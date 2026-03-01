Điện tử tiêu dùng
Mobile

Xiaomi 17 Series chính thức ra mắt tại Việt Nam

Hồng Nhung

Hồng Nhung

07:37 | 01/03/2026
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Đồng thời, để tái khẳng định vị thế của thương hiệu trong lĩnh vực nhiếp ảnh di động với hệ thấu kính Leica mới gồm cảm biến 1 inch công nghệ LOFIC HDR, camera tele 200MP quang học kết hợp cơ học với dải tiêu cự 75-100mm và thiết kế quang học Leica UltraPure, giúp nâng tầm trải nghiệm chụp đêm.
Hệ sinh thái 'Người - Xe - Nhà' của Xiaomi giúp thúc đẩy đà tăng trưởng Xiaomi 15 Series vừa ra mắt có gì mới? MWC 2025: Xiaomi trình diễn hệ sinh thái 'trí tuệ kết nối'
LEICA LEITZPHONE powered by Xiaomi
LEICA LEITZPHONE powered by Xiaomi ra đời nhân dịp kỷ niệm 100 năm Leica và 4 năm hợp tác giữa 2 thương hiệu

Bên cạnh Xiaomi 17 Series, thì Xiaomi Việt Nam cũng đồng thời ra mắt LEICA LEITZPHONE powered by Xiaomi nhân dịp kỷ niệm 100 năm Leica và 4 năm hợp tác giữa 2 thương hiệu. Đây là mẫu smartphone sở hữu hệ thống camera Leica thế hệ mới, cảm biến 1 inch tích hợp công nghệ LOFIC HDR và thiết kế quang học Leica UltraPure, thiết lập nên chuẩn chụp đêm mới trên smartphone, đồng thời đánh dấu bước tiến quan trọng trong hợp tác chiến lược giữa Xiaomi và Leica.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Neo Chen, Tổng Giám đốc Xiaomi Việt Nam cho biết: “Xiaomi 17 Series là cột mốc quan trọng trong hành trình đồng chế tác smartphone cùng Leica. Với thông điệp “Tinh hoa nhiếp ảnh Leica”, chúng tôi không chỉ mang đến những nâng cấp phần cứng mà còn tích hợp sâu triết lý quang học, phong cách màu sắc đặc trưng của Leica và trải nghiệm nhiếp ảnh chuyên nghiệp vào smartphone, đặt ra cho người dùng Việt Nam một chuẩn mực hoàn toàn mới về nhiếp ảnh di động.”

LEICA LEITZPHONE powered by Xiaomi
LEICA LEITZPHONE powered by Xiaomi
LEICA LEITZPHONE powered by Xiaomi

LEICA LEITZPHONE powered by Xiaomi sẽ được bán tại Leica Store

LEICA LEITZPHONE powered by Xiaomi là sản phẩm ra đời đánh dấu một cột mốc quan trọng trong mối quan hệ hợp tác giữa hai thương hiệu. Được thiết kế bởi đội ngũ Leica, sản phẩm kế thừa trực tiếp ngôn ngữ của dòng Leica M huyền thoại. Với mặt lưng tối giản, cụm camera tròn đặc trưng và dấu chấm đỏ biểu tượng tạo nên một diện mạo mang đậm dấu ấn di sản trăm năm của Leica, đồng thời vẫn giữ được tiêu chuẩn hoàn thiện cao cấp của một smartphone flagship đến từ Xiaomi.

LEICA LEITZPHONE
Điểm nhấn nổi bật của LEICA LEITZPHONE powered by Xiaomi nằm ở Leica Camera Ring, vòng điều khiển vật lý tích hợp quanh cụm camera, cho phép người dùng xoay để kích hoạt nhanh camera hoặc điều chỉnh các thông số như EV, tốc độ màn trập và hiệu ứng hình ảnh

Điểm nhấn nổi bật của LEICA LEITZPHONE powered by Xiaomi nằm ở Leica Camera Ring, vòng điều khiển vật lý tích hợp quanh cụm camera, cho phép người dùng xoay để kích hoạt nhanh camera hoặc điều chỉnh các thông số như EV, tốc độ màn trập và hiệu ứng hình ảnh một cách trực quan. Thiết bị còn tích hợp chế độ Leica Essential với hai phong cách Leica M3 và Leica M9 được tái tạo dựa trên dữ liệu hình ảnh thực tế, mô phỏng đặc tính tương phản, sắc độ và chất ảnh đặc trưng của Leica. Phiên bản đặc biệt này là sự hội tụ giữa tinh hoa Leica và nền tảng công nghệ flagship của Xiaomi, mang đến một trải nghiệm nhiếp ảnh mang tính biểu tượng trong kỷ nguyên smartphone.

Xiaomi 17 Series chính thức ra mắt tại Việt Nam
LEICA LEITZPHONE được bán tại Leica Store trên toàn quốc với giá bán 49.990.000 đồng

Người dùng cũng có thể tìm mua LEICA LEITZPHONE powered by Xiaomi tại Leica Store trên toàn quốc với giá bán 49.990.000 đồng cho phiên bản bộ nhớ 16GB + 1TB cùng chương trình ưu đãi đặc biệt cho khách hàng trong thời gian từ 28/2 - 31/3/2026.

Theo đó, người mua LEICA LEITZPHONE powered by Xiaomi sẽ nhận ưu đãi hấp dẫn, gồm: giảm ngay 5.000.000 đồng, thu cũ đổi mới lên đến 5.000.000 đồng, và áp dụng trả góp 0% lãi suất.
Xiaomi 17 Ultra
Xiaomi 17 Ultra

Cùng với LEICA LEITZPHONE powered by Xiaomi, Xiaomi 17 Ultra là tâm điểm của Xiaomi 17 Series, được định vị là mẫu smartphone flagship mang đến trải nghiệm nhiếp ảnh toàn diện nhất, nơi cảm biến lớn, thiết kế quang học cao cấp và công nghệ zoom quang học cơ học được tích hợp trong một thiết bị duy nhất.

Trong đó, Xiaomi 17 Ultra sở hữu cảm biến Light Fusion 1050L 1 inch thế hệ mới với công nghệ Leica LOFIC HDR, giúp xử lý ánh sáng tốt hơn trong những tình huống phức tạp. Nhờ cấu trúc cảm biến được cải tiến, thiết bị có thể giữ lại nhiều chi tiết hơn ở cả vùng sáng và vùng tối trong cùng một bức ảnh, hạn chế tình trạng cháy sáng hoặc mất chi tiết khi chụp ngược sáng hay chụp đêm.

Ống kính tele Leica 200MP hỗ trợ thu phóng kết hợp quang học và cơ học, mang lại chất lượng hình ảnh chuẩn quang học trên toàn bộ dải tiêu cự 75-100mm. Cơ chế zoom quang học giúp đảm bảo chất lượng hình ảnh sắc nét, đồng thời hỗ trợ chụp cận cảnh ở khoảng cách 30cm và zoom xa đến 400mm.

Xiaomi 17 Ultra
Xiaomi 17 Ultra
Xiaomi 17 Ultra

Xiaomi 17 Ultra là tâm điểm của Xiaomi 17 Series, được định vị là mẫu smartphone flagship mang đến trải nghiệm nhiếp ảnh toàn diện nhất

Toàn bộ hệ thống camera được xây dựng trên thiết kế quang học Leica UltraPure mới, với cấu trúc thấu kính cao cấp và lớp phủ đa tầng chính xác nhằm giảm lóa và hạn chế hiệu ứng bóng ma. Trong khi đó, ông kính Leica APO trên camera tele kiểm soát sai lệch màu ngay từ nguồn quang học, đảm bảo hình ảnh sắc nét và trung thực. Xiaomi 17 Ultra còn sở hữu camera góc siêu rộng 50MP và camera trước 50MP, giúp hoàn thiện trải nghiệm chụp ảnh chất lượng cao trên mọi tiêu cự.

Khả năng quay phim của Xiaomi 17 Ultra cũng rất ấn tượng nhờ hỗ trợ 4K 120fps Dolby Vision và 4K 120fps Log theo chuẩn ACES, mang lại khả năng hậu kỳ linh hoạt và đưa trải nghiệm quay phim trên smartphone tiến gần hơn tới tiêu chuẩn điện ảnh.

Xiaomi 17 Ultra
Xiaomi 17 Ultra có độ dày chỉ 8,29mm, chống rơi vỡ với kính Xiaomi Shield Glass 3.0

Về thiết kế, Xiaomi 17 Ultra trở thành phiên bản mỏng nhất của thế hệ Ultra, với độ dày chỉ 8,29mm, thiết kế phẳng cùng các góc bo cong được tinh chỉnh tỉ mỉ mang đến cảm giác cầm nắm chắc chắn và cân bằng. Độ bền của thiết bị cũng được nâng tầm với kính Xiaomi Shield Glass 3.0 chống rơi vỡ tối ưu. Xiaomi 17 Ultra sở hữu ba phiên bản màu gồm Đen, Trắng và Xanh ánh sao.

Màn hình Xiaomi HyperRGB 6.9 inch trên Xiaomi 17 Ultra có độ sáng tối đa lên đến 3500 nit giúp nội dung luôn hiển thị rõ ràng, ngay cả dưới điều kiện ánh sáng mạnh. Tần số quét thích ứng LTPO 1–120Hz mang lại chuyển động mượt mà trong từng thao tác, đồng thời tối ưu mức tiêu thụ điện năng theo từng tình huống sử dụng. Màn hình của Xiaomi 17 Ultra cũng hỗ trợ công nghệ HDR10+ và Dolby Vision, giúp tái tạo hình ảnh với độ tương phản cao và màu sắc sống động.

Xiaomi 17 Series chính thức ra mắt tại Việt Nam
Xiaomi 17 Ultra được bán ra với 2 phiên bản bộ nhớ 16GB + 512GB và 16GB + 1TB cùng giá bán lần lượt là 39.990.000 đồng và 42.990.000 đồng.

Xiaomi 17 Ultra được bán ra với 3 lựa chọn màu sắc Xanh ánh sao, Đen và Trắng cùng 2 phiên bản bộ nhớ 16GB + 512GB và 16GB + 1TB với giá bán lần lượt là 39.990.000 đồng và 42.990.000 đồng.

* Từ 28/2 - 31/3/2026, người dùng nhận ưu đãi hấp dẫn, gồm: giảm ngay 3.000.000 đồng, thu cũ đổi mới lên đến 5.000.000 đồng, và áp dụng trả góp 0% lãi suất.
Xiaomi 17
Xiaomi 17

Ngoài ra, Xiaomi 17 Series còn có Xiaomi 17 với công nghệ chuẩn “Pro” trong một thiết kế nhỏ gọn. Máy được trang bị hệ thống 3 camera Leica, mang đến khả năng chụp ảnh linh hoạt trên nhiều tiêu cự. Trong đó, camera chính sử dụng ống kính Leica Summilux khẩu độ f/1.67 kết hợp cảm biến Light Fusion 950, giúp cải thiện khả năng thu sáng và tái tạo chi tiết tốt hơn trong điều kiện ánh sáng phức tạp, nhờ đó thiết bị giữ được độ cân bằng giữa vùng sáng và vùng tối, đặc biệt khi chụp đêm hoặc ngược sáng.

Xiaomi 17
Xiaomi 17
Xiaomi 17

Xiaomi 17 còn tích hợp ống kính tele Leica 60mm với độ phân giải 50MP, hỗ trợ chụp macro ở khoảng cách 10cm

Xiaomi 17 còn tích hợp ống kính tele Leica 60mm với độ phân giải 50MP, hỗ trợ chụp macro ở khoảng cách 10cm. Camera siêu rộng 50MP mở rộng khả năng sáng tạo với góc nhìn bao quát, trong khi camera trước 50MP đảm bảo chất lượng hình ảnh rõ nét.

Xiaomi 17 cũng được tối ưu cho quay video chất lượng cao với khả năng quay 8K 30fps và 4K 60fps Dolby Vision. Hệ thống 4 mic tích hợp hỗ trợ thu âm đa hướng, mang lại trải nghiệm hình ảnh và âm thanh đồng bộ.

Xiaomi 17 sở hữu thiết kế tối giản với bốn tùy chọn màu sắc gồm Đen, Xanh rừng, Hồng tuyết và Xanh bang, được thiết kế khung kim loại cao cấp kết hợp mặt lưng hoàn thiện mượt mà tạo cảm giác cầm nắm chắc chắn nhưng vẫn nhẹ nhàng. Với trọng lượng khoảng 191g và độ hoàn thiện tỉ mỉ, Xiaomi 17 mang lại sự cân bằng giữa tính di động và đẳng cấp flagship.

Màn hình CrystalRes OLED 6.3 inch với viền siêu mỏng 1.18mm nhờ công nghệ LIPO giúp tối đa hóa không gian hiển thị trong thân máy nhỏ gọn. Độ sáng cao cùng tần số quét thích ứng LTPO 1-120Hz mang lại trải nghiệm hiển thị rõ ràng và mượt mà.

Xiaomi 17 Series chính thức ra mắt tại Việt Nam
Xiaomi 17 được bán ra với 2 phiên bản bộ nhớ 12GB + 256GB và 12GB + 512GB cùng giá bán lần lượt là 26.990.000 đồng và 28.490.000 đồng.

Xiaomi 17 được bán ra với 4 lựa chọn màu sắc là Xanh rừng, Đen, Xanh băng, Hồng tuyết cùng 2 phiên bản bộ nhớ 12GB + 256GB và 12GB + 512GB với giá bán lần lượt là 26.990.000 đồng và 28.490.000 đồng.

