Xiaomi 17 Series chính thức ra mắt tại Việt Nam

LEICA LEITZPHONE powered by Xiaomi ra đời nhân dịp kỷ niệm 100 năm Leica và 4 năm hợp tác giữa 2 thương hiệu

Bên cạnh Xiaomi 17 Series, thì Xiaomi Việt Nam cũng đồng thời ra mắt LEICA LEITZPHONE powered by Xiaomi nhân dịp kỷ niệm 100 năm Leica và 4 năm hợp tác giữa 2 thương hiệu. Đây là mẫu smartphone sở hữu hệ thống camera Leica thế hệ mới, cảm biến 1 inch tích hợp công nghệ LOFIC HDR và thiết kế quang học Leica UltraPure, thiết lập nên chuẩn chụp đêm mới trên smartphone, đồng thời đánh dấu bước tiến quan trọng trong hợp tác chiến lược giữa Xiaomi và Leica.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Neo Chen, Tổng Giám đốc Xiaomi Việt Nam cho biết: “Xiaomi 17 Series là cột mốc quan trọng trong hành trình đồng chế tác smartphone cùng Leica. Với thông điệp “Tinh hoa nhiếp ảnh Leica”, chúng tôi không chỉ mang đến những nâng cấp phần cứng mà còn tích hợp sâu triết lý quang học, phong cách màu sắc đặc trưng của Leica và trải nghiệm nhiếp ảnh chuyên nghiệp vào smartphone, đặt ra cho người dùng Việt Nam một chuẩn mực hoàn toàn mới về nhiếp ảnh di động.”

LEICA LEITZPHONE powered by Xiaomi sẽ được bán tại Leica Store

LEICA LEITZPHONE powered by Xiaomi là sản phẩm ra đời đánh dấu một cột mốc quan trọng trong mối quan hệ hợp tác giữa hai thương hiệu. Được thiết kế bởi đội ngũ Leica, sản phẩm kế thừa trực tiếp ngôn ngữ của dòng Leica M huyền thoại. Với mặt lưng tối giản, cụm camera tròn đặc trưng và dấu chấm đỏ biểu tượng tạo nên một diện mạo mang đậm dấu ấn di sản trăm năm của Leica, đồng thời vẫn giữ được tiêu chuẩn hoàn thiện cao cấp của một smartphone flagship đến từ Xiaomi.

Điểm nhấn nổi bật của LEICA LEITZPHONE powered by Xiaomi nằm ở Leica Camera Ring, vòng điều khiển vật lý tích hợp quanh cụm camera, cho phép người dùng xoay để kích hoạt nhanh camera hoặc điều chỉnh các thông số như EV, tốc độ màn trập và hiệu ứng hình ảnh

Điểm nhấn nổi bật của LEICA LEITZPHONE powered by Xiaomi nằm ở Leica Camera Ring, vòng điều khiển vật lý tích hợp quanh cụm camera, cho phép người dùng xoay để kích hoạt nhanh camera hoặc điều chỉnh các thông số như EV, tốc độ màn trập và hiệu ứng hình ảnh một cách trực quan. Thiết bị còn tích hợp chế độ Leica Essential với hai phong cách Leica M3 và Leica M9 được tái tạo dựa trên dữ liệu hình ảnh thực tế, mô phỏng đặc tính tương phản, sắc độ và chất ảnh đặc trưng của Leica. Phiên bản đặc biệt này là sự hội tụ giữa tinh hoa Leica và nền tảng công nghệ flagship của Xiaomi, mang đến một trải nghiệm nhiếp ảnh mang tính biểu tượng trong kỷ nguyên smartphone.

LEICA LEITZPHONE được bán tại Leica Store trên toàn quốc với giá bán 49.990.000 đồng Người dùng cũng có thể tìm mua LEICA LEITZPHONE powered by Xiaomi tại Leica Store trên toàn quốc với giá bán 49.990.000 đồng cho phiên bản bộ nhớ 16GB + 1TB cùng chương trình ưu đãi đặc biệt cho khách hàng trong thời gian từ 28/2 - 31/3/2026. Theo đó, người mua LEICA LEITZPHONE powered by Xiaomi sẽ nhận ưu đãi hấp dẫn, gồm: giảm ngay 5.000.000 đồng, thu cũ đổi mới lên đến 5.000.000 đồng, và áp dụng trả góp 0% lãi suất.

