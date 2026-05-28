Chuyển đổi số trở thành động lực tăng trưởng mới của Khánh Hòa và Huế

Trong khuôn khổ Diễn đàn Cấp cao Chuyển đổi số Việt Nam – Châu Á 2026 (Vietnam – Asia DX Summit 2026) ngày 27/5 đã diễn ra phiên đối thoại Tầm nhìn lãnh đạo: thách thức và bài toán tăng trưởng 2 con số. Tại đây, lãnh đạo TP. Huế và tỉnh Khánh Hòa đã chia sẻ bài toán tăng trưởng kinh tế từ việc nâng hiệu quả vận hành của hệ sinh thái số...

Xây dựng cơ chế tài chính thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Thanh Hà cho biết, tại Khánh Hòa, những năm qua, nền tảng để hình thành và phát triển doanh nghiệp công nghệ số còn khá hạn chế. Số lượng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này chưa nhiều. Dù vậy, kinh tế số của Khánh Hòa đã đóng góp hơn 10% GRDP. Đây là nỗ lực đáng kể trong bối cảnh số lượng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh tế số của Khánh Hòa chưa nhiều.

Các đại biểu tham dự sự kiện.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Thanh Hà, để tăng tỷ trọng kinh tế số trong cấu trúc tăng trưởng của địa phương thời gian tới, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa sẽ thúc đẩy gia tăng số lượng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh tế số, đồng thời nâng cao năng lực và chất lượng của các doanh nghiệp này.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Thanh Hà khẳng định, chuyển đổi số không phải là phong trào, mà là trụ cột để Khánh Hòa bứt phá. Mục tiêu tham vọng là đưa kinh tế số đóng góp từ 30% đến 35% vào GRDP của địa phương trước năm 2030.

Cũng theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Thanh Hà, Khánh Hòa đang chủ động xây dựng các cơ chế riêng để thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo địa phương. Dự kiến trong quý II/2026, Hội đồng Nhân dân tỉnh Khánh Hòa sẽ ban hành Nghị quyết nhằm cụ thể hóa các quy định của Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo mới. Trên cơ sở đó, nhiều cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp sẽ được triển khai, từ hỗ trợ thành lập doanh nghiệp công nghệ, tạo điều kiện tiếp cận vốn thông qua các quỹ chuyên biệt…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Thanh Hà chia sẻ tại sự kiện.

Tỉnh Khánh Hòa cũng cũng đang xúc tiến thành lập Quỹ Khoa học Công nghệ và Quỹ đầu tư mạo hiểm nhằm hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ hình thành và phát triển. Đây được xem là nền tảng để tạo thêm động lực cho khu vực kinh tế số trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, Khánh Hòa cũng đang phối hợp với Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh triển khai các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp địa phương chuyển đổi số, nâng cao năng suất và khả năng thích ứng. Đặc biệt, Khánh Hòa đưa ra chiến lược hạ tầng “đi trước một bước”; vạch ra lộ trình phủ sóng 5G đạt 100% và chuẩn bị sẵn sàng cho kỷ nguyên 6G, đảm bảo băng thông rộng 1Gb/s làm huyết mạch cho sự phát triển của công nghiệp và dịch vụ.

“Với những nỗ lực của địa phương thời gian qua, quý I/2026, Khánh Hòa ghi nhận mức tăng trưởng GRDP bứt phá +8,37%. Khánh Hòa cũng đã ban hành 4 Nghị quyết HĐND thiết lập khung pháp lý đặc thù cho công nghệ cao và vi mạch bán dẫn” - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Thanh Hà chia sẻ.

Hỗ trợ doanh nghiệp bản địa tham gia phát triển kinh tế số

Phó Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ TP. Huế Nguyễn Dương Anh nhận định, ứng dụng công nghệ, dữ liệu và các nền tảng số không chỉ để tạo ra tăng trưởng mới, mà còn để giúp người dân và doanh nghiệp bảo vệ được những thành quả đã tạo ra. “Khi doanh nghiệp vận hành hiệu quả hơn, giảm thiểu rủi ro tốt hơn; khi người dân được hỗ trợ tốt hơn trước các biến động, thì đó cũng chính là một phần của tăng trưởng kinh tế” - ông Nguyễn Dương Anh nêu quan điểm.

Phó Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ TP. Huế Nguyễn Dương Anh nhận định ứng dụng công nghệ, dữ liệu và các nền tảng số không chỉ để tạo ra tăng trưởng mới, mà còn để giúp người dân và doanh nghiệp bảo vệ được những thành quả đã tạo ra.

Theo Phó Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ TP. Huế Nguyễn Dương Anh, một vấn đề khác của TP. Huế là bài toán thu hút doanh nghiệp lớn; việc cạnh tranh để thu hút các tập đoàn lớn về Huế không hề dễ dàng.

Chính vì vậy, Huế lựa chọn một hướng đi khác, thay vì chỉ tập trung thu hút những “đại bàng” từ bên ngoài, Huế muốn xây dựng những “đàn chim” ngay tại địa phương. “Chúng tôi nuôi dưỡng, hỗ trợ và tạo điều kiện để chính các doanh nghiệp bản địa lớn lên, tham gia vào quá trình chuyển đổi số và phát triển kinh tế số của địa phương” - ông Dương Anh chia sẻ.

Phó Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ TP. Huế Nguyễn Dương Anh cho biết, Huế không phát triển công nghệ rời rạc mà thiết kế một hệ sinh thái khép kín: Siêu ứng dụng Hue-S (điểm chạm với người dân), Trung tâm giám sát điều hành HueIOC (bộ não phân tích) và Data Lake (nền tảng dữ liệu cốt lõi). Điều này góp phần làm giảm áp lực từ vấn đề nền tảng hạ tầng trước những nhu cầu mới của thời kỳ chuyển đổi số và AI. Mục tiêu đặt ra là đưa kinh tế số chiếm tỷ trọng 20-30% GRDP trên cơ sở sử dụng công nghệ số để mở rộng không gian sáng tạo.

Thách thức tiếp theo đến từ làn sóng bùng nổ của AI, kéo theo yêu cầu ngày càng cao về dữ liệu, năng lực vận hành và quản trị dữ liệu. “Lãnh đạo TP. Huế đang chuyển đổi phương thức điều hành từ phản ứng sự cố sang dự báo chủ động, dựa trên các luồng dữ liệu “sống” được cập nhật liên tục từ hiện trường. Địa phương coi đây là một thước đo phản ánh hiệu quả thực chất của chuyển đổi số; hướng đến phục vụ tốt hơn cho người dân và công tác quản lý” - Phó Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ TP. Huế Nguyễn Dương Anh chia sẻ.