* Từ 28/2 - 31/3/2026, người dùng nhận ưu đãi hấp dẫn, gồm: giảm ngay 4.000.000 đồng, thu cũ đổi mới lên đến 5.000.000 đồng, và áp dụng trả góp 0% lãi suất.
Xiaomi 17 Series chính thức ra mắt tại Việt Nam
Xiaomi 17 Series chính thức ra mắt tại Việt Nam
Xiaomi 17 Series chính thức ra mắt tại Việt Nam

Xiaomi 17 Series sở hữu sức mạnh toàn diện với vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 sản xuất trên tiến trình 3nm, mang lại hiệu suất xử lý vượt trội và mạnh mẽ.

Về tổng thể, Xiaomi 17 Series sở hữu sức mạnh toàn diện với vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 sản xuất trên tiến trình 3nm, mang lại hiệu suất xử lý vượt trội và mạnh mẽ. Kiến trúc CPU và GPU mới giúp tăng cường hiệu năng xử lý hình ảnh, AI và đồ họa, đảm bảo khả năng quay chụp liên tục độ phân giải cao, quay video 4K 120fps mượt mà.

Công nghệ pin Xiaomi Surge với dung lượng 6000mAh trên Xiaomi 17 Ultra và 6330mAh trên Xiaomi 17 giúp quản lý pin tối ưu. Công nghệ sạc nhanh Xiaomi HyperCharge hỗ trợ 90W trên Xiaomi 17 Ultra và 100W trên Xiaomi 17, giúp rút ngắn đáng kể thời gian nạp đầy năng lượng.

Xiaomi 17 Series vận hành trên Xiaomi HyperOS 3 tích hợp sâu Xiaomi HyperAI, cùng bộ công cụ AI hỗ trợ viết nội dung, nhận diện giọng nói, tìm kiếm thông minh và chỉnh sửa hình ảnh nâng cao. Các tính năng AI trong nhiếp ảnh giúp tối ưu chi tiết, cân bằng ánh sáng và màu sắc theo thời gian thực, đồng thời hỗ trợ hậu kỳ nhanh chóng và chính xác.

Bên cạnh đó, Xiaomi 17 Series còn đạt chuẩn IP68 chống bụi và nước, tích hợp cảm biến vân tay siêu âm trong màn hình và hệ thống âm thanh stereo hỗ trợ Dolby Atmos, hoàn thiện trải nghiệm flagship cao cấp từ hiệu năng, hiển thị đến kết nối.

Xiaomi 17 Series chính thức lên kệ tại thị trường Việt Nam từ hôm nay, 28/2/2026, tại tất cả hệ thống cửa hàng bán lẻ, và các nền tảng thương mại điện tử trên toàn quốc. Riêng Xiaomi 17 phiên bản tiêu chuẩn sẽ được phân phối tại hệ thống cửa hàng Thế Giới Di Động, Xiaomi Store, website Mi.com và các nền tảng thương mại điện tử.
Xiaomi 17 Series chính thức ra mắt tại Việt Nam
Xiaomi 17 Series chính thức ra mắt tại Việt Nam
Xiaomi 17 Series chính thức ra mắt tại Việt Nam

Ngoài ra, Xiaomi còn bán bộ phụ kiện Xiaomi 17 Ultra Photography Kit Pro với giá bán chính thức là 4.299.000 đồng.

* Đặc biệt, khi sở hữu Xiaomi 17 Series và LEICA LEITZPHONE powered by Xiaomi, khách hàng còn nhận được gói đặc quyền hấp dẫn, gồm:

  • Chế độ bảo hành tiêu chuẩn 24 tháng;
  • Một lần bảo hành rơi vỡ màn hình trong vòng 6 tháng;
  • Miễn phí nhân công sửa chữa ngoài bảo hành trong vòng 24 tháng;
  • Chương trình nhận và giao máy bảo hành tận nhà tại 6 thành phố lớn;
  • Dịch vụ chăm sóc khách hàng VIP và cung cấp điện thoại dự phòng khi bảo hành trong vòng 24 tháng.
  • Cùng chương trình dùng thử miễn phí Spotify Premium trong 4 tháng, Google AI Pro trong 3 tháng và phiếu quà tặng GrabGifts trị giá 300.000 đồng.

** Chủ sở hữu Xiaomi 17 Ultra và LEICA LEITZPHONE powered by Xiaomi còn tận hưởng thêm tiêu chuẩn bảo hành quốc tế. Đặc biệt, khi mua Xiaomi 17 Ultra hoặc LEICA LEITZPHONE powered by Xiaomi trong giai đoạn mở bán từ 28/2 - 31/3/2026, khách hàng còn nhận được đặc quyền 1 đổi 1 trong thời hạn bảo hành.

Thông tin chi tiết về sản phẩm, vui lòng tham khảo tại đây.

Xiaomi Xiaomi 17 Series Xiaomi 17 Xiaomi 17 Ultra LEICA LEITZPHONE powered by Xiaomi Sản phẩm công nghệ mới 2026

Bài liên quan

Xiaomi mở rộng hệ sinh thái sản phẩm bằng loạt thiết bị đeo và TV Mini LED mới

Xiaomi mở rộng hệ sinh thái sản phẩm bằng loạt thiết bị đeo và TV Mini LED mới

Xiaomi Pad 8 Series chính thức lên kệ

Xiaomi Pad 8 Series chính thức lên kệ

Có thể bạn quan tâm

Tất tần tật các chức năng AI mới có trong Samsung Galaxy S26

Tất tần tật các chức năng AI mới có trong Samsung Galaxy S26

Điện tử tiêu dùng
Samsung Galaxy S26 series bước vào thế hệ mới với chiến lược đặt AI làm trung tâm của dòng sản phẩm. Thay vì chỉ bổ sung vài tính năng rời rạc, trang bị loạt tính năng AI nâng cấp, nhằm tham vọng biến smartphone thành trợ lý chủ động.
Tính năng chống nhìn trộm trên Galaxy S26 Ultra có thật sự hữu dụng?

Tính năng chống nhìn trộm trên Galaxy S26 Ultra có thật sự hữu dụng?

