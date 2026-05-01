Dự án nhà ở xã hội Tùng Bách chưa hoàn thành, mới trong giai đoạn mở bán... Nhưng trên web rao bán bất động sản đã có nhiều tin rao bán, quảng cáo “tiềm năng đầu tư vượt trội“. Ảnh: PV

Bùng phát rao bán nhà ở xã hội trái quy định

Tình trạng web bất động sản thổi giá nhà ở xã hội đang diễn ra ngày càng phổ biến, đặc biệt tại các dự án ở Bắc Ninh như Quế Võ Hill View và Dabaco Khắc Niệm. Chỉ cần tìm kiếm thông tin dự án trên Google, người dùng dễ dàng bắt gặp hàng loạt tin rao bán căn hộ với giá từ 1,3 đến hơn 2 tỉ đồng mỗi căn, cao hơn đáng kể so với giá Nhà nước phê duyệt.

Nội dung quảng cáo thường được xây dựng theo hướng hấp dẫn nhà đầu tư, nhấn mạnh tiềm năng sinh lời hoặc cho thuê. Tuy nhiên, việc coi nhà ở xã hội là kênh đầu tư đã đi ngược lại mục tiêu an sinh của chính sách này.

Theo quy định tại Luật Nhà ở 2023, nhà ở xã hội bị hạn chế chuyển nhượng trong thời gian tối thiểu 5 năm kể từ khi bàn giao. Việc rao bán công khai với mức chênh hàng trăm triệu đồng cho thấy dấu hiệu trục lợi chính sách và vi phạm pháp luật.

Tổng quan dự án Nhà ở xã hội Tùng Bách. Ảnh: PA

“Suất ngoại giao” tràn lan, nguy cơ lừa đảo gia tăng

Không dừng lại ở việc thổi giá, nhiều bài đăng còn quảng cáo bán “suất ngoại giao”, “suất nội bộ” với cam kết có thể đứng tên hợp đồng. Đây là hình thức đã bị cơ quan chức năng nhiều lần cảnh báo.

Thực tế ghi nhận tại dự án Tùng Bách, một môi giới cho biết đang nắm trong tay nhiều căn hộ với mức chênh từ 350 đến 460 triệu đồng mỗi căn. Khi được hỏi về bản chất khoản chênh này, người này né tránh trả lời, chỉ yêu cầu khách hàng “tin thì đặt cọc”.

Công an nhiều địa phương, trong đó có Hà Nội và Bắc Ninh, đã xác định các hình thức rao bán “suất chắc mua” hay “suất ngoại giao” là thông tin sai sự thật. Một số trường hợp đã bị xử phạt hành chính.

Giao dịch “trên giấy”, dự án vẫn là đất trống

Không chỉ với nhà ở xã hội, tình trạng rao bán bất động sản chưa đủ điều kiện pháp lý cũng xuất hiện dày đặc trên các nền tảng trực tuyến. Cuối năm 2025, nhiều dự án tại Bắc Ninh dù chưa giải phóng mặt bằng vẫn được môi giới chào mời đặt cọc giữ chỗ.

Đáng chú ý, sau nhiều tháng, các dự án này vẫn chưa hoàn tất thủ tục pháp lý, thậm chí vẫn là đất nông nghiệp. Điều này cho thấy hoạt động rao bán trên mạng đang đi trước thực tế triển khai, tạo ra một thị trường “ảo” với kỳ vọng bị thổi phồng.

Lãnh đạo một địa phương tại Bắc Ninh thừa nhận, thông tin rao bán tràn lan đã gây khó khăn cho công tác giải phóng mặt bằng, làm nhiễu loạn thông tin và tâm lý người dân.

Nhiều bài đăng trên một trang web rao bán nhà ở xã hội Quế Võ Hill View giá cao gấp nhiều lần giá Nhà nước đã phê duyệt. Ảnh: PV

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Nguy cơ thổi giá và bất ổn thị trường

Theo đánh giá của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh, các hành vi đăng tải thông tin sai lệch, rao bán trái phép có dấu hiệu gian lận, lừa đảo, gây rủi ro tranh chấp và mất an ninh trật tự.

Quan trọng hơn, việc thổi giá bất động sản trên nền tảng số có thể tạo ra mặt bằng giá ảo, đẩy chi phí nhà ở tăng cao và làm méo mó thị trường. Người mua thật dễ bị cuốn vào tâm lý sợ bỏ lỡ cơ hội, từ đó chấp nhận các giao dịch thiếu minh bạch.

Ở góc độ kinh tế số, các website rao bán bất động sản đang đóng vai trò trung gian thông tin nhưng chưa được kiểm soát chặt chẽ về nội dung. Điều này tạo ra khoảng trống quản lý, nơi thông tin sai lệch có thể lan rộng nhanh chóng.

Môi giới tên Hùng rao bán căn hộ nhà ở xã hội Tùng Bách chênh từ 350 - 460 triệu đồng/căn hộ so với giá phê duyệt. Ảnh: PV

Siết quản lý, cảnh báo người dân

Trước thực trạng trên, Sở Xây dựng Bắc Ninh đã đề nghị các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động quảng cáo và kinh doanh bất động sản trên môi trường mạng.

Công an tỉnh được yêu cầu phối hợp xác minh, ngăn chặn các hành vi lừa đảo, huy động vốn trái phép. Chính quyền địa phương cần chủ động cung cấp thông tin pháp lý dự án để người dân có cơ sở kiểm chứng.

Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân không tham gia giao dịch đặt cọc, giữ chỗ hoặc chuyển tiền khi dự án chưa đủ điều kiện pháp lý. Việc tìm hiểu kỹ thông tin trước khi giao dịch là yếu tố then chốt để tránh rủi ro.