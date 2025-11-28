Danh sách các tổ chức doanh nghiệp cam kết quyên góp hàng triệu đô la sau vụ cháy ở Hồng Kông

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kêu gọi nỗ lực hết sức để giảm thiểu thương vong, đồng thời thúc giục các cơ quan và bên liên quan cung cấp “sự hỗ trợ cần thiết”. Ảnh: Getty.

Làn sóng hỗ trợ tài chính quy mô lớn đang dồn về Hồng Kông sau vụ hỏa hoạn kinh hoàng tại khu dân cư Wang Fuk Court – thảm kịch tồi tệ nhất mà đặc khu này phải hứng chịu kể từ năm 1948, khiến ít nhất 94 người thiệt mạng và hàng trăm người mất tích.

Theo The Paper, hơn 40 doanh nghiệp tư nhân Trung Quốc đã cam kết quyên góp hơn 600 triệu đô la Hồng Kông để phục vụ công tác cứu hộ, cứu trợ và bảo đảm sinh kế cho người dân bị ảnh hưởng. Những cam kết đóng góp đến từ loạt tập đoàn công nghệ và bán lẻ hàng đầu đất nước, cho thấy khu vực tư nhân đang đáp lại mạnh mẽ lời kêu gọi của Chủ tịch Tập Cận Bình về việc “nỗ lực hết sức để giảm thiểu thương vong” và đặt trách nhiệm xã hội lên hàng đầu.

Alibaba và Ant Group đã công bố gói hỗ trợ 30 triệu đô la Hồng Kông để phục vụ công tác cứu hộ. Riêng nhà sáng lập Jack Ma cũng đóng góp thêm 30 triệu đô la Hồng Kông thông qua quỹ từ thiện cá nhân.

Anta Sports, chủ sở hữu Jack Wolfskin và Fila, đồng thời cam kết 30 triệu đô la Hồng Kông tiền mặt và vật tư. Xiaomi và ByteDance mỗi bên quyên góp 10 triệu đô la Hồng Kông. Tencent, sau đóng góp ban đầu 10 triệu đô la Hồng Kông, đã nâng tổng mức hỗ trợ lên 30 triệu.

Trong lĩnh vực đầu tư, HongShan Capital Group (HSG, tiền thân là Sequoia Capital China) góp 10 triệu đô la Hồng Kông. Ông Jean Eric Salata – Chủ tịch EQT Châu Á – cũng đăng ký ủng hộ 10 triệu đô la Hồng Kông để hỗ trợ tâm lý, giáo dục và tài chính cho trẻ em cùng gia đình nạn nhân.

Sự vào cuộc mạnh mẽ này phản ánh xu hướng gia tăng trách nhiệm xã hội trong giới doanh nhân Trung Quốc những năm gần đây. Những nhân vật như Lei Jun (Xiaomi), Vương Hưng (Meituan) hay Trương Nhất Minh (ByteDance) đều từng công bố các khoản đóng góp từ hàng tỷ nhân dân tệ đến hàng tỷ đô la vào các quỹ giáo dục, khoa học và phát triển công nghệ.

Thảm kịch cháy chung cư: Nỗi đau xót chưa bao giờ dứt Vào 23h50 ngày 12/09, một vụ cháy nghiêm trọng đã xảy ra tại chung cư mini 37, ngõ 29/70 phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân, ...

Thảm kịch lớn nhất kể từ năm 1948

Vụ cháy xảy ra tại Wang Fuk Court – một khu nhà ở công cộng với 2.000 căn hộ và khoảng 4.600 cư dân. Lửa được cho là bắt đầu từ giàn giáo tre bao quanh khu vực công trình và lan nhanh qua các cột gỗ cùng lưới nhựa dễ cháy. Nhiều khu vực vẫn âm ỉ suốt gần 24 giờ khiến lực lượng cứu hỏa phải liên tục tiếp cận.

Cảnh sát cáo buộc một công ty xây dựng “cực kỳ cẩu thả” khi sử dụng vật liệu không đạt tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy. Ba người đàn ông thuộc công ty này đã bị bắt vì tình nghi ngộ sát.

Thảm kịch không chỉ đặt ra câu hỏi lớn về an toàn xây dựng trong các khu nhà ở công cộng của Hồng Kông, mà còn làm dấy lên lo ngại về việc sử dụng vật liệu nguy hiểm trong các dự án có diện tích lớn. Công tác tìm kiếm cứu nạn vẫn đang diễn ra, trong khi giới chức địa phương đối mặt với áp lực ngày càng tăng về cải thiện tiêu chuẩn an toàn đô thị.