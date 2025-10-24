Chuyển động số
Thủ tướng: Không để người mua nhà ở xã hội phải "chen chúc, chạy vạy" mới được mua

17:01 | 24/10/2025
Sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị với các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp về các giải pháp phát triển đột phá nhà ở xã hội.
Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại trụ sở Chính phủ, trực tuyến với 17 tỉnh, thành phố có nhu cầu lớn về nhà ở xã hội.

Mở đầu hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết: Đảng, Nhà nước xác định trong quá trình phát triển đất nước không hy sinh tiến bộ, công bằng xã hội, an sinh xã hội để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần.

Thời gian qua, cả nước đã thực hiện rất tốt chính sách an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau, trong đó có việc hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước; chỉ số hạnh phúc của Việt Nam tăng 39 bậc.

img3730 17612756454201267770734.jpg
Thủ tướng lưu ý, chính sách và triển khai chính sách về nhà ở xã hội phải thuận lợi nhất cho người mua nhà ở xã hội, bảo đảm công khai, minh bạch, đẩy mạnh số hóa. Ảnh: VGP

Thủ tướng yêu cầu tại hội nghị này, các chủ thể có liên quan tiếp tục phát huy thành tựu đạt được, với tinh thần "tình dân tộc, nghĩa đồng bào" trong phát triển nhà ở xã hội, vì đất nước, nhân dân, theo Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng.

Đảng, Nhà nước không có mục tiêu nào khác cao hơn là mang lại độc lập, tự do cho dân tộc, giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và hạnh phúc, ấm no cho nhân dân. Thủ tướng yêu cầu các đại biểu phát huy tinh thần "nghĩ thật, nói thật, làm thật, kết quả thật, người dân được hưởng thành quả thật".

Chính phủ đã có nghị quyết về Đề án xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030 và các chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương; trong đó, phấn đấu hết năm 2025 hoàn thành trên 100.000 căn nhà ở xã hội.

Đến nay, cả nước có 696 dự án nhà ở xã hội đã và đang được triển khai, với khoảng 640.000 căn hộ. Thủ tướng ghi nhận, kết quả trên là hết sức đáng mừng, song so với nhu cầu còn có khoảng cách nên cần nỗ lực, cố gắng hơn.

Do đó, Thủ tướng đề nghị tại hội nghị này, các đại biểu thảo luận kỹ để đưa ra nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến độ phát triển nhà ở xã hội nhanh, bền vững; đáp ứng nhu cầu của những người có nhu cầu về nhà ở xã hội; từ đó, Chính phủ sẽ ban hành nghị quyết mới để tiếp tục cụ thể hóa Luật Nhà ở, nghị quyết của Quốc hội về nhà ở xã hội.

Thủ tướng nhấn mạnh nghị quyết phải đưa ra được các cơ chế, chính sách đảm bảo thông thoáng nhất, thuận lợi nhất cho tất cả chủ thể liên quan, triển khai nhanh nhất nhưng bền vững với tư duy, cách làm mới.

Thủ tướng lưu ý việc lựa chọn doanh nghiệp để giao nhiệm vụ phát triển nhà ở xã hội theo tinh thần Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân phải căn cứ các tiêu chuẩn, quy trình, công khai, minh bạch, trên cơ sở này phân cấp cho các địa phương thực hiện, vừa phát huy lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp, vừa phát huy trách nhiệm xã hội, tình dân tộc, nghĩa đồng bào của doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp phải đặt địa vị mình vào điều kiện, hoàn cảnh của người có nhu cầu về nhà ở xã hội để phát triển nhà ở xã hội.

img3727 17612757011602094351718.jpg
Ảnh: VGP

Các địa phương phải có quy hoạch phát triển nhà ở xã hội, phù hợp với các phân khúc nhà ở khác, đảm bảo các phân khúc nhà ở đều bình đẳng về hạ tầng giao thông, viễn thông, điện, nước, văn hóa, y tế, giáo dục…

Những diện tích đất có vị trí đẹp, thuận lợi dành cho sản xuất, kinh doanh; đồng thời đầu tư hạ tầng để phát triển đô thị, nhà ở tại các khu vực còn chưa phát triển.

Đặc biệt, Thủ tướng lưu ý, chính sách và triển khai chính sách về nhà ở xã hội phải thuận lợi nhất cho người mua nhà ở xã hội, bảo đảm công khai, minh bạch, đẩy mạnh số hóa, không để người mua nhà xã hội phải "chen chúc, chạy vạy" mới được mua nhà ở xã hội, dễ dẫn đến tiêu cực, méo mó chính sách.

Đồng thời, Thủ tướng yêu cầu phải đa dạng hóa nguồn tín dụng cho bất động sản nói chung và nhà ở xã hội nói riêng, phải thành lập Quỹ nhà ở xã hội chứ không chỉ trông vào mỗi nguồn vốn tín dụng của ngân hàng.

Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh chương trình tín dụng đối với người trẻ dưới 35 tuổi mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội; chương trình tín dụng 500.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp đầu tư hạ tầng và khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số...

Trong 9 tháng năm 2025, cả nước có hơn 1.000 dự án nhà ở thương mại, trong đó có 960 dự án đang triển khai, với tổng quy mô khoảng gần 149 ngàn căn hộ chung cư và hơn 249 ngàn căn nhà ở riêng lẻ.
