Liên ngành Công an, Biên phòng, Hải quan, Cảnh sát biển triệt phá nhiều đường dây ma túy lớn trong Quý II/2025

Ngày 26/5/2025 tại Hà Nội, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an) chủ trì, phối hợp với Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Quốc phòng), Cục Nghiệp vụ và pháp luật (Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển, Bộ Quốc phòng) và Chi cục Điều tra chống buôn lậu (Cục Hải quan, Bộ Tài chính) tổ chức hội nghị trao đổi thông tin giữa các cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy cấp Trung ương, quý II/2025.

Hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển và Hải quan. Trung tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - C04, chủ trì và chỉ đạo hội nghị.

Trung tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát biểu tại hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, từ đầu năm 2025 đến nay, các lực lượng đã triệt phá hơn 9.000 vụ, thu giữ hàng tấn ma túy và nhiều tang vật có liên quan.

Trong đó, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phát hiện hơn 8.700 vụ, bắt giữ hơn 16.300 đối tượng phạm tội về ma túy; vật chứng thu giữ hơn 113 kg heroin; 614 kg cần sa; hơn 2,2 tấn và hơn 1,3 triệu viên ma túy tổng hợp; 3,7 tỉ đồng.

C04 phối hợp với các đơn vị phát hiện, bắt giữ 35 vụ, 207 đối tượng, thu giữ: Hơn 1,6 tấn và 33.000 viên ma túy tổng hợp; 44 kg heroin, 228 kg cần sa; gần 80 tấn hóa chất, tiền chất... cùng nhiều tài liệu có liên quan.

Trong đó, có 2 vụ phối hợp với các cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm ma túy của Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát Biển, Hải quan. Lực lượng phòng, chống ma túy của Bộ đội Biên phòng đã chủ trì, phối hợp các lực lượng Công an, Hải quan phát hiện, bắt giữ, xử lý 273 vụ, 359 đối tượng, thu hơn 301 kg ma túy các loại và nhiều tang vật liên quan khác.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Lực lượng chuyên trách phòng, chống tội phạm ma túy của Cảnh sát biển đã phối hợp với lực lượng chuyên trách PCTP ma túy của các lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng, Hải quan đấu tranh 31 vụ án, bắt giữ 52 đối tượng. Tang vật thu giữ 3,9 kg heroin; 26 kg MTTH.

Lực lượng Hải quan đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy bắt giữ: 76 vụ, 83 đối tượng. Tổng số ