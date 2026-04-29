Học viện Hải quân chú trọng đào tạo lực lượng tìm kiếm cứu nạn chuyên nghiệp

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ, chương trình tìm kiếm cứu nạn (TKCN) cho 02 đối tượng cán bộ quản lý, điều hành TKCN trên biển và nhân viên TKCN đường biển được xây dựng trên cơ sở cập nhật các quy định mới, kinh nghiệm thực tiễn từ các đơn vị cơ sở.

Đại tá, PGS, TS Lại Hồng Đông phát biểu tại hội nghị.

Nội dung giảng dạy được thiết kế theo hướng tích hợp giữa lý thuyết và thực hành, chú trọng rèn luyện kỹ năng xử trí tình huống, khả năng phối hợp hiệp đồng, sử dụng thành thạo trang bị, phương tiện cứu nạn hiện đại trong điều kiện thời tiết phức tạp, môi trường biển khắc nghiệt…

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến về tiếp tục bổ sung các tình huống giả định sát với thực tiễn, tăng thời lượng thực hành trên biển, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ mô phỏng trong huấn luyện, cập nhật các quy trình quốc tế về tìm kiếm cứu nạn trên biển.

Các ý kiến cũng nhấn mạnh yêu cầu đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng lấy người học làm trung tâm, huấn luyện sát thực tiễn; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện chuyên môn với giáo dục ý thức trách nhiệm khi thực hiện nhiệm vụ TKCN trên biển.

Phát biểu kết luận, Đại tá, PGS, TS Lại Hồng Đông ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chuẩn bị chặt chẽ của các cơ quan, khoa, đơn vị trong xây dựng đề cương chi tiết và nội dung giảng dạy. Đồng chí nhấn mạnh, công tác TKCN trên biển có vai trò đặc biệt quan trọng, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng con người, phương tiện hoạt động trên biển.

Quang cảnh hội nghị.

Đồng chí Phó Giám đốc Học viện yêu cầu các cơ quan, khoa, đơn vị tiếp thu nghiêm túc các ý kiến đóng góp tại hội nghị, tiếp tục rà soát, hoàn thiện chương trình theo hướng khoa học, hệ thống, sát thực tiễn. Trong đó, cần chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, tăng cường đầu tư trang bị, phương tiện huấn luyện, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và mô phỏng hiện đại trong giảng dạy.