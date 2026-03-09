Công nghệ số
Starlink và Việt Nam

Interner từ vũ trụ và câu hỏi ai kiểm soát bầu trời số của một quốc gia (Bài 3)

Phạm Anh

Phạm Anh

17:28 | 09/03/2026
Hai bài đầu trong loạt 7 bài "Starlink và Việt Nam" đã dựng lên bức tranh kỹ thuật: chùm vệ tinh quỹ đạo thấp, công nghệ laser liên vệ tinh, thế hệ V2 Mini với tốc độ vượt trội. Bài 3: Internet từ vũ trụ và câu hỏi ai kiểm soát bầu trời số của một quốc gia, gợi mở một góc nhìn khác, không phải không gian vũ trụ mà là chủ quyền số.
Vào tháng 2/2022, khi chiến tranh nổ ra tại Ukraine, một trong những quyết định đầu tiên Elon Musk thực hiện là kích hoạt Starlink miễn phí cho Ukraine và chuyển hàng nghìn thiết bị đầu cuối vào lãnh thổ này. Internet vệ tinh trở thành xương sống liên lạc của quân đội và chính phủ Ukraine trong nhiều tháng đầu chiến sự. Nhưng cũng chính Musk, vào tháng 9/2022, đã từ chối yêu cầu mở rộng phủ sóng Starlink để hỗ trợ một chiến dịch quân sự cụ thể của Ukraine khi cho rằng điều đó sẽ gây ra một cuộc chiến tranh lớn.

Sự kiện đó đặt ra một câu hỏi mà các chính phủ trên toàn thế giới đang phải đối mặt: khi hạ tầng liên lạc quốc gia phụ thuộc vào một công ty tư nhân nước ngoài, quyền quyết định về kết nối thuộc về ai? Câu hỏi này không chỉ là học thuật, nó đang định hình chính sách viễn thông của từng quốc gia, từ Nigeria đến Cameroon, từ Indonesia đến Việt Nam.

Ảnh minh họa: nguồn internet

Mô hình quyền lực mới: Khi tư nhân làm hạ tầng quốc gia

Trong lịch sử, hạ tầng viễn thông, đặc biệt là hạ tầng chiến lược như mạng lưới truyền thông quốc phòng luôn nằm trong tay nhà nước hoặc ít nhất chịu kiểm soát pháp lý chặt chẽ của nhà nước. Internet qua cáp quang mặt đất tuân theo logic đó: tuyến cáp chạy trong lãnh thổ thì chịu luật pháp nước đó; tuyến cáp quốc tế thì chịu hiệp ước song phương và đa phương.

Starlink phá vỡ logic đó. Vệ tinh bay trên không phận quốc tế, không chịu quy định của bất kỳ quốc gia nào. Thiết bị đầu cuối trên mặt đất có thể thu tín hiệu từ không gian mà không cần đường dây vật lý qua biên giới. Về mặt kỹ thuật, ai có thiết bị đầu cuối là ai đó có thể kết nối bất kể hạ tầng mặt đất tại quốc gia đó có tồn tại hay không.

Điều này tạo ra thứ mà các nhà hoạch định chính sách gọi là "bất đối xứng kiểm soát": một công ty tư nhân Mỹ có khả năng kỹ thuật kết nối hoặc ngắt kết nối với bất kỳ thiết bị đầu cuối nào trên toàn cầu, nhưng chính phủ nước sở tại không có cơ chế tương đương để kiểm tra hoặc can thiệp một cách thường xuyên.

Các quốc gia phản ứng như thế nào?

Nigeria là một trong những trường hợp đáng nghiên cứu nhất. Quốc gia đông dân nhất châu Phi cho phép Starlink hoạt động nhưng đặt yêu cầu kiểm soát giá cước, lo ngại rằng Starlink sẽ định giá quá cao so với thu nhập bình quân của người dân Nigeria và gây ra bất bình đẳng tiếp cận. Cameroon tiếp cận từ góc độ khác: vấn đề chính là thiết bị lậu nhập cảnh không qua kiểm định, làm phức tạp việc quản lý tần số và an toàn thiết bị.

Hai bài học từ Nigeria và Cameroon phản ánh hai nỗi lo căn bản của bất kỳ chính phủ nào khi đối mặt với Starlink: lo về giá cước (liệu công nghệ này có thực sự phục vụ người nghèo hay chỉ phục vụ người giàu?) và lo về kiểm soát hạ tầng (ai quản lý thiết bị, ai theo dõi lưu lượng, ai chịu trách nhiệm khi có sự cố?).

Indonesia chọn một con đường phức tạp hơn. Với hơn 17.000 hòn đảo, Indonesia nhìn nhận Starlink là giải pháp "kết nối nghìn đảo" nhưng đặt ra giới hạn dung lượng ban đầu và quy định phân bổ tần số để không làm "sụt mạng" các nhà mạng truyền thống. Xung đột về quyền sở hữu hạ tầng giữa Starlink và các nhà mạng nội địa vẫn chưa được giải quyết hoàn toàn.

