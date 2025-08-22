Google ra mắt Pixel 10 tích hợp AI Gemini, thách thức Apple về trí tuệ nhân tạo

Google đã phát hành phiên bản cập nhật của điện thoại màn hình gập Pixel 10 Pro Fold, có giá ít nhất là 1799 đô la.

Pixel 10 và loạt tính năng AI thông minh

Điểm nhấn lớn nhất của Pixel 10 là sự tích hợp sâu với Gemini, trợ lý ảo thế hệ mới của Google. Với tính năng Magic Cue, điện thoại có thể dự đoán nhu cầu người dùng và hiển thị thông tin liên quan trong thời gian thực. Ví dụ, khi người dùng quay số gọi hãng hàng không, máy sẽ tự động hiển thị thông tin chuyến bay ngay lập tức.

Dòng Pixel 10 cũng được trang bị Gemini Live, cho phép trò chuyện dựa trên những gì điện thoại đang “nhìn thấy” trên màn hình, và Camera Coach – trợ lý AI gợi ý góc chụp, ánh sáng và tự động kết hợp nhiều ảnh để có bức hình hoàn hảo.

Bảng giá Pixel 10:

Pixel 10: 799 USD

Pixel 10 Pro: 999 USD

Pixel 10 Pro XL (màn hình lớn, bộ nhớ 256GB): 1.199 USD

Pixel 10 Pro Fold (điện thoại gập): 1.799 USD

Đặc biệt, Pixel 10 Pro đi kèm gói đăng ký AI Pro trị giá 19 USD/tháng trong 1 năm, cung cấp quyền truy cập các công cụ AI cao cấp như NotebookLM và Veo 3.

Google đi trước Apple, nhưng liệu có chiếm được thị phần?

Pixel 10 được ra mắt trước khi Apple công bố iPhone mới vào tháng 9, trong bối cảnh Apple trì hoãn bản nâng cấp Siri lớn đến năm 2026. Đây là cơ hội để Google tạo khác biệt với AI, khi các mô hình Gemini được đánh giá vượt trội so với Apple Intelligence.

Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng vẫn chưa có bằng chứng rõ ràng cho thấy AI thúc đẩy doanh số smartphone. “Người dùng có thể cần thêm thời gian để xem liệu AI có thực sự thay đổi trải nghiệm di động”, một chuyên gia nhận định.