Nhiều sản phẩm AI nổi bật tại cuộc thi sáng tạo khoa học của Học viện Hải quân

Chiều 18/5, tại tỉnh Khánh Hoà, Học viện Hải quân tổ chức gặp mặt nhân Ngày Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam (18/5). Chuẩn Đô đốc, PGS.TS Ngô Thành Công, Giám đốc Học viện chủ trì buổi gặp mặt.

Tham dự buổi gặp mặt có các đồng chí trong Đảng uỷ, Ban giám đốc Học viện, chỉ huy các cơ quan, khoa, đơn và đông đảo cán bộ, giảng viên, học viên.

Chuẩn Đô đốc Ngô Thành Công phát biểu chúc mừng tại buổi gặp mặt.

Buổi gặp mặt nhằm biểu dương, tôn vinh đội ngũ cán bộ khoa học, các nhà khoa học tiêu biểu; đồng thời tuyên truyền, phổ biến và thúc đẩy ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong công tác giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chuẩn Đô đốc, PGS.TS Ngô Thành Công cho biết, thời gian qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Hải quân đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với nhiều giải pháp đồng bộ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phát huy vai trò đội ngũ trí thức, nhà khoa học của Học viện.

Nhờ đó, hoạt động nghiên cứu khoa học của học viện đã có nhiều chuyển biến tích cực, bám sát thực tiễn nhiệm vụ, góp phần xây dựng Học viện Hải quân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học trong giai đoạn mới.

Quảng cảnh buổi gặp mặt.

Điểm nhấn trong chuỗi hoạt động khoa học công nghệ năm 2026 là Cuộc thi “Sáng tạo khoa học và công nghệ cho cán bộ, giảng viên trẻ và học viên lần thứ 3”.

Đây là sân chơi trí tuệ nhằm nâng cao trình độ khoa học công nghệ, nhất là công nghệ thông tin và tự động hóa cho cán bộ, giảng viên, học viên.

Mô hình ứng dụng công nghệ AI trong giảng dạy, huấn luyện đạt giải đặc biệt tại Cuộc thi “Sáng tạo khoa học và công nghệ cho cán bộ, giảng viên trẻ và học viên lần thứ 3”.

Chuẩn Đô đốc Ngô Thành Công trao thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt giải trong Cuộc thi “Sáng tạo khoa học và công nghệ cho cán bộ, giảng viên trẻ và học viên lần thứ 3”.

Cuộc thi thu hút hơn 30 sản phẩm của các tác giả, nhóm tác giả với nhiều chuyên ngành, lĩnh vực quan trọng như: chuyển đổi số, tự động hóa, công nghệ thông tin, điện tử - viễn thông, cơ khí, vũ khí trang bị Hải quân… Nhiều sản phẩm được ban giám khảo đánh giá cao trong ứng dụng giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học của Học viện.

Nhân dịp này, Học viện Hải quân đã khen thưởng 32 tập thể, nhóm tác giả và cá nhân đã đạt giải trong Cuộc thi “Sáng tạo khoa học và công nghệ cho cán bộ, giảng viên trẻ và học viên lần thứ 3 năm 2026”.