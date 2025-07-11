Xác định nguyên nhân ban đầu vụ cháy tại cư xá Độc Lập

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng - phó giám đốc Công an TP.HCM - nói về vụ cháy cư xá Độc Lập - Ảnh: CHÂU TUẤN

Những thông tin liên quan đến vụ cháy cư xá Độc Lập được thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng - phó giám đốc Công an TP.HCM - cho biết cụ thể tại cuộc họp báo kinh tế và xã hội TP.HCM chiều 10-7.

"Đến nay nguyên nhân vụ cháy được xác định ban đầu do chập điện. Cụ thể là từ dây điện dẫn ra thiết bị máy sấy quần áo và tủ lạnh… được đặt ở không gian phần chủ nhà lấn chiếm, che chắn ngoài sân. Chỗ này có để ô tô, xe máy", thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng nói.

Ông Hưởng cũng nhấn mạnh cư xá Độc Lập là kiểu chung cư cũ, đã tồn tại lâu năm. Nhiều chung cư tương tự có hệ thống phòng cháy chữa cháy (PCCC) nhưng đã xuống cấp, nhiều thiết bị hư hỏng đến mức không dùng được. Trong khi đó, phần lớn các chung cư cũ không có quỹ bảo trì để sửa chữa, thay thế thiết bị PCCC.

Theo thống kê TP.HCM có 1.132 chung cư, trong đó có 239 chung cư và 341 khối nhà xây trước năm 1975, cùng hàng trăm cơ sở khác được xây dựng từ năm 1975 đến 2001. Nhiều nơi trong số này đang tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn về cháy nổ.

Hình ảnh thường thấy là chung cư cũ dạng này nhỏ, điều kiện sinh hoạt chật hẹp. Có tình trạng cơi nới, che chắn… thực tế tiềm tàng hậu quả cháy nổ. Rất nhiều văn bản, khuyến cáo của thành phố đã cảnh báo về vấn đề này.

Theo ông Hưởng, để phòng tránh tối đa việc cháy nổ, ngay từ vấn đề ăn ở, sinh hoạt phải quản lý chất cháy, nguồn nhiệt. Giả sử khi cháy mà nguồn chất cháy ít thì sẽ giảm thiệt hại..., quan trọng nhất là ý thức và kỹ năng.

"Nước xa không cứu được lửa gần, cháy nổ tính bằng giây thôi…", ông Hưởng nói và kêu gọi người dân nâng cao ý thức.

Đối với chung cư, cư xá cũ, Công an TP.HCM đã tham mưu UBND ban hành nhiều văn bản liên quan để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy. Song song đó, việc tuyên truyền cũng được Công an TP.HCM phối hợp với sở ngành làm liên tục với nhiều cách thức khác nhau.