Mobile
Trước khi đi vào tìm hiểu chi tiết hơn về tính năng này trên Samsung Galaxy S26 Ultra, chúng ta cũng tìm lời giải “vì sao chúng ta cần tính năng ‘Chống Nhìn Trộm’ trên điện thoại?”
Samsung Galaxy S26: Khi AI không còn là tính năng phụ

Samsung Galaxy S26: Khi AI không còn là tính năng phụ

Điện tử tiêu dùng
Samsung ngày 26/6 ra mắt Galaxy S26 series, bộ ba gồm S26, S26+ và S26 Ultra, với AI lần đầu tiên được đặt ở trung tâm toàn bộ trải nghiệm, từ hiệu năng xử lý, camera thế hệ mới đến bảo mật đa tầng. Đây là thế hệ Galaxy AI Phone trực quan và mạnh nhất mà hãng từng trình làng.
Google nâng cấp tính năng Circle to Search ngay trên Samsung Galaxy S26

Google nâng cấp tính năng Circle to Search ngay trên Samsung Galaxy S26

Điện tử tiêu dùng
Song song với sự kiện Samsung giới thiệu dòng Galaxy S26, Google đã chính thức đưa phiên bản Circle to Search nâng cấp lên thế hệ flagship mới này, biến Galaxy S26 trở thành thiết bị đầu tiên khai thác trọn vẹn loạt cải tiến AI mới.
Huawei ra mắt loạt sản phẩm mới tại Madrid

Huawei ra mắt loạt sản phẩm mới tại Madrid

Mobile
Đáng chú ý, Huawei đã trở lại phân khúc đồng hồ chạy bộ chuyên nghiệp sau 5 năm với phiên bản HUAWEI WATCH GT Runner 2 cùng nhiều cải tiến.
Xem thêm

Đọc nhiều

Đấu trường Danh Vọng Mùa Xuân 2026 chính thức khởi tranh với nhiều thay đổi mới

Đấu trường Danh Vọng Mùa Xuân 2026 chính thức khởi tranh với nhiều thay đổi mới

Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh làm Bí thư Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật Việt Nam

Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh làm Bí thư Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật Việt Nam

Đương kim vô địch thế giới gục ngã: T1 thua sốc trước BNK FearX

Đương kim vô địch thế giới gục ngã: T1 thua sốc trước BNK FearX

Bật mí ý nghĩa tên nhóm Quả Dưa Hấu sau 28 năm tái hợp

Bật mí ý nghĩa tên nhóm Quả Dưa Hấu sau 28 năm tái hợp

Galaxy S26 Ultra hay S25 Ultra - 6 câu hỏi giúp bạn quyết định trước khi

Galaxy S26 Ultra hay S25 Ultra - 6 câu hỏi giúp bạn quyết định trước khi 'xuống tiền'

Editor'sChoice

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Nghệ An
Phan Thiết
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Giang
Hải Phòng
Khánh Hòa
Hà Nội

25°C

Cảm giác: 26°C
mây đen u ám
Thứ ba, 03/03/2026 00:00
22°C
Thứ ba, 03/03/2026 03:00
23°C
Thứ ba, 03/03/2026 06:00
22°C
Thứ ba, 03/03/2026 09:00
20°C
Thứ ba, 03/03/2026 12:00
20°C
Thứ ba, 03/03/2026 15:00
19°C
Thứ ba, 03/03/2026 18:00
18°C
Thứ ba, 03/03/2026 21:00
17°C
Thứ tư, 04/03/2026 00:00
17°C
Thứ tư, 04/03/2026 03:00
18°C
Thứ tư, 04/03/2026 06:00
18°C
Thứ tư, 04/03/2026 09:00
19°C
Thứ tư, 04/03/2026 12:00
18°C
Thứ tư, 04/03/2026 15:00
19°C
Thứ tư, 04/03/2026 18:00
18°C
Thứ tư, 04/03/2026 21:00
18°C
Thứ năm, 05/03/2026 00:00
18°C
Thứ năm, 05/03/2026 03:00
19°C
Thứ năm, 05/03/2026 06:00
20°C
Thứ năm, 05/03/2026 09:00
21°C
Thứ năm, 05/03/2026 12:00
21°C
Thứ năm, 05/03/2026 15:00
20°C
Thứ năm, 05/03/2026 18:00
20°C
Thứ năm, 05/03/2026 21:00
20°C
Thứ sáu, 06/03/2026 00:00
20°C
Thứ sáu, 06/03/2026 03:00
21°C
Thứ sáu, 06/03/2026 06:00
22°C
Thứ sáu, 06/03/2026 09:00
22°C
Thứ sáu, 06/03/2026 12:00
21°C
Thứ sáu, 06/03/2026 15:00
21°C
Thứ sáu, 06/03/2026 18:00
20°C
Thứ sáu, 06/03/2026 21:00
20°C
Thứ bảy, 07/03/2026 00:00
20°C
TP Hồ Chí Minh

29°C

Cảm giác: 34°C
mưa vừa
Thứ ba, 03/03/2026 00:00
25°C
Thứ ba, 03/03/2026 03:00
30°C
Thứ ba, 03/03/2026 06:00
36°C
Thứ ba, 03/03/2026 09:00
34°C
Thứ ba, 03/03/2026 12:00
28°C
Thứ ba, 03/03/2026 15:00
27°C
Thứ ba, 03/03/2026 18:00
26°C
Thứ ba, 03/03/2026 21:00
25°C
Thứ tư, 04/03/2026 00:00
26°C
Thứ tư, 04/03/2026 03:00
31°C
Thứ tư, 04/03/2026 06:00
35°C
Thứ tư, 04/03/2026 09:00
32°C
Thứ tư, 04/03/2026 12:00
27°C
Thứ tư, 04/03/2026 15:00
27°C
Thứ tư, 04/03/2026 18:00
26°C
Thứ tư, 04/03/2026 21:00
26°C
Thứ năm, 05/03/2026 00:00
26°C
Thứ năm, 05/03/2026 03:00
31°C
Thứ năm, 05/03/2026 06:00
36°C
Thứ năm, 05/03/2026 09:00
32°C
Thứ năm, 05/03/2026 12:00
26°C
Thứ năm, 05/03/2026 15:00
26°C
Thứ năm, 05/03/2026 18:00
25°C
Thứ năm, 05/03/2026 21:00
25°C
Thứ sáu, 06/03/2026 00:00
24°C
Thứ sáu, 06/03/2026 03:00
25°C
Thứ sáu, 06/03/2026 06:00
28°C
Thứ sáu, 06/03/2026 09:00
26°C
Thứ sáu, 06/03/2026 12:00
26°C
Thứ sáu, 06/03/2026 15:00
25°C
Thứ sáu, 06/03/2026 18:00
25°C
Thứ sáu, 06/03/2026 21:00
24°C
Thứ bảy, 07/03/2026 00:00
24°C
Đà Nẵng

