều ưu đã
Khách hàng đặt sớm trong thời gian từ 9/7 đến hết 25/7 sẽ được kèm nhiều ưu đã

Khách hàng đặt sớm trong thời gian từ 9/7 đến hết 25/7 sẽ được kèm nhiều ưu đãi bao gồm:

Tặng gói Samsung Care+ 1 năm toàn cầu

Ưu đãi ngay lên đến 3 triệu đồng (bao gồm thu cũ đổi mới hỗ trợ thêm 1 triệu đồng) cho phiên bản 12+256GB và 12+512GB

Bộ quà Z Elite trị giá lên đến 3 triệu đồng (bao gồm ưu đãi phòng chờ thương gia, nhiều dịch vụ đặc quyền cao cấp và dịch vụ hậu mãi khác)

Nhận quyền truy cập mở rộng vào Google AI Pro và 2TB dung lượng lưu trữ đám mây miễn phí trong 6 tháng khi sở hữu Galaxy Z Fold7.

Thông tin về Galaxy Z Fold7 xem thêm tại: Samsung Global Newsroom hoặc Samsung.com.

Samsung Galaxy Z Mới Galaxy Z Fold7 Galaxy Z Fold7 Ultra smartphoone cao cấp

