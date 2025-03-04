Với hệ sinh thái thông minh “Người x Xe x Nhà” (Human x Car x Home), Xiaomi muốn nâng tầm trải nghiệm kết nối của người dùng nhờ sự liên kết liền mạch giữa thiết bị cá nhân, phương tiện di chuyển và không gian sống.

MWC 2025: Xiaomi trình diễn hệ sinh thái “trí tuệ kết nối”

“Lấy con người làm trọng tâm, chiến lược “Người x Xe x Nhà” của Xiaomi hướng tới xây dựng một hệ sinh thái kết nối thông minh, nơi thiết bị cá nhân, phương tiện di chuyển và không gian sống giao tiếp liền mạch. Bằng cách tích hợp AI và IoT, chúng tôi tối ưu hóa trải nghiệm người dùng, từ tự động hóa thiết bị gia dụng đến kết nối xe điện Xiaomi SU7 với hệ sinh thái số. Tại MWC 2025, Xiaomi mong muốn mang đến cái nhìn rõ nét về tương lai của trí tuệ kết nối, nơi công nghệ nâng cao chất lượng sống và hướng đến sự phát triển bền vững.” Giám đốc Truyền thông Xiaomi Quốc tế, ông Daniel Desjarlais chia sẻ.

Xiaomi trình diễn các mẫu xe điện (EV) đột phá, Xiaomi SU7 Max và Xiaomi SU7 Ultra

Đặc biệt tại đây, Xiaomi trình làng các mẫu xe điện (EV) đột phá, bao gồm Xiaomi SU7 Max và phiên bản hoàn toàn mới Xiaomi SU7 Ultra, đánh dấu bước tiến vượt bậc của thương hiệu trong lĩnh vực giao thông thông minh.

Đây là một trong những sản phẩm tiếp theo trong chiến lược phát triển hệ sinh thái “Người x Xe x Nhà” của Xiaomi. Và tại MWC 2025, khách tham quan có thể khám phá không gian Smart Living, nơi thiết bị cá nhân, xe điện (EV) và sản phẩm AIoT phối hợp tạo nên phong cách sống hiện đại.

Xiaomi trình diễn hệ sinh thái “trí tuệ kết nối”

Đây cũng là lần đầu tiên, Xiaomi HyperOS 2 ra mắt tại một kỳ triển lãm mang tầm quốc tế, đánh dấu một bước tiến lớn trong thiết kế hệ thống thông minh. Được biết để xây dựng trên nền tảng Xiaomi HyperCore, hệ điều hành này đã cần đến hơn 3.000 kỹ sư, nghiên cứu 25.000 kịch bản sử dụng, tích hợp công nghệ tiên tiến để tối ưu hiệu suất, tăng tốc ứng dụng và tiết kiệm năng lượng. Xiaomi HyperConnect nâng tầm kết nối giữa các thiết bị, hỗ trợ truyền phát camera kép, Home Screen+ và tương thích đa nền tảng.

Không chỉ tạo đột phát với HyperAI, Xiaomi HyperOS 2 còn được tích hợp AI tiên tiến để nâng cao sáng tạo và hiệu suất làm việc. Công cụ AI Writing giúp người dùng chỉnh sửa, mở rộng nội dung nhanh chóng, trong khi dịch thuật và nhận diện giọng nói thời gian thực xóa bỏ rào cản ngôn ngữ. HyperAI cũng mở rộng khả năng sáng tạo với AI Art trong Mi Canvas, biến phác thảo thành tác phẩm nghệ thuật, cùng AI Live Wallpapers và AI Cinematic Lock Screens, mang đến hình ảnh động sống động.

Xiaomi cũng tiếp tục hợp tác với Google để tích hợp Google Gemini và Circle to Search

Ngoài ra, Xiaomi cũng tiếp tục hợp tác với Google để tích hợp Google Gemini và Circle to Search, nâng cao trải nghiệm thông minh và cá nhân hóa. Những bước tiến này củng cố vị thế tiên phong của Xiaomi trong công nghệ kết nối, với triết lý lấy người dùng làm trung tâm.

