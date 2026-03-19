VN-Index giữ mốc 1.700 trong sóng gió, dòng tiền "xoay trục" sang công nghệ, tiêu dùng và năng lượng

VN-index thận trọng, "trụ cũ" chịu áp lực

Chỉ số VN-Index hình thành nhịp hồi phục nhẹ, thành công lấy lại ngưỡng tâm lý 1.700 điểm. Tuy vậy, thanh khoản vẫn duy trì ở mức thấp, cho thấy dòng tiền tham gia còn thận trọng và xu hướng hiện tại vẫn đang trong kênh tích lũy.

Tâm điểm đáng chú ý nhất phiên là VIC của Tập đoàn Vingroup bị nhà đầu tư nước ngoài bán ròng mạnh, với BID, FPT và VHM cũng lần lượt chịu áp lực tương tự ở mức từ vài chục đến hơn trăm tỷ đồng. Đây không phải tín hiệu hoảng loạn mà là động thái tái cơ cấu danh mục có chủ đích của các quỹ ngoại trước biến số "Thương chiến 2.0" và căng thẳng địa chính trị khu vực Trung Đông đang leo thang.

Tuy nhiên, thị trường không hoàn toàn thiếu điểm sáng. Nhóm tiêu dùng có sự khởi sắc khi MSN, VNM và SAB đều giao dịch trong sắc xanh, trong đó VNM tăng hơn 2%. Đây là tín hiệu cho thấy dòng tiền đang tìm chỗ trú ẩn ở những ngành gắn với nội lực phục hồi của nền kinh tế trong nước.

Diễn biến của VN-Index bị tác động mạnh từ VIC, không phản ánh đúng giao dịch của cổ phiếu.

Công nghệ và chip bán dẫn: Điều chỉnh ngắn hạn, bức tranh dài hạn vẫn tươi sáng

Cổ phiếu công nghệ ghi nhận mức điều chỉnh nhẹ trong phiên do áp lực chốt lời và dòng vốn ngoại rút ra. Riêng FPT đã bị nhà đầu tư nước ngoài bán ròng liên tiếp từ đầu tháng 2/2026 đến nay với tổng giá trị hơn 10.000 tỷ đồng, khiến cổ phiếu này "hở room ngoại" ở mức chưa từng có. Đây là áp lực kỹ thuật ngắn hạn, song không phản ánh sự thay đổi trong câu chuyện cơ bản của ngành.

Về triển vọng trung và dài hạn, Việt Nam đang được định vị là trung tâm OSAT (đóng gói và kiểm thử chip) toàn cầu. Với sự chỉ đạo trực tiếp từ Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển ngành công nghiệp bán dẫn, các nút thắt về hạ tầng và thể chế đang dần được tháo gỡ, tạo hành lang để các doanh nghiệp ICT nội địa kết nối sâu hơn với chuỗi cung ứng của Intel, Samsung và Nvidia. Kế hoạch 98/KH-UBND của TP.HCM về phát triển nhân lực và hạ tầng chip là bằng chứng cụ thể cho thấy cam kết cấp chính quyền với câu chuyện bán dẫn không còn nằm ở văn bản mà đã chuyển sang giai đoạn triển khai thực chất.

Nhóm ICT bao gồm FPT, CMG, ELC hiện đang điều chỉnh về vùng định giá hấp dẫn hơn so với đỉnh gần nhất. Trong bối cảnh làn sóng AI và điện toán đám mây chỉ mới bước vào giai đoạn đầu của chu kỳ tăng trưởng 5 năm, đây có thể là vùng tích lũy đáng chú ý cho nhà đầu tư dài hạn.

Tiêu dùng: Khối ngoại bắt đáy msn và vnm, kỳ vọng chu kỳ hồi phục

Chiều mua ròng của khối ngoại trong phiên ghi nhận MSN được gom đến 130,1 tỷ đồng, GMD được mua 37,1 tỷ đồng và một loạt tên tuổi tiêu dùng khác được giải ngân chọn lọc.

Sự ưu tiên nhất quán vào nhóm tiêu dùng qua nhiều phiên vừa qua cho thấy các quỹ ngoại đang đặt cược vào chu kỳ hồi phục sức mua trong nước. Trong tuần qua, cổ phiếu VNM, MSN và ACB liên tục xuất hiện trong top mua ròng của khối ngoại ở nhiều phiên khác nhau. Chính sách điều chỉnh thuế thu nhập cá nhân được kỳ vọng sẽ giải phóng thêm sức mua, tạo đầu ra trực tiếp cho nhóm thực phẩm và đồ uống. MWG với mục tiêu lợi nhuận 13.000 tỷ đồng vào năm 2030 và kế hoạch IPO trong năm nay cũng đang là điểm nhấn trung hạn thu hút sự chú ý của dòng tiền tổ chức.

Logistics và năng lượng: Bộ đôi phòng thủ và tăng trưởng

Ở chiều mua ròng của khối ngoại, dầu khí dịch vụ được ưu tiên với PVS được gom hơn 80 tỷ đồng, PLX đạt 49 tỷ đồng và MSN 44 tỷ đồng trong một phiên gần đây. Tuy nhiên, nhóm dầu khí cũng đang trải qua giai đoạn phân hóa mạnh: BSR, OIL liên tiếp giảm sàn, GAS và PLX điều chỉnh sâu, trong khi dòng tiền lại dịch chuyển sang nhóm ngân hàng quy mô nhỏ hơn và một số cổ phiếu vốn hóa vừa.

Trong dài hạn, câu chuyện năng lượng vẫn được củng cố bởi nhu cầu điện phục vụ các nhà máy bán dẫn, trung tâm dữ liệu AI và hạ tầng chuyển đổi số đang tăng mạnh. GAS và PLX, sau giai đoạn điều chỉnh từ đỉnh, đang tiến gần vùng giá trị hơn.

Với nhóm logistics, GMD tiếp tục là tên tuổi được dòng tiền tổ chức chú ý nhờ lợi thế cảng nước sâu Gemalink trong việc đón các luồng hàng trung chuyển quốc tế. Khối ngoại cũng duy trì mua ròng tại GMD trong những phiên gần đây. Khi kinh tế số mở rộng, logistics là xương sống không thể thiếu và nhóm này hưởng lợi kép từ thương mại điện tử lẫn xuất nhập khẩu công nghiệp.

Bài học từ DGC và STB: Rủi ro quản trị luôn hiện hữu

Phiên hôm nay cũng là lời nhắc nhở về chi phí của sự thiếu minh bạch. Hóa chất Đức Giang (DGC) giảm sàn sau thông tin khởi tố vụ án tại tập đoàn này và bắt tạm giam nhiều lãnh đạo cấp cao. Đây là minh chứng rõ ràng cho việc rủi ro môi trường và quản trị có thể triệt tiêu mọi thành quả tài chính chỉ trong vài phiên giao dịch.

Sacombank (STB) cũng gây chú ý khi xin gia hạn tái cơ cấu đến hết năm 2030, thay vì hoàn tất theo kỳ vọng trước đó, do vẫn cần thêm thời gian để xử lý nợ xấu tồn đọng. Sự thiếu kiên nhẫn của dòng vốn tổ chức trước lộ trình tái cơ cấu thiếu rõ ràng là tín hiệu thị trường không còn chấp nhận các cam kết chung chung.

Nhận định và hướng quan sát

VN-Index đang trong kênh tích lũy, lực cầu chưa đủ mạnh và thanh khoản ở mức thấp. Nhiều công ty chứng khoán khuyến nghị nhà đầu tư chỉ nắm giữ những cổ phiếu có nền tảng cơ bản vững chắc và triển vọng tăng trưởng lợi nhuận khả quan trong quý I/2026, thận trọng chưa vội mở thêm vị thế mua mới.

Trong bức tranh tổng thể, thị trường không đang sụp đổ mà đang tái cấu trúc. Dòng tiền rời khỏi các trụ vốn hóa cũ thâm dụng vốn, tìm đến những ngành gắn với mô hình tăng trưởng mới của Việt Nam: kinh tế số, chip bán dẫn, tiêu dùng nội địa hồi phục và hạ tầng logistics. Đây là sự phân hóa có cơ sở, không phải nhiễu loạn ngẫu nhiên. Với nhà đầu tư dài hạn, những phiên thị trường dò đáy và thanh khoản thấp như hôm nay thường chính là vùng mà các quyết định tích lũy chiến lược được đặt ra.