Xiaomi 17 Ultra

Cùng với LEICA LEITZPHONE powered by Xiaomi, Xiaomi 17 Ultra là tâm điểm của Xiaomi 17 Series, được định vị là mẫu smartphone flagship mang đến trải nghiệm nhiếp ảnh toàn diện nhất, nơi cảm biến lớn, thiết kế quang học cao cấp và công nghệ zoom quang học cơ học được tích hợp trong một thiết bị duy nhất.

Trong đó, Xiaomi 17 Ultra sở hữu cảm biến Light Fusion 1050L 1 inch thế hệ mới với công nghệ Leica LOFIC HDR, giúp xử lý ánh sáng tốt hơn trong những tình huống phức tạp. Nhờ cấu trúc cảm biến được cải tiến, thiết bị có thể giữ lại nhiều chi tiết hơn ở cả vùng sáng và vùng tối trong cùng một bức ảnh, hạn chế tình trạng cháy sáng hoặc mất chi tiết khi chụp ngược sáng hay chụp đêm.

Ống kính tele Leica 200MP hỗ trợ thu phóng kết hợp quang học và cơ học, mang lại chất lượng hình ảnh chuẩn quang học trên toàn bộ dải tiêu cự 75-100mm. Cơ chế zoom quang học giúp đảm bảo chất lượng hình ảnh sắc nét, đồng thời hỗ trợ chụp cận cảnh ở khoảng cách 30cm và zoom xa đến 400mm.

Xiaomi 17 Ultra là tâm điểm của Xiaomi 17 Series, được định vị là mẫu smartphone flagship mang đến trải nghiệm nhiếp ảnh toàn diện nhất

Toàn bộ hệ thống camera được xây dựng trên thiết kế quang học Leica UltraPure mới, với cấu trúc thấu kính cao cấp và lớp phủ đa tầng chính xác nhằm giảm lóa và hạn chế hiệu ứng bóng ma. Trong khi đó, ông kính Leica APO trên camera tele kiểm soát sai lệch màu ngay từ nguồn quang học, đảm bảo hình ảnh sắc nét và trung thực. Xiaomi 17 Ultra còn sở hữu camera góc siêu rộng 50MP và camera trước 50MP, giúp hoàn thiện trải nghiệm chụp ảnh chất lượng cao trên mọi tiêu cự.

Khả năng quay phim của Xiaomi 17 Ultra cũng rất ấn tượng nhờ hỗ trợ 4K 120fps Dolby Vision và 4K 120fps Log theo chuẩn ACES, mang lại khả năng hậu kỳ linh hoạt và đưa trải nghiệm quay phim trên smartphone tiến gần hơn tới tiêu chuẩn điện ảnh.

Xiaomi 17 Ultra có độ dày chỉ 8,29mm, chống rơi vỡ với kính Xiaomi Shield Glass 3.0

Về thiết kế, Xiaomi 17 Ultra trở thành phiên bản mỏng nhất của thế hệ Ultra, với độ dày chỉ 8,29mm, thiết kế phẳng cùng các góc bo cong được tinh chỉnh tỉ mỉ mang đến cảm giác cầm nắm chắc chắn và cân bằng. Độ bền của thiết bị cũng được nâng tầm với kính Xiaomi Shield Glass 3.0 chống rơi vỡ tối ưu. Xiaomi 17 Ultra sở hữu ba phiên bản màu gồm Đen, Trắng và Xanh ánh sao.

Màn hình Xiaomi HyperRGB 6.9 inch trên Xiaomi 17 Ultra có độ sáng tối đa lên đến 3500 nit giúp nội dung luôn hiển thị rõ ràng, ngay cả dưới điều kiện ánh sáng mạnh. Tần số quét thích ứng LTPO 1–120Hz mang lại chuyển động mượt mà trong từng thao tác, đồng thời tối ưu mức tiêu thụ điện năng theo từng tình huống sử dụng. Màn hình của Xiaomi 17 Ultra cũng hỗ trợ công nghệ HDR10+ và Dolby Vision, giúp tái tạo hình ảnh với độ tương phản cao và màu sắc sống động.