28°C

Cảm giác: 32°C
bầu trời quang đãng
Thứ ba, 03/03/2026 00:00
24°C
Thứ ba, 03/03/2026 03:00
25°C
Thứ ba, 03/03/2026 06:00
26°C
Thứ ba, 03/03/2026 09:00
26°C
Thứ ba, 03/03/2026 12:00
25°C
Thứ ba, 03/03/2026 15:00
24°C
Thứ ba, 03/03/2026 18:00
24°C
Thứ ba, 03/03/2026 21:00
24°C
Thứ tư, 04/03/2026 00:00
24°C
Thứ tư, 04/03/2026 03:00
25°C
Thứ tư, 04/03/2026 06:00
26°C
Thứ tư, 04/03/2026 09:00
26°C
Thứ tư, 04/03/2026 12:00
24°C
Thứ tư, 04/03/2026 15:00
23°C
Thứ tư, 04/03/2026 18:00
22°C
Thứ tư, 04/03/2026 21:00
22°C
Thứ năm, 05/03/2026 00:00
22°C
Thứ năm, 05/03/2026 03:00
25°C
Thứ năm, 05/03/2026 06:00
24°C
Thứ năm, 05/03/2026 09:00
24°C
Thứ năm, 05/03/2026 12:00
23°C
Thứ năm, 05/03/2026 15:00
23°C
Thứ năm, 05/03/2026 18:00
23°C
Thứ năm, 05/03/2026 21:00
23°C
Thứ sáu, 06/03/2026 00:00
24°C
Thứ sáu, 06/03/2026 03:00
24°C
Thứ sáu, 06/03/2026 06:00
24°C
Thứ sáu, 06/03/2026 09:00
24°C
Thứ sáu, 06/03/2026 12:00
24°C
Thứ sáu, 06/03/2026 15:00
23°C
Thứ sáu, 06/03/2026 18:00
23°C
Thứ sáu, 06/03/2026 21:00
23°C
Thứ bảy, 07/03/2026 00:00
24°C
Nghệ An

27°C

Cảm giác: 28°C
bầu trời quang đãng
Thứ ba, 03/03/2026 00:00
22°C
Thứ ba, 03/03/2026 03:00
25°C
Thứ ba, 03/03/2026 06:00
26°C
Thứ ba, 03/03/2026 09:00
23°C
Thứ ba, 03/03/2026 12:00
20°C
Thứ ba, 03/03/2026 15:00
19°C
Thứ ba, 03/03/2026 18:00
19°C
Thứ ba, 03/03/2026 21:00
18°C
Thứ tư, 04/03/2026 00:00
18°C
Thứ tư, 04/03/2026 03:00
18°C
Thứ tư, 04/03/2026 06:00
19°C
Thứ tư, 04/03/2026 09:00
18°C
Thứ tư, 04/03/2026 12:00
17°C
Thứ tư, 04/03/2026 15:00
17°C
Thứ tư, 04/03/2026 18:00
16°C
Thứ tư, 04/03/2026 21:00
16°C
Thứ năm, 05/03/2026 00:00
17°C
Thứ năm, 05/03/2026 03:00
19°C
Thứ năm, 05/03/2026 06:00
23°C
Thứ năm, 05/03/2026 09:00
21°C
Thứ năm, 05/03/2026 12:00
19°C
Thứ năm, 05/03/2026 15:00
18°C
Thứ năm, 05/03/2026 18:00
18°C
Thứ năm, 05/03/2026 21:00
18°C
Thứ sáu, 06/03/2026 00:00
18°C
Thứ sáu, 06/03/2026 03:00
19°C
Thứ sáu, 06/03/2026 06:00
19°C
Thứ sáu, 06/03/2026 09:00
18°C
Thứ sáu, 06/03/2026 12:00
18°C
Thứ sáu, 06/03/2026 15:00
18°C
Thứ sáu, 06/03/2026 18:00
17°C
Thứ sáu, 06/03/2026 21:00
17°C
Thứ bảy, 07/03/2026 00:00
17°C
Phan Thiết

28°C

Cảm giác: 30°C
mây thưa
Thứ ba, 03/03/2026 00:00
25°C
Thứ ba, 03/03/2026 03:00
29°C
Thứ ba, 03/03/2026 06:00
30°C
Thứ ba, 03/03/2026 09:00
29°C
Thứ ba, 03/03/2026 12:00
25°C
Thứ ba, 03/03/2026 15:00
25°C
Thứ ba, 03/03/2026 18:00
24°C
Thứ ba, 03/03/2026 21:00
24°C
Thứ tư, 04/03/2026 00:00
25°C
Thứ tư, 04/03/2026 03:00
29°C
Thứ tư, 04/03/2026 06:00
30°C
Thứ tư, 04/03/2026 09:00
28°C
Thứ tư, 04/03/2026 12:00
25°C
Thứ tư, 04/03/2026 15:00
25°C
Thứ tư, 04/03/2026 18:00
24°C
Thứ tư, 04/03/2026 21:00
24°C
Thứ năm, 05/03/2026 00:00
25°C
Thứ năm, 05/03/2026 03:00
30°C
Thứ năm, 05/03/2026 06:00
31°C
Thứ năm, 05/03/2026 09:00
29°C
Thứ năm, 05/03/2026 12:00
25°C
Thứ năm, 05/03/2026 15:00
24°C
Thứ năm, 05/03/2026 18:00
24°C
Thứ năm, 05/03/2026 21:00
23°C
Thứ sáu, 06/03/2026 00:00
24°C
Thứ sáu, 06/03/2026 03:00
29°C
Thứ sáu, 06/03/2026 06:00
31°C
Thứ sáu, 06/03/2026 09:00
29°C
Thứ sáu, 06/03/2026 12:00
26°C
Thứ sáu, 06/03/2026 15:00
25°C
Thứ sáu, 06/03/2026 18:00
24°C
Thứ sáu, 06/03/2026 21:00
23°C
Thứ bảy, 07/03/2026 00:00
25°C
Quảng Bình

29°C

Cảm giác: 30°C
mây cụm
Thứ ba, 03/03/2026 00:00
23°C
Thứ ba, 03/03/2026 03:00
31°C
Thứ ba, 03/03/2026 06:00
25°C
Thứ ba, 03/03/2026 09:00
23°C
Thứ ba, 03/03/2026 12:00
21°C
Thứ ba, 03/03/2026 15:00
21°C
Thứ ba, 03/03/2026 18:00
20°C
Thứ ba, 03/03/2026 21:00
19°C
Thứ tư, 04/03/2026 00:00
18°C
Thứ tư, 04/03/2026 03:00
18°C
Thứ tư, 04/03/2026 06:00
18°C
Thứ tư, 04/03/2026 09:00
18°C
Thứ tư, 04/03/2026 12:00
17°C
Thứ tư, 04/03/2026 15:00
17°C
Thứ tư, 04/03/2026 18:00
17°C
Thứ tư, 04/03/2026 21:00
16°C
Thứ năm, 05/03/2026 00:00
16°C
Thứ năm, 05/03/2026 03:00
17°C
Thứ năm, 05/03/2026 06:00
19°C
Thứ năm, 05/03/2026 09:00
19°C
Thứ năm, 05/03/2026 12:00
17°C
Thứ năm, 05/03/2026 15:00
17°C
Thứ năm, 05/03/2026 18:00
17°C
Thứ năm, 05/03/2026 21:00
17°C
Thứ sáu, 06/03/2026 00:00
17°C
Thứ sáu, 06/03/2026 03:00
19°C
Thứ sáu, 06/03/2026 06:00
20°C
Thứ sáu, 06/03/2026 09:00
19°C
Thứ sáu, 06/03/2026 12:00
18°C
Thứ sáu, 06/03/2026 15:00
18°C
Thứ sáu, 06/03/2026 18:00
18°C
Thứ sáu, 06/03/2026 21:00
18°C
Thứ bảy, 07/03/2026 00:00
18°C
Thừa Thiên Huế