Hệ thống trạm Gateway của Internet vệ tinh Starlink. Hình ảnh: Dân Trí

Việt Nam và mô hình "điều tiết cứng"

Trong bức tranh Đông Nam Á, Việt Nam lựa chọn mô hình quản lý chặt nhất. Theo giấy phép cấp tháng 2/2026, Starlink được phép vận hành hạ tầng vệ tinh và xây dựng trạm mặt đất, nhưng không được bán trực tiếp dịch vụ hay thiết bị cho người dùng cuối. Toàn bộ lưu lượng dữ liệu từ vệ tinh xuống phải đi qua 4 trạm gateway đặt trong lãnh thổ Việt Nam, do đó chịu sự giám sát của hệ thống viễn thông trong nước. Đầu cuối và dịch vụ phải được phân phối qua các nhà mạng Việt Nam như VinaPhone, Viettel, VNPT, FPT Telecom.

Bốn trạm gateway được đặt có tính toán: hai tại TP.HCM (phường Tăng Nhơn Phú, TP Thủ Đức và phường Tân Thuận, Quận 7), một tại Đà Nẵng (phường Liên Chiểu 2, Quận Liên Chiểu) và một tại Phú Thọ (xã Bình Nguyên, huyện Thanh Ba). Ba trục Nam-Trung-Bắc này không chỉ đảm bảo phủ sóng địa lý mà còn đảm bảo mọi lưu lượng của người dùng Việt Nam đều có điểm kiểm soát trong nước.

Mô hình này có ưu điểm rõ ràng: nhà nước duy trì được quyền kiểm soát lưu lượng dữ liệu, bảo vệ an ninh tần số (băng Ka và Ku là tài nguyên quốc gia), tránh Starlink cạnh tranh trực tiếp và "sụt mạng" các nhà mạng truyền thống. Đây là cách tiếp cận tương tự mô hình mà một số quốc gia châu Á áp dụng để quản lý dịch vụ viễn thông xuyên biên giới.

Rủi ro khi điều tiết quá chặt

Mô hình "điều tiết cứng" không phải không có mặt trái. Khi chỉ một vài nhà mạng lớn nắm vai trò phân phối Starlink, nguy cơ độc quyền trung gian là thực. Người dùng cuối không thể lựa chọn trực tiếp mà phải chấp nhận gói dịch vụ do nhà mạng thiết kế - đôi khi không phản ánh trung thực chi phí thực hay chất lượng dịch vụ thực tế của Starlink. Thiếu cạnh tranh trực tiếp cũng có thể làm chậm quá trình hạ giá cước, giảm khả năng tiếp cận của người dùng thu nhập thấp.

Mặt khác, việc toàn bộ lưu lượng đi qua gateway nội địa đặt ra câu hỏi về quyền riêng tư dữ liệu và kiểm soát nội dung, không phải câu hỏi có câu trả lời đơn giản mà là sự đánh đổi giữa an ninh quốc gia và quyền tự do thông tin. Đây là vùng xám mà nhiều quốc gia dân chủ phương Tây cũng đang vật lộn trong bối cảnh mạng 5G và nền tảng xã hội.

Starshield - khi công ty tư nhân trở thành vũ khí chiến lược

Một góc khác của câu chuyện Starlink là Starshield, dòng sản phẩm dành cho chính phủ và quân đội với tính năng bảo mật, mã hóa và ưu tiên băng thông cao. Hải quân Mỹ đã thử nghiệm Starlink trên tàu chiến để tăng cường kết nối băng rộng, chia sẻ dữ liệu và học trực tuyến cho thủy thủ. Các cơ quan an ninh, biên phòng và cứu hộ tại nhiều quốc gia cũng đang sử dụng Starlink theo gói ưu tiên riêng.

Điều này làm phức tạp thêm phương trình chủ quyền số. Một quốc gia có thể cấp phép cho Starlink phục vụ dân sự nhưng lại lo ngại Starlink phục vụ các mục đích tình báo hay quân sự của bên thứ ba. Ranh giới giữa hạ tầng thương mại và hạ tầng quốc phòng trong trường hợp Starlink không dễ vạch định.

Regulatory Sandboxing - con đường thứ ba?

Một số nhà hoạch định chính sách đề xuất mô hình "regulatory sandboxing", cho phép Starlink vận hành dưới hình thức thử nghiệm có kiểm soát trong phạm vi giới hạn địa lý hoặc phân khúc dịch vụ cụ thể, trước khi quyết định mở rộng quy mô hay xiết chặt quy định. Mô hình này cho phép đánh giá tác động thực tế như tốc độ, chất lượng, giá cước, rủi ro an ninh, trước khi cam kết một chính sách dài hạn.

Về bản chất, giai đoạn thử nghiệm tháng 4/2025 tại Việt Nam mang tính chất này. Nhưng từ thử nghiệm sang mô hình thương mại đầy đủ còn một chặng đường dài, và cách thiết kế mô hình thương mại đó sẽ quyết định liệu Starlink có thực sự phục vụ người dân vùng xa hay chỉ là đặc quyền của doanh nghiệp và người có thu nhập cao.

Bài tiếp theo TỪ CÁNH ĐỒNG BRAZIL ĐẾN PHÒNG KHÁM ZAMBIA - KHI INTERNET VŨ TRỤ THAY ĐỔI CUỘC ĐỜI NGƯỜI NÔNG DÂN VÀ BÁC SĨ (bài 4) trong loạt bài sẽ tạm rời khỏi những tranh luận chính sách để đến với những câu chuyện người thật: người nông dân Brazil ký hợp đồng giữa cánh đồng, bác sĩ Zambia chẩn đoán bệnh từ xa, học sinh Bahamas học xuyên bão nhờ một chiếc ăng-ten nhỏ hướng về trời.