Xiaomi 17 Ultra được bán ra với 2 phiên bản bộ nhớ 16GB + 512GB và 16GB + 1TB cùng giá bán lần lượt là 39.990.000 đồng và 42.990.000 đồng. Xiaomi 17 Ultra được bán ra với 3 lựa chọn màu sắc Xanh ánh sao, Đen và Trắng cùng 2 phiên bản bộ nhớ 16GB + 512GB và 16GB + 1TB với giá bán lần lượt là 39.990.000 đồng và 42.990.000 đồng. * Từ 28/2 - 31/3/2026, người dùng nhận ưu đãi hấp dẫn, gồm: giảm ngay 3.000.000 đồng, thu cũ đổi mới lên đến 5.000.000 đồng, và áp dụng trả góp 0% lãi suất.

Xiaomi 17

Ngoài ra, Xiaomi 17 Series còn có Xiaomi 17 với công nghệ chuẩn “Pro” trong một thiết kế nhỏ gọn. Máy được trang bị hệ thống 3 camera Leica, mang đến khả năng chụp ảnh linh hoạt trên nhiều tiêu cự. Trong đó, camera chính sử dụng ống kính Leica Summilux khẩu độ f/1.67 kết hợp cảm biến Light Fusion 950, giúp cải thiện khả năng thu sáng và tái tạo chi tiết tốt hơn trong điều kiện ánh sáng phức tạp, nhờ đó thiết bị giữ được độ cân bằng giữa vùng sáng và vùng tối, đặc biệt khi chụp đêm hoặc ngược sáng.

Xiaomi 17 còn tích hợp ống kính tele Leica 60mm với độ phân giải 50MP, hỗ trợ chụp macro ở khoảng cách 10cm

Xiaomi 17 còn tích hợp ống kính tele Leica 60mm với độ phân giải 50MP, hỗ trợ chụp macro ở khoảng cách 10cm. Camera siêu rộng 50MP mở rộng khả năng sáng tạo với góc nhìn bao quát, trong khi camera trước 50MP đảm bảo chất lượng hình ảnh rõ nét.

Xiaomi 17 cũng được tối ưu cho quay video chất lượng cao với khả năng quay 8K 30fps và 4K 60fps Dolby Vision. Hệ thống 4 mic tích hợp hỗ trợ thu âm đa hướng, mang lại trải nghiệm hình ảnh và âm thanh đồng bộ.

Xiaomi 17 sở hữu thiết kế tối giản với bốn tùy chọn màu sắc gồm Đen, Xanh rừng, Hồng tuyết và Xanh bang, được thiết kế khung kim loại cao cấp kết hợp mặt lưng hoàn thiện mượt mà tạo cảm giác cầm nắm chắc chắn nhưng vẫn nhẹ nhàng. Với trọng lượng khoảng 191g và độ hoàn thiện tỉ mỉ, Xiaomi 17 mang lại sự cân bằng giữa tính di động và đẳng cấp flagship.

Màn hình CrystalRes OLED 6.3 inch với viền siêu mỏng 1.18mm nhờ công nghệ LIPO giúp tối đa hóa không gian hiển thị trong thân máy nhỏ gọn. Độ sáng cao cùng tần số quét thích ứng LTPO 1-120Hz mang lại trải nghiệm hiển thị rõ ràng và mượt mà.

Xiaomi 17 được bán ra với 2 phiên bản bộ nhớ 12GB + 256GB và 12GB + 512GB cùng giá bán lần lượt là 26.990.000 đồng và 28.490.000 đồng. Xiaomi 17 được bán ra với 4 lựa chọn màu sắc là Xanh rừng, Đen, Xanh băng, Hồng tuyết cùng 2 phiên bản bộ nhớ 12GB + 256GB và 12GB + 512GB với giá bán lần lượt là 26.990.000 đồng và 28.490.000 đồng. * Từ 28/2 - 31/3/2026, người dùng nhận ưu đãi hấp dẫn, gồm: giảm ngay 4.000.000 đồng, thu cũ đổi mới lên đến 5.000.000 đồng, và áp dụng trả góp 0% lãi suất.