28°C

Cảm giác: 30°C
mây thưa
Thứ ba, 03/03/2026 00:00
23°C
Thứ ba, 03/03/2026 03:00
30°C
Thứ ba, 03/03/2026 06:00
30°C
Thứ ba, 03/03/2026 09:00
25°C
Thứ ba, 03/03/2026 12:00
23°C
Thứ ba, 03/03/2026 15:00
22°C
Thứ ba, 03/03/2026 18:00
22°C
Thứ ba, 03/03/2026 21:00
22°C
Thứ tư, 04/03/2026 00:00
22°C
Thứ tư, 04/03/2026 03:00
23°C
Thứ tư, 04/03/2026 06:00
23°C
Thứ tư, 04/03/2026 09:00
21°C
Thứ tư, 04/03/2026 12:00
21°C
Thứ tư, 04/03/2026 15:00
20°C
Thứ tư, 04/03/2026 18:00
20°C
Thứ tư, 04/03/2026 21:00
20°C
Thứ năm, 05/03/2026 00:00
20°C
Thứ năm, 05/03/2026 03:00
24°C
Thứ năm, 05/03/2026 06:00
25°C
Thứ năm, 05/03/2026 09:00
23°C
Thứ năm, 05/03/2026 12:00
21°C
Thứ năm, 05/03/2026 15:00
21°C
Thứ năm, 05/03/2026 18:00
21°C
Thứ năm, 05/03/2026 21:00
20°C
Thứ sáu, 06/03/2026 00:00
21°C
Thứ sáu, 06/03/2026 03:00
23°C
Thứ sáu, 06/03/2026 06:00
24°C
Thứ sáu, 06/03/2026 09:00
23°C
Thứ sáu, 06/03/2026 12:00
20°C
Thứ sáu, 06/03/2026 15:00
20°C
Thứ sáu, 06/03/2026 18:00
20°C
Thứ sáu, 06/03/2026 21:00
20°C
Thứ bảy, 07/03/2026 00:00
20°C
Hà Giang

26°C

Cảm giác: 26°C
bầu trời quang đãng
Thứ ba, 03/03/2026 00:00
20°C
Thứ ba, 03/03/2026 03:00
22°C
Thứ ba, 03/03/2026 06:00
22°C
Thứ ba, 03/03/2026 09:00
24°C
Thứ ba, 03/03/2026 12:00
21°C
Thứ ba, 03/03/2026 15:00
21°C
Thứ ba, 03/03/2026 18:00
20°C
Thứ ba, 03/03/2026 21:00
19°C
Thứ tư, 04/03/2026 00:00
18°C
Thứ tư, 04/03/2026 03:00
20°C
Thứ tư, 04/03/2026 06:00
21°C
Thứ tư, 04/03/2026 09:00
20°C
Thứ tư, 04/03/2026 12:00
18°C
Thứ tư, 04/03/2026 15:00
17°C
Thứ tư, 04/03/2026 18:00
18°C
Thứ tư, 04/03/2026 21:00
18°C
Thứ năm, 05/03/2026 00:00
18°C
Thứ năm, 05/03/2026 03:00
22°C
Thứ năm, 05/03/2026 06:00
25°C
Thứ năm, 05/03/2026 09:00
24°C
Thứ năm, 05/03/2026 12:00
20°C
Thứ năm, 05/03/2026 15:00
20°C
Thứ năm, 05/03/2026 18:00
19°C
Thứ năm, 05/03/2026 21:00
19°C
Thứ sáu, 06/03/2026 00:00
19°C
Thứ sáu, 06/03/2026 03:00
19°C
Thứ sáu, 06/03/2026 06:00
20°C
Thứ sáu, 06/03/2026 09:00
20°C
Thứ sáu, 06/03/2026 12:00
19°C
Thứ sáu, 06/03/2026 15:00
19°C
Thứ sáu, 06/03/2026 18:00
19°C
Thứ sáu, 06/03/2026 21:00
19°C
Thứ bảy, 07/03/2026 00:00
19°C
Hải Phòng

25°C

Cảm giác: 26°C
mây đen u ám
Thứ ba, 03/03/2026 00:00
23°C
Thứ ba, 03/03/2026 03:00
24°C
Thứ ba, 03/03/2026 06:00
24°C
Thứ ba, 03/03/2026 09:00
23°C
Thứ ba, 03/03/2026 12:00
22°C
Thứ ba, 03/03/2026 15:00
20°C
Thứ ba, 03/03/2026 18:00
20°C
Thứ ba, 03/03/2026 21:00
19°C
Thứ tư, 04/03/2026 00:00
18°C
Thứ tư, 04/03/2026 03:00
18°C
Thứ tư, 04/03/2026 06:00
19°C
Thứ tư, 04/03/2026 09:00
19°C
Thứ tư, 04/03/2026 12:00
19°C
Thứ tư, 04/03/2026 15:00
19°C
Thứ tư, 04/03/2026 18:00
18°C
Thứ tư, 04/03/2026 21:00
18°C
Thứ năm, 05/03/2026 00:00
18°C
Thứ năm, 05/03/2026 03:00
20°C
Thứ năm, 05/03/2026 06:00
21°C
Thứ năm, 05/03/2026 09:00
21°C
Thứ năm, 05/03/2026 12:00
20°C
Thứ năm, 05/03/2026 15:00
19°C
Thứ năm, 05/03/2026 18:00
20°C
Thứ năm, 05/03/2026 21:00
20°C
Thứ sáu, 06/03/2026 00:00
20°C
Thứ sáu, 06/03/2026 03:00
22°C
Thứ sáu, 06/03/2026 06:00
22°C
Thứ sáu, 06/03/2026 09:00
24°C
Thứ sáu, 06/03/2026 12:00
21°C
Thứ sáu, 06/03/2026 15:00
21°C
Thứ sáu, 06/03/2026 18:00
21°C
Thứ sáu, 06/03/2026 21:00
21°C
Thứ bảy, 07/03/2026 00:00
21°C
Khánh Hòa

