Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an xử lý nghiêm vi phạm, tiêu cực về nhà ở xã hội

Sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản chủ trì phiên họp thứ 3 của Ban chỉ đạo.

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, phát triển nhà ở là một trụ cột quan trọng của chính sách an sinh xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.

Thời gian qua, Đảng, Nhà nước, nhất là Quốc hội, Chính phủ đã và đang từng bước tháo gỡ khó khăn về thể chế, pháp lý, nguồn vốn, quỹ đất, thủ tục hành chính cho các dự án; cải thiện nguồn cung nhà ở xã hội, nhất là cho đối tượng có thu nhập thấp, công nhân, người lao động…

Thủ tướng chia sẻ, coi "đầu tư cho nhà ở xã hội là đầu tư cho sự phát triển của xã hội, của đất nước" là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của giai đoạn 2025-2030, là "đòn bẩy kép" vừa giải quyết chỗ ở cho người dân, bảo đảm an sinh xã hội, vừa thúc đẩy tăng trưởng, tạo công ăn việc làm cho người dân.

Thủ tướng: Xử lý ngay các hành vi tiêu cực, trục lợi trong lĩnh vực nhà ở xã hội. Ảnh: Nhật Bắc

Theo Thủ tướng, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Chính phủ, Thủ tướng đã ban hành 22 nghị quyết, 16 chỉ thị, nhiều công điện liên quan đến thị trường bất động sản, phát triển nhà ở xã hội, đạt những kết quả rất tích cực.

Thực hiện đề án 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội, lũy kế đến nay, cả nước có 696 dự án nhà ở xã hội đang được triển khai với quy mô hơn 637.000 căn, đã hoàn thành hơn 128.600 căn. Từ đầu năm 2025 đến nay, đang đầu tư xây dựng trên 123.000 căn, đã hoàn thành gần 62.000 căn.

Tuy nhiên, thị trường bất động sản vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập. Giá nhà ở, đặc biệt là tại các đô thị lớn như Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng… vẫn cao hơn nhiều so với thu nhập của người dân. Tiến độ triển khai một số dự án nhà ở xã hội còn chậm. Việc bố trí quỹ đất 20% cho nhà ở xã hội tại các dự án nhà ở thương mại chưa thực hiện nghiêm túc.

Thủ tướng cũng nêu rõ, một số địa phương còn chưa thực sự quan tâm việc xét duyệt đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội, còn có tình trạng tiêu cực, gây bức xúc dư luận.

Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu tất cả phải công khai, minh bạch, các bộ ngành có liên quan, đặc biệt là các địa phương phải kiểm soát chặt chẽ vấn đề này. Đặc biệt, Thủ tướng lưu ý, Bộ Công an phải chỉ đạo các lực lượng nắm thêm tình hình, vào cuộc xử lý ngay các đối tượng vi phạm pháp luật, phòng chống tiêu cực, không để làm méo mó một chính sách rất nhân văn của Đảng, Nhà nước.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng báo cáo, các bộ, ngành, địa phương rà soát, kiểm điểm lại việc thực hiện những nhiệm vụ đã giao, nêu rõ những gì đã làm được, những gì còn chậm thực thi, làm rõ trách nhiệm, nhất là với người đứng đầu...

Về tiến độ các dự án nhà ở xã hội, Thủ tướng đề nghị Bộ Xây dựng báo cáo rõ về trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng dự án nhà ở xã hội hiện còn chậm, làm rõ nguyên nhân, vướng mắc do đâu.

"Có xây dựng được một quy trình, trình tự thủ tục đầu tư xây dựng chung thống nhất trên cả nước (từ quy hoạch, giải phóng mặt bằng, trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng) để rút ngắn thời gian chuẩn bị đầu tư xây dựng nhà ở xã hội từ 3-6 tháng được không?", Thủ tướng phát biểu.

Về việc bố trí quỹ đất sạch, Thủ tướng cho hay, thực tế các địa phương đã rất chủ động việc này, tuy nhiên, chưa có nhiều doanh nghiệp lớn chủ động đề xuất sử dụng quỹ đất sạch của mình để đầu tư các dự án nhà ở xã hội.

Thủ tướng đặt vấn đề, cần chính sách gì để huy động khuyến khích doanh nghiệp tham gia, đồng thời các doanh nghiệp cũng phải phát huy tình dân tộc, nghĩa đồng bào, trách nhiệm đối với đất nước, đối với nhân dân, trách nhiệm với người nghèo, người khó khăn.

Về tăng cường minh bạch, phòng ngừa tiêu cực, tình trạng "găm hàng", thổi giá, đầu cơ, trục lợi trong việc xét duyệt, mua bán, cho thuê nhà ở xã hội, Bộ Xây dựng đã dự thảo chỉ thị của Thủ tướng về vấn đề này. Thủ tướng đề nghị các đại biểu góp ý kiến cụ thể về dự thảo chỉ thị.