Xiaomi 17 Series sở hữu sức mạnh toàn diện với vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 sản xuất trên tiến trình 3nm, mang lại hiệu suất xử lý vượt trội và mạnh mẽ.

Về tổng thể, Xiaomi 17 Series sở hữu sức mạnh toàn diện với vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 sản xuất trên tiến trình 3nm, mang lại hiệu suất xử lý vượt trội và mạnh mẽ. Kiến trúc CPU và GPU mới giúp tăng cường hiệu năng xử lý hình ảnh, AI và đồ họa, đảm bảo khả năng quay chụp liên tục độ phân giải cao, quay video 4K 120fps mượt mà.

Công nghệ pin Xiaomi Surge với dung lượng 6000mAh trên Xiaomi 17 Ultra và 6330mAh trên Xiaomi 17 giúp quản lý pin tối ưu. Công nghệ sạc nhanh Xiaomi HyperCharge hỗ trợ 90W trên Xiaomi 17 Ultra và 100W trên Xiaomi 17, giúp rút ngắn đáng kể thời gian nạp đầy năng lượng.

Xiaomi 17 Series vận hành trên Xiaomi HyperOS 3 tích hợp sâu Xiaomi HyperAI, cùng bộ công cụ AI hỗ trợ viết nội dung, nhận diện giọng nói, tìm kiếm thông minh và chỉnh sửa hình ảnh nâng cao. Các tính năng AI trong nhiếp ảnh giúp tối ưu chi tiết, cân bằng ánh sáng và màu sắc theo thời gian thực, đồng thời hỗ trợ hậu kỳ nhanh chóng và chính xác.

Bên cạnh đó, Xiaomi 17 Series còn đạt chuẩn IP68 chống bụi và nước, tích hợp cảm biến vân tay siêu âm trong màn hình và hệ thống âm thanh stereo hỗ trợ Dolby Atmos, hoàn thiện trải nghiệm flagship cao cấp từ hiệu năng, hiển thị đến kết nối.

Xiaomi 17 Series chính thức lên kệ tại thị trường Việt Nam từ hôm nay, 28/2/2026, tại tất cả hệ thống cửa hàng bán lẻ, và các nền tảng thương mại điện tử trên toàn quốc. Riêng Xiaomi 17 phiên bản tiêu chuẩn sẽ được phân phối tại hệ thống cửa hàng Thế Giới Di Động, Xiaomi Store, website Mi.com và các nền tảng thương mại điện tử.

Ngoài ra, Xiaomi còn bán bộ phụ kiện Xiaomi 17 Ultra Photography Kit Pro với giá bán chính thức là 4.299.000 đồng.

* Đặc biệt, khi sở hữu Xiaomi 17 Series và LEICA LEITZPHONE powered by Xiaomi, khách hàng còn nhận được gói đặc quyền hấp dẫn, gồm:

Chế độ bảo hành tiêu chuẩn 24 tháng;

Một lần bảo hành rơi vỡ màn hình trong vòng 6 tháng;

Miễn phí nhân công sửa chữa ngoài bảo hành trong vòng 24 tháng;

Chương trình nhận và giao máy bảo hành tận nhà tại 6 thành phố lớn;

Dịch vụ chăm sóc khách hàng VIP và cung cấp điện thoại dự phòng khi bảo hành trong vòng 24 tháng.

Cùng chương trình dùng thử miễn phí Spotify Premium trong 4 tháng, Google AI Pro trong 3 tháng và phiếu quà tặng GrabGifts trị giá 300.000 đồng.

** Chủ sở hữu Xiaomi 17 Ultra và LEICA LEITZPHONE powered by Xiaomi còn tận hưởng thêm tiêu chuẩn bảo hành quốc tế. Đặc biệt, khi mua Xiaomi 17 Ultra hoặc LEICA LEITZPHONE powered by Xiaomi trong giai đoạn mở bán từ 28/2 - 31/3/2026, khách hàng còn nhận được đặc quyền 1 đổi 1 trong thời hạn bảo hành.