29°C

Cảm giác: 32°C
bầu trời quang đãng
Thứ ba, 03/03/2026 00:00
23°C
Thứ ba, 03/03/2026 03:00
32°C
Thứ ba, 03/03/2026 06:00
35°C
Thứ ba, 03/03/2026 09:00
31°C
Thứ ba, 03/03/2026 12:00
23°C
Thứ ba, 03/03/2026 15:00
22°C
Thứ ba, 03/03/2026 18:00
21°C
Thứ ba, 03/03/2026 21:00
21°C
Thứ tư, 04/03/2026 00:00
22°C
Thứ tư, 04/03/2026 03:00
31°C
Thứ tư, 04/03/2026 06:00
33°C
Thứ tư, 04/03/2026 09:00
30°C
Thứ tư, 04/03/2026 12:00
23°C
Thứ tư, 04/03/2026 15:00
22°C
Thứ tư, 04/03/2026 18:00
22°C
Thứ tư, 04/03/2026 21:00
21°C
Thứ năm, 05/03/2026 00:00
23°C
Thứ năm, 05/03/2026 03:00
30°C
Thứ năm, 05/03/2026 06:00
31°C
Thứ năm, 05/03/2026 09:00
29°C
Thứ năm, 05/03/2026 12:00
23°C
Thứ năm, 05/03/2026 15:00
22°C
Thứ năm, 05/03/2026 18:00
22°C
Thứ năm, 05/03/2026 21:00
22°C
Thứ sáu, 06/03/2026 00:00
23°C
Thứ sáu, 06/03/2026 03:00
31°C
Thứ sáu, 06/03/2026 06:00
31°C
Thứ sáu, 06/03/2026 09:00
28°C
Thứ sáu, 06/03/2026 12:00
23°C
Thứ sáu, 06/03/2026 15:00
21°C
Thứ sáu, 06/03/2026 18:00
21°C
Thứ sáu, 06/03/2026 21:00
22°C
Thứ bảy, 07/03/2026 00:00
23°C

Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 18,400 18,700
Kim TT/AVPL 18,405 18,710
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 18,380 18,680
Nguyên Liệu 99.99 17,400 17,700
Nguyên Liệu 99.9 17,350 17,650
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 18,260 18,660
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 18,210 18,610
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 18,140 18,590
Cập nhật: 02/03/2026 09:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 185,400 ▲1600K 188,400 ▲1600K
Hà Nội - PNJ 185,400 ▲1600K 188,400 ▲1600K
Đà Nẵng - PNJ 185,400 ▲1600K 188,400 ▲1600K
Miền Tây - PNJ 185,400 ▲1600K 188,400 ▲1600K
Tây Nguyên - PNJ 185,400 ▲1600K 188,400 ▲1600K
Đông Nam Bộ - PNJ 185,400 ▲1600K 188,400 ▲1600K
Cập nhật: 02/03/2026 09:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 18,560 ▲160K 18,860 ▲160K
Miếng SJC Nghệ An 18,560 ▲160K 18,860 ▲160K
Miếng SJC Thái Bình 18,560 ▲160K 18,860 ▲160K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 18,550 ▲170K 18,850 ▲170K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 18,550 ▲170K 18,850 ▲170K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 18,550 ▲170K 18,850 ▲170K
NL 99.90 17,270 ▲150K
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 17,300 ▲150K
Trang sức 99.9 18,040 ▲170K 18,740 ▲170K
Trang sức 99.99 18,050 ▲170K 18,750 ▲170K
Cập nhật: 02/03/2026 09:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,856 ▲1672K 1,886 ▲1699K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,856 ▲1672K 18,862 ▲160K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,856 ▲1672K 18,863 ▲160K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,854 ▲16K 1,884 ▲16K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,854 ▲16K 1,885 ▲16K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,834 ▲16K 1,869 ▲16K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 17,855 ▼159110K 18,505 ▼164960K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 131,439 ▲1200K 140,339 ▲1200K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 118,355 ▲1088K 127,255 ▲1088K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 10,527 ▼93767K 11,417 ▼101777K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 100,224 ▲933K 109,124 ▲933K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 69,195 ▲667K 78,095 ▲667K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,856 ▲1672K 1,886 ▲1699K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,856 ▲1672K 1,886 ▲1699K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,856 ▲1672K 1,886 ▲1699K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,856 ▲1672K 1,886 ▲1699K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,856 ▲1672K 1,886 ▲1699K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,856 ▲1672K 1,886 ▲1699K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,856 ▲1672K 1,886 ▲1699K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,856 ▲1672K 1,886 ▲1699K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,856 ▲1672K 1,886 ▲1699K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,856 ▲1672K 1,886 ▲1699K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,856 ▲1672K 1,886 ▲1699K
Cập nhật: 02/03/2026 09:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 17993 18268 18864
CAD 18554 18831 19461
CHF 33218 33605 34271
CNY 0 3470 3830
EUR 30135 30409 31454
GBP 34320 34711 35662
HKD 0 3199 3403
JPY 160 164 170
KRW 0 17 19
NZD 0 15308 15899
SGD 20043 20325 20868
THB 753 816 872
USD (1,2) 25784 0 0
USD (5,10,20) 25823 0 0
USD (50,100) 25851 25870 26240
Cập nhật: 02/03/2026 09:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 25,870 25,870 26,250
USD(1-2-5) 24,836 - -
USD(10-20) 24,836 - -
EUR 30,204 30,228 31,576
JPY 163.01 163.3 171.19
GBP 34,520 34,613 35,642
AUD 18,171 18,237 18,824
CAD 18,731 18,791 19,446
CHF 33,462 33,566 34,488
SGD 20,110 20,173 20,934
CNY - 3,740 3,863
HKD 3,271 3,281 3,383
KRW 16.56 17.27 18.67
THB 796.84 806.68 863.76
NZD 15,236 15,377 15,838
SEK - 2,825 2,925
DKK - 4,039 4,182
NOK - 2,688 2,795
LAK - 0.93 1.29
MYR 6,226.5 - 7,031.62
TWD 749.65 - 908.22
SAR - 6,828 7,192.71
KWD - 82,993 88,309
Cập nhật: 02/03/2026 09:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 25,840 25,860 26,240
EUR 30,196 30,317 31,495
GBP 34,528 34,667 35,670
HKD 3,261 3,274 3,389
CHF 33,121 33,254 34,195
JPY 162.95 163.60 171.06
AUD 18,192 18,265 18,855
SGD 20,237 20,318 20,905
THB 818 821 858
CAD 18,708 18,783 19,356
NZD 15,349 15,883
KRW 17.40 19.01
Cập nhật: 02/03/2026 09:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 25860 25860 26230
AUD 18059 18159 19087
CAD 18721 18821 19841
CHF 33469 33499 35100
CNY 0 3763.1 0
CZK 0 1220 0
DKK 0 4110 0
EUR 30215 30245 31975
GBP 34447 34497 36268
HKD 0 3330 0
JPY 163.05 163.55 174.08
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.5 0
LAK 0 1.172 0
MYR 0 6890 0
NOK 0 2735 0
NZD 0 15328 0
PHP 0 410 0
SEK 0 2880 0
SGD 20150 20280 21013
THB 0 778.8 0
TWD 0 820 0
SJC 9999 18300000 18300000 18900000
SBJ 16000000 16000000 18900000
Cập nhật: 02/03/2026 09:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 25,873 25,923 26,210
USD20 25,873 25,923 26,210
USD1 25,873 25,923 26,210
AUD 18,240 18,340 19,454
EUR 30,441 30,441 31,861
CAD 18,651 18,751 20,061
SGD 20,294 20,444 21,015
JPY 164.03 165.53 171
GBP 34,475 34,825 35,699
XAU 18,098,000 0 18,402,000
CNY 0 3,648 0
THB 0 819 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 02/03/2026 09:00