Đột phá và ghi dấu ấn trong lĩnh vực xe điện

Ở ngành hàng xe điện, Xiaomi tiếp tục ghi dấu ấn mạnh mẽ khi đạt doanh thu gần 1,38 tỷ USD và biên lợi nhuận gộp 17,1% vào quý 3 năm 2024. Riêng trong tháng 12/2024, dòng Xiaomi SU7 đạt hơn 25.000 xe bán ra, nâng tổng số xe được bàn giao trong năm lên hơn 135.000 chiếc. Hướng tới mục tiêu 300.000 xe trong năm 2025, Xiaomi đang đẩy mạnh mở rộng sản xuất và hệ thống bán hàng, với 200 trung tâm tại 58 thành phố trên khắp Trung Quốc tính đến quý III/2024.

Tính đến hết tháng 10 năm 2024, nguyên mẫu Xiaomi SU7 Ultra lập kỷ lục 6'46"874 tại Nürburgring Nordschleife, giành danh hiệu "Xe bốn cửa nhanh nhất thế giới." Phiên bản thương mại của SU7 Ultra cũng xuất hiện tại gian hàng Xiaomi MWC 2025, mang đến trải nghiệm cận cảnh về sự kết hợp giữa hiệu suất đỉnh cao và thiết kế đẳng cấp, tối ưu cho cả đường đua lẫn đô thị.

Những thành tựu này khẳng định cam kết của Xiaomi đối với đổi mới công nghệ, chất lượng sản phẩm và trải nghiệm khách hàng, đồng thời củng cố vị thế vững chắc của thương hiệu trong ngành công nghiệp ô tô điện.

Hệ sinh thái thông minh “Người x Xe x Nhà”

Và để kiến tạo tương lai bền vững và thông minh, Xiaomi đã không ngừng đổi mới để mang đến những sản phẩm và dịch vụ đột phá, lấy phát triển bền vững và bảo vệ môi trường làm nền tảng trong chiến lược kinh doanh. Tại MWC 2025 lần này, hệ sinh thái thông minh “Người x Xe x Nhà” đã được Xiaomi cải tiến nhằm thúc đẩy lối sống xanh, hiệu quả và hiện đại, kết hợp công nghệ tiên tiến để nâng cao tiêu chuẩn ESG.

Đầu tiên là trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ đóng vai trò cốt lõi, giúp tối ưu hóa thiết bị gia dụng bằng cách tự động điều chỉnh chế độ hoạt động theo thói quen người dùng. Hệ thống giám sát và tinh chỉnh theo thời gian thực đảm bảo mức tiêu thụ năng lượng tối ưu, mang đến trải nghiệm sống thông minh, tiện lợi và thân thiện với môi trường.

Trong lĩnh vực sản xuất, Xiaomi ứng dụng tự động hóa tiên tiến nhằm nâng cao tính bền vững

Trong lĩnh vực sản xuất, Xiaomi ứng dụng tự động hóa tiên tiến nhằm nâng cao tính bền vững. Cụ thể là tại nhà máy xe điện, nền tảng “Hyper Intelligent Manufacturing” đã giúp tối ưu hóa toàn bộ quy trình, từ quản lý đến điều chỉnh tự động, tăng hiệu suất và giảm thiểu tài nguyên sử dụng ở mọi giai đoạn. Công nghệ này không chỉ nâng cao năng lực sản xuất mà còn khẳng định cam kết mạnh mẽ của Xiaomi đối với phát triển bền vững, tạo nên những bước tiến vững chắc trong ngành công nghiệp xanh.

Chi tiết về hệ sinh thái thông minh “Người x Xe x Nhà”, xem thêm tại website của hãng.