Mobifone, Viettel và VNPT chung tay thúc đẩy đổi mới sáng kiến GSMA Open Gateway

Được biết GSMA Open Gateway là một sáng kiến do Hiệp hội Di động Toàn cầu GSMA khởi xướng.

Cụ thể, trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh Số GSMA tại Hà Nội, ba nhà mạng đã thống nhất hợp tác nhằm xây dựng một nền tảng chuẩn hóa, tăng cường khả năng kết nối liên thông và thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, thông qua sáng kiến GSMA Open Gateway với việc ứng dụng các giao diện lập trình ứng dụng (API) CAMARA.

Đại diện 3 nhà mạng Viettel, VNPT và Mobifone tại Lễ ký kết Biên bản Ghi nhớ GSMA Open Gateway

Với hơn 280 mạng di động, chiếm 80% tổng số kết nối di động toàn cầu tham gia, sáng kiến này đang góp phần tạo ra một hệ sinh thái liền mạch, kết nối các nhà phát triển, đơn vị tích hợp hệ thống và các nhà mạng toàn cầu nhằm mang lại giá trị mới cho cả người dùng cuối lẫn các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ.

Thông qua việc chuyển đổi mạng viễn thông Việt Nam thành các nền tảng sẵn sàng cho các nhà phát triển, sự hợp tác này sẽ tạo điều kiện thúc đẩy các lĩnh vực như fintech, thương mại điện tử và dịch vụ số thông qua các giải pháp đổi mới sáng tạo.

Việc chuẩn hóa và liên thông các API giữa các nhà mạng cho phép doanh nghiệp triển khai giải pháp nhanh chóng hơn, dễ dàng mở rộng trên nhiều mạng lưới, đồng thời đảm bảo tính nhất quán và khả năng tiếp cận rộng rãi. Sáng kiến này cũng mở ra cơ hội để các quốc gia kết nối và tương tác với các nhà mạng toàn cầu.

Cụ thể, các nhà mạng Việt Nam sẽ phối hợp cùng GSMA tập trung phát triển và triển khai các API nhằm giải quyết những chức năng then chốt như xác thực, phòng chống gian lận, dịch vụ định vị, xác minh thiết bị và thanh toán.

Ông Julian Gorman, Giám đốc khu vực Châu Á – Thái Bình Dương của GSMA, cho biết: “Chúng tôi rất vui mừng chào đón Viettel, VNPT và MobiFone tham gia sáng kiến GSMA Open Gateway. Sự hợp tác này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc xây dựng một hệ sinh thái số tích hợp và đổi mới hơn tại Việt Nam. Thông qua việc tận dụng sức mạnh của các API, các nhà mạng sẽ đóng vai trò then chốt trong thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển các giải pháp fintech an toàn, đáng tin cậy trên toàn khu vực.”

Đại diện Tổng công ty Viễn thông MobiFone, Ông Thiềm Công Nguyên, Phó Tổng Giám đốc chia sẻ: “Trong bối cảnh đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ 5G và các sản phẩm, dịch vụ số dựa trên trí tuệ nhân tạo, MobiFone luôn giữ vững cam kết nâng cao tiêu chuẩn an toàn và bảo mật thông tin cho khách hàng – điều đã, đang và sẽ luôn là trọng tâm trong mọi hoạt động của chúng tôi. Là thành viên chính thức của GSMA từ năm 2005, MobiFone luôn tiên phong trong đổi mới công nghệ, chuẩn hóa hoạt động theo thông lệ quốc tế, đồng thời giữ vững phương châm 'lấy khách hàng làm trung tâm – an toàn là ưu tiên – bảo mật là nguyên tắc'. Sáng kiến GSMA Open Gateway – với việc chuẩn hóa mở các API mạng – tạo điều kiện để các doanh nghiệp số tiếp cận hạ tầng viễn thông một cách linh hoạt, an toàn và minh bạch.”

Ông Hoàng Bình Sơn, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Mạng Viettel, nhận định rằng: “Viettel luôn đặt đổi mới sáng tạo và hợp tác làm trọng tâm trong chiến lược của mình. Là nhà mạng đầu tiên tại Việt Nam tham gia sáng kiến GSMA Open Gateway vào năm ngoái tại MWC Barcelona 2024, chúng tôi rất vui mừng khi thấy các đối tác của mình giờ đây cũng đang đi theo hướng đi chung này. Cam kết thống nhất này tạo tiền đề để xây dựng một hệ sinh thái mở, dễ tiếp cận và thân thiện với các nhà phát triển, hỗ trợ quá trình chuyển đổi số của Việt Nam trong nhiều năm tới.”

Là đại diện cho VNPT, ông Vũ Văn Triệu, Phó Tổng Giám đốc VNPT-Media, cho biết: “Là một trong những nhà mạng viễn thông hàng đầu tại Việt Nam, VNPT tự hào khi tham gia sáng kiến GSMA Open Gateway cùng với hơn 280 mạng di động trên toàn cầu. Đây là cơ hội để VNPT khẳng định vai trò tiên phong trong hành trình chuyển đổi số quốc gia của Việt Nam thông qua việc mở rộng hợp tác trong năm lĩnh vực API mở quan trọng: Xác thực người dùng, Dịch vụ viễn thông, Tài chính số, IoT & 5G, và Chấm điểm, Leadgen & Điểm gian lận. Đặc biệt, đối với các giải pháp thanh toán số, VNPT hướng tới triển khai các mô hình liên kết tương thích cho việc xử lý giao dịch xuyên biên giới, đối chiếu và xác thực – góp phần xây dựng một hệ sinh thái tài chính toàn diện tại Việt Nam.”