Electro-Voice ra mắt mẫu loa Electro-Voice EVIVA ‘Made in Vietnam’

Thương hiệu âm thanh chuyên nghiệp đến từ Mỹ, Electro-Voice, vừa chính thức công bố dòng loa EVIVA mới tại sự kiện đồng thời đánh dấu một cột mốc quan trọng trong chiến lược nội địa hóa sản xuất của Electro-Voice, cũng như mở ra một chương mới cho ngành thiết bị âm thanh chuyên nghiệp tại Việt Nam.

Loa Electro-Voice EVIVA bao gồm EVIVA 12P, EVIVA 15P và EVIVA 18SP

Được biết, EVIVA là dòng sản phẩm đầu tiên của Electro-Voice được sản xuất trực tiếp tại Việt Nam, kết hợp giữa công nghệ âm thanh hàng đầu của Mỹ và năng lực chế tạo của đội ngũ kỹ sư trong nước. Cái tên “EVIVA” không chỉ gợi nhắc âm thanh sống động mà còn là biểu trưng cho triết lý phát triển bền vững và đồng hành cùng địa phương: “Âm thanh Mỹ - Giá trị Việt”.

Ông Nguyễn Anh Dũng, Giám đốc Khu vực Đông Nam Á – Tổng Giám đốc Tập đoàn Keenfinity Việt Nam

“Việc sản xuất EVIVA tại Việt Nam là một bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững của Electro-Voice. EVIVA được kiểm soát chất lượng theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt toàn cầu, đồng thời giúp tối ưu chi phí để khách hàng Việt có thể tiếp cận sản phẩm âm thanh chuyên nghiệp chuẩn Mỹ với mức giá hợp lý hơn.” Ông Nguyễn Anh Dũng, Giám đốc Khu vực Đông Nam Á – Tổng Giám đốc Tập đoàn Keenfinity Việt Nam – Chủ sở hữu mới của thương hiệu Electro-Voice chia sẻ.

Tại sự kiện, Electro-Voice cũng chính thức công bố Trung Chính Audio là nhà phân phối độc quyền dòng sản phẩm EVIVA tại thị trường Việt Nam. Với hơn 30 năm kinh nghiệm và mạng lưới đại lý phủ khắp cả nước, Trung Chính Audio là đối tác tin cậy để đưa EVIVA đến gần hơn với người tiêu dùng.

Chia sẻ niềm vui này, ông Nguyễn Văn Sử, Giám đốc Trung Chính Audio miền Nam, cho rằng: “Chúng tôi cam kết cung cấp sản phẩm chính hãng, dịch vụ hậu mãi chuyên nghiệp, cùng đội ngũ kỹ thuật hỗ trợ tận tâm – giúp người dùng Việt có được trải nghiệm âm thanh đỉnh cao từ EVIVA.”

Với hơn 100 khách mời trực tiếp trải nghiệm sức mạnh của EVIVA qua phần trình diễn sống động của ban nhạc The Naked Band. Các dòng loa EVIVA đã gây ấn tượng với chất âm rõ nét, độ chi tiết cao và khả năng tái tạo sân khấu âm thanh chân thực – khẳng định chất lượng đạt chuẩn quốc tế.

Ngoài EVIVA, Electro-Voice cũng trưng bày nhiều sản phẩm nổi bật khác như: • EVERSE 8, EVERSE 12 • EVOLVE 50M • Các dòng mới: ZLX 8-G2, ZLX 12-G2, ZLX 15-G2, ZLX-15P-G2 • Loa cột LRC và các giải pháp biểu diễn di động

Với vai trò đại sứ hình ảnh, Mascot EVIVA là cầu nối giữa thương hiệu và cộng đồng yêu âm thanh chuyên nghiệp, thông qua các hoạt động giao lưu, check-in và tương tác trên nền tảng số, để nhận về nhiều phần quà hấp dẫn như 01 chỉ vàng 9999 dành cho khách check-in cùng mascot, mũ và áo phiên bản giới hạn EVIVA, bộ sạc dự phòng cao cấp cho phần Hỏi đáp, và đặc biệt giải thưởng cao nhất là 1 EVIVA 12P cũng đã được trao cho Phạm Tuấn Tài (Công ty Âm thanh Bảo Châu).

Với vai trò đại sứ hình ảnh, Mascot EVIVA là cầu nối giữa thương hiệu và cộng đồng yêu âm thanh chuyên nghiệp

Sự kiện ra mắt EVIVA không chỉ là bước tiến về sản phẩm, mà còn là tuyên ngôn của Electro-Voice về niềm tin vào năng lực sản xuất tại Việt Nam, hướng đến một tương lai nơi các giải pháp âm thanh chuyên nghiệp được sản xuất ngay tại châu Á và phục vụ thị trường toàn cầu.

Với sự đồng hành chiến lược cùng Trung Chính Audio, hành trình “EVIVA - Âm thanh Việt vang xa” đã chính thức khởi động, mang theo khát vọng kết nối con người, truyền cảm hứng và lan tỏa giá trị Việt bằng chính những thanh âm chạm đến trái tim.