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn

'Bình minh cõi Phật - Tam Chúc khai Xuân'

Tuổi trẻ tiên phong ứng dụng AI tuyên truyền bầu cử

Tuổi trẻ tiên phong ứng dụng AI tuyên truyền bầu cử

The Colonial tại The Anam Cam Ranh ra mắt thực đơn degustation mới, tôn vinh ẩm thực Việt đương đại

The Colonial tại The Anam Cam Ranh ra mắt thực đơn degustation mới, tôn vinh ẩm thực Việt đương đại

Bắc Ninh đón nhận danh hiệu Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với Lễ hội truyền thống - Hội Lim

Bắc Ninh đón nhận danh hiệu Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với Lễ hội truyền thống - Hội Lim

Công nghệ số

AI Blockchain Fintech Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
OpenAI ký hợp đồng với Lầu Năm Góc sau khi Anthropic từ chối hợp tác

OpenAI ký hợp đồng với Lầu Năm Góc sau khi Anthropic từ chối hợp tác

Ấn Độ chuẩn bị đấu giá băng tần trị giá 23,1 tỷ USD thúc đẩy 5G và 6G

Ấn Độ chuẩn bị đấu giá băng tần trị giá 23,1 tỷ USD thúc đẩy 5G và 6G

Dùng AI và những nguy cơ tự lộ bí mật của doanh nghiệp

Dùng AI và những nguy cơ tự lộ bí mật của doanh nghiệp

Anthropic đối đầu Lầu Năm Góc vì từ chối vũ khí tự hành và theo dõi công dân

Anthropic đối đầu Lầu Năm Góc vì từ chối vũ khí tự hành và theo dõi công dân

Khoa học

Phát minh khoa học Công trình khoa học Vũ trụ - Thiên văn
SpaceX điều chỉnh chiến lược: Ưu tiên xây dựng thành phố tự phát triển trên Mặt Trăng

SpaceX điều chỉnh chiến lược: Ưu tiên xây dựng thành phố tự phát triển trên Mặt Trăng

Khám phá công nghệ giúp tàu ngầm diesel ẩn mình dưới nước

Khám phá công nghệ giúp tàu ngầm diesel ẩn mình dưới nước

Kính viễn vọng Hubble có thể rơi xuống Trái Đất sớm hơn dự kiến

Kính viễn vọng Hubble có thể rơi xuống Trái Đất sớm hơn dự kiến

Chất thải asen độc hại có thể trở thành nguyên liệu sản xuất chip

Chất thải asen độc hại có thể trở thành nguyên liệu sản xuất chip

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Chuyển đổi số năm 2026: Từ

Chuyển đổi số năm 2026: Từ 'số hóa' đến 'kiến tạo không gian phát triển mới'

Giáo dục số định hình công dân đô thị thông minh Việt Nam

Giáo dục số định hình công dân đô thị thông minh Việt Nam

Phó Chủ tịch Quốc hội: Tuyến cơ sở ứng dụng UAV y tế, bước tiến đột phá!

Phó Chủ tịch Quốc hội: Tuyến cơ sở ứng dụng UAV y tế, bước tiến đột phá!

Việt Nam giữa tái cấu trúc công nghệ toàn cầu và cuộc đua bán dẫn

Việt Nam giữa tái cấu trúc công nghệ toàn cầu và cuộc đua bán dẫn

Kinh tế số

Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
Bắt giữ 4,5 kg cocain từ Nam Mỹ quá cảnh qua Tân Sơn Nhất

Bắt giữ 4,5 kg cocain từ Nam Mỹ quá cảnh qua Tân Sơn Nhất

Di Động Việt khai trương cửa hàng mới tại 03 Phan Đăng Lưu, Tp HCM

Di Động Việt khai trương cửa hàng mới tại 03 Phan Đăng Lưu, Tp HCM

Bạn đã sẵn sàng để cháy cùng đêm hội Samfan với Hoàng Hà Mobile?

Bạn đã sẵn sàng để cháy cùng đêm hội Samfan với Hoàng Hà Mobile?

Samsung Electronics vượt mốc vốn hóa 1.000 tỷ USD nhờ cổ phiếu tăng mạnh

Samsung Electronics vượt mốc vốn hóa 1.000 tỷ USD nhờ cổ phiếu tăng mạnh

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
YADEA hợp tác chiến lược cùng Grab thúc đẩy giao thông xanh tại Việt Nam

YADEA hợp tác chiến lược cùng Grab thúc đẩy giao thông xanh tại Việt Nam

YADEA khánh thành Nhà máy sản xuất thông minh hơn 100 triệu USD tại Bắc Ninh

YADEA khánh thành Nhà máy sản xuất thông minh hơn 100 triệu USD tại Bắc Ninh

Bảo Tín Minh Châu ra mắt máy bán vàng tự động, thúc đẩy chuyển đổi số thị trường vàng

Bảo Tín Minh Châu ra mắt máy bán vàng tự động, thúc đẩy chuyển đổi số thị trường vàng

'Săn Ngựa Vàng - Đón ngàn tài lộc' cùng VNPT

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
Mazda CX-90 chốt giá bán tại Việt Nam: SUV 7 chỗ hạng sang với mức giá 2,479 tỷ đồng

Mazda CX-90 chốt giá bán tại Việt Nam: SUV 7 chỗ hạng sang với mức giá 2,479 tỷ đồng

YADEA chính thức giới thiệu mẫu xe máy điện cao cấp hàng đầu YADEA Osta

YADEA chính thức giới thiệu mẫu xe máy điện cao cấp hàng đầu YADEA Osta

YADEA khánh thành Nhà máy sản xuất thông minh hơn 100 triệu USD tại Bắc Ninh

YADEA khánh thành Nhà máy sản xuất thông minh hơn 100 triệu USD tại Bắc Ninh

Honda ZR-V 2026 chuyển sang thuần hybrid, nâng tầm tiện nghi ngay từ bản tiêu chuẩn

Honda ZR-V 2026 chuyển sang thuần hybrid, nâng tầm tiện nghi ngay từ bản tiêu chuẩn

Gaming

Game news Esports Thiết bị chơi Game
Toàn cảnh Free Fire EWC 2026: Lịch thi đấu, tiền thưởng và suất dự Global Final

Toàn cảnh Free Fire EWC 2026: Lịch thi đấu, tiền thưởng và suất dự Global Final

Valve đối mặt vụ kiện tại New York liên quan đến cơ chế loot box

Valve đối mặt vụ kiện tại New York liên quan đến cơ chế loot box

Resident Evil Requiem: Ứng viên nặng ký đầu tiên cho danh hiệu GOTY 2026

Resident Evil Requiem: Ứng viên nặng ký đầu tiên cho danh hiệu GOTY 2026

Huntsman Signature Edition: Bàn phím gaming cao cấp với mức giá đắt ngang card đồ họa

Huntsman Signature Edition: Bàn phím gaming cao cấp với mức giá đắt ngang card đồ họa