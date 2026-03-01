Honda ZR-V 2026 chuyển sang thuần hybrid, nâng tầm tiện nghi ngay từ bản tiêu chuẩn

Honda ZR-V 2026 được xem là biến thể dành cho thị trường Nhật của Honda HR-V, sở hữu thiết kế và cấu hình trang bị khác biệt. Thay vì chỉ điều chỉnh nhẹ về hình thức, Honda tái định vị mẫu crossover hạng C theo hướng điện hóa triệt để, phù hợp với xu thế giảm phát thải và tối ưu mức tiêu hao nhiên liệu.

Toàn bộ phiên bản ZR-V 2026 sử dụng hệ truyền động hybrid tự sạc e:HEV, kết hợp động cơ xăng 2.0L với mô-tơ điện. Hệ thống này tạo ra công suất kết hợp 181 mã lực. Honda đồng thời cung cấp hai cấu hình dẫn động gồm cầu trước và dẫn động bốn bánh toàn thời gian (AWD), giúp khách hàng linh hoạt lựa chọn giữa hiệu quả nhiên liệu và độ bám đường trong điều kiện vận hành phức tạp.

Honda ZR-V 2026. Ảnh: Honda

Việc “khai tử” động cơ tăng áp 1.5L thuần xăng đánh dấu bước chuyển rõ rệt trong chiến lược sản phẩm của hãng tại Nhật Bản, tương đồng định hướng điện hóa mà Honda đang triển khai ở châu Âu.

Bên cạnh thay đổi về động cơ, Honda tập trung nâng cấp trang bị tiêu chuẩn nhằm tăng sức cạnh tranh cho ZR-V 2026. Ở bản cao cấp Z, hãng giữ nguyên cấu trúc tổng thể nhưng bổ sung màu sơn mới và bộ mâm hợp kim 18 inch thiết kế năm chấu kép. Lưới tản nhiệt dạng nan dọc tiếp tục xuất hiện, duy trì diện mạo đặc trưng của dòng xe này.

Trong khoang lái, Honda đẩy mạnh tích hợp công nghệ. Xe sử dụng màn hình giải trí trung tâm 9 inch tích hợp sẵn các dịch vụ Google, đi kèm bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,2 inch.

Thiết kế khoang lái của Honda ZR-V 2026. Ảnh: Honda

Nội thất hiện đại của Honda ZR-V 2026. Ảnh: Honda

Hệ thống âm thanh Bose 12 loa được trang bị tiêu chuẩn trên bản Z, hướng đến nhóm khách hàng đề cao trải nghiệm giải trí. Hãng cũng bổ sung ghế da chỉnh điện có sưởi, điều hòa tự động hai vùng và hệ thống camera toàn cảnh nhằm tăng tính tiện dụng trong môi trường đô thị.

Biến thể Black Style phát triển dựa trên nền tảng bản Z nhưng theo đuổi định hướng thiết kế tối màu. Honda thay thế lưới tản nhiệt nan dọc bằng cấu trúc tổ ong, đồng thời phủ lớp sơn đen Crystal cho nhiều chi tiết ngoại thất.

Bộ mâm 18 inch sơn đen Berlina tạo sự đồng bộ với phong cách tổng thể. Không gian nội thất tiếp tục duy trì chủ đề tối màu, hướng đến nhóm khách hàng ưa chuộng hình ảnh cá tính.

Biến thể Black Style của Honda ZR-V 2026. Ảnh: Honda

Việc Honda đồng loạt chuẩn hóa hệ truyền động hybrid cho ZR-V tại Nhật Bản phản ánh xu hướng điện hóa đang tăng tốc trong ngành ô tô. Thay vì duy trì song song động cơ xăng và hybrid, hãng lựa chọn giải pháp tập trung vào một cấu hình duy nhất để tối ưu chi phí sản xuất và định vị rõ ràng hình ảnh sản phẩm.

Động thái này giúp Honda củng cố danh mục hybrid tại Nhật, nơi người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến yếu tố tiết kiệm nhiên liệu và giảm phát thải. Khi kết hợp hệ dẫn động AWD, ZR-V 2026 cũng tăng sức hấp dẫn với nhóm khách hàng sống ở khu vực có điều kiện thời tiết phức tạp.

Thông qua bản nâng cấp 2026, Honda không chỉ làm mới một mẫu crossover chủ lực mà còn khẳng định lộ trình điện hóa rõ ràng. Việc loại bỏ hoàn toàn động cơ thuần xăng cho thấy hãng sẵn sàng thay đổi cấu trúc sản phẩm để thích ứng với bối cảnh mới. Với loạt cải tiến về công nghệ, trang bị và danh mục phiên bản, ZR-V 2026 được kỳ vọng tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển xe hybrid của Honda tại thị trường nội địa.