Mazda CX-90 chốt giá bán tại Việt Nam: SUV 7 chỗ hạng sang với mức giá 2,479 tỷ đồng

Với mức giá 2,479 tỷ đồng, CX-90 bước vào nhóm SUV cỡ lớn hạng sang, cạnh tranh trực tiếp với Volkswagen Teramont. Mức giá cho thấy Mazda không còn chỉ tập trung vào nhóm khách hàng phổ thông mà đang mở rộng tệp người dùng lên phân khúc cao cấp, hướng đến các gia đình có nhu cầu không gian rộng, công nghệ hiện đại và hệ truyền động thân thiện môi trường.

THACO Auto công bố giá bán 2,479 tỷ đồng cho Mazda CX-90 tại Việt Nam

Mazda CX-90 có chiều dài tổng thể 5.120 mm, chiều dài cơ sở 3.120 mm và khoảng sáng gầm 205 mm. Thông số này đặt CX-90 vào nhóm SUV cỡ lớn, ưu tiên không gian cho cả ba hàng ghế. Cấu trúc 7 chỗ ngồi giúp mẫu xe đáp ứng nhu cầu di chuyển gia đình đông thành viên hoặc phục vụ công việc đòi hỏi chở nhiều hành khách.

Hệ thống đèn LED trước tích hợp tính năng thích ứng, đèn chiếu xa tự động và dải đèn ban ngày. Xe trang bị mâm hợp kim 21 inch đi kèm lốp kích thước 275/45R21. Hãng cũng cung cấp 9 lựa chọn màu sơn, trong đó có các tông màu đặc trưng như Artisan Red Metallic, Rhodium White Metallic và Platinum Quartz Metallic.

Mazda xây dựng khoang nội thất theo hướng cao cấp. Ghế da Nappa trở thành trang bị tiêu chuẩn. Ghế lái chỉnh điện 10 hướng. Hàng ghế trước tích hợp hệ thống sưởi và làm mát, trong khi hệ thống điều hòa tự động 3 vùng độc lập đảm bảo sự thoải mái cho cả ba hàng ghế.

Trung tâm bảng táp-lô là cụm màn hình đôi 12,3 inch gồm màn hình thông tin sau vô-lăng và màn hình giải trí. Xe tích hợp hiển thị thông tin trên kính lái HUD, sạc không dây Qi và hệ thống âm thanh 12 loa Bose.

Hệ thống tiện ích của Mazda CX-90

Nội thất tiện nghi của Mazda CX-90

Bên cạnh nội thất tiện nghi, CX-90 tập trung mạnh vào công nghệ hỗ trợ người lái. Gói an toàn chủ động i-Activsense được trang bị tiêu chuẩn với loạt tính năng như kiểm soát hành trình thích ứng MRCC Stop & Go, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo lệch làn, giám sát điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía trước và phía sau, hỗ trợ phanh thông minh trước – sau và hệ thống theo dõi trạng thái người lái. Xe sở hữu 8 túi khí và camera 360 độ, tạo nền tảng an toàn toàn diện cho một mẫu SUV gia đình cỡ lớn.

Điểm cốt lõi tạo nên khác biệt của CX-90 nằm ở hệ truyền động plug-in hybrid. Mazda kết hợp động cơ xăng 2.5L Skyactiv-G với mô-tơ điện để tạo ra tổng công suất 323 mã lực và mô-men xoắn cực đại 500 Nm.

Sức mạnh động cơ truyền qua hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian AWD thiên về cầu sau. Cấu hình này cho phép xe vừa đảm bảo khả năng tăng tốc, vừa duy trì độ ổn định khi vận hành ở tốc độ cao hoặc di chuyển trên địa hình phức tạp.

Bộ pin lithium-ion dung lượng 17,8 kWh cho phép xe vận hành thuần điện trong những quãng đường ngắn, đặc biệt phù hợp môi trường đô thị. Khi kết hợp cả động cơ xăng và mô-tơ điện, hệ thống tối ưu mức tiêu hao nhiên liệu so với các mẫu SUV thuần xăng cùng kích cỡ.

CX-90 tập trung mạnh vào công nghệ hỗ trợ người lái

CX-90 cũng cung cấp nhiều chế độ lái gồm Normal, Sport, Off-road, Towing và EV, giúp người dùng chủ động điều chỉnh theo điều kiện vận hành thực tế, từ di chuyển nội đô, đường trường cho đến kéo theo rơ-moóc.

Hệ thống treo trước tay đòn kép và treo sau đa liên kết góp phần cải thiện độ ổn định thân xe. Mazda hướng CX-90 đến nhóm khách hàng đề cao cảm giác lái nhưng vẫn đặt yếu tố tiện nghi gia đình. Việc sử dụng nền tảng khung gầm mới, kết hợp cấu hình AWD thiên cầu sau, cho thấy hãng xe Nhật muốn giữ lại bản sắc vận hành đặc trưng trong khi vẫn đáp ứng xu hướng điện hóa.

Việc định giá 2,479 tỷ đồng đặt CX-90 vào nhóm sản phẩm chiến lược của Mazda tại Việt Nam. Mẫu SUV này không chỉ mở rộng dải sản phẩm mà còn thể hiện tham vọng nâng tầm thương hiệu. Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến công nghệ hybrid cắm sạc và tiêu chuẩn an toàn cao, CX-90 trở thành lời khẳng định cho hướng đi mới của Mazda: kết hợp điện hóa, không gian rộng và trải nghiệm cao cấp trong cùng một sản phẩm.