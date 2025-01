Thảm kịch cháy chung cư: Nỗi đau xót chưa bao giờ dứt

Tòa chung cư mini này có 9 tầng, diện tích trên 200m2, tuy nhiên lại có 45 phòng với gần 150 người sinh sống, chủ yếu là các gia đình thuê. Nằm sâu trong một ngõ hẹp, cảnh sát đã phải đỗ xe cứu hỏa bên ngoài phố Khương Hạ và sử dụng vòi rồng để dập lửa từ bên trong.

Người dân tại hiện trường cho biết, sau tiếng nổ lớn, ngọn lửa bùng phát và khói mù mịt lan nhanh đến các tầng. Hiện nay, cơ quan chức năng đang tập trung vào cứu chữa và điều tra nguyên nhân vụ cháy. Những con số thương vong và số người tử vong ban đầu khiến xã hội một lần nữa chấn động và đau xót, như đã từng xảy ra với những thảm kịch cháy nổ trước đây.

Nhìn lại một số vụ cháy nổ gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, như vụ cháy quán karaoke An Phú (số 166C, Bùi Thị Xuân, khu phố 1A, phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) vào tháng 9/2022, đã làm 33 người thiệt mạng. Vào tháng 11/2016, vụ cháy quán karaoke số 68 đường Trần Thái Tông, Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội, đã khiến 13 khách đến hát ở quán thiệt mạng...

Có thể thấy, thảm kịch cháy nổ thường xảy ra tại quán karaoke, nhà dân, đặc biệt là các căn hộ chung cư cao tầng. Nguyên nhân thường là do sự chập nguồn điện, hoặc bất cẩn trong quá trình sửa chữa nhà, tia lửa từ các mối hàn vẩy bắn ra, làm lan nhanh đám cháy. Việc tự cơi nới không gian, ngăn cách ra thành nhiều phòng, gác mái và các biện pháp khác để tối ưu hóa diện tích, thường dẫn đến việc đóng kín lối thoát hiểm và không tạo điều kiện cho quá trình di dời khi có sự cố.

Một hướng giải quyết có thể là đưa các quán karaoke ra khỏi khu dân cư hoặc "tích hợp" chúng vào các trung tâm văn hóa đa năng hoặc các khu vực thích hợp khác, nơi có diện tích rộng và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu an toàn. Cần kiểm soát chặt chẽ và đảm bảo rằng việc quản lý được thực hiện nghiêm ngặt và có hiệu quả, đồng thời đảm bảo sự an toàn của khu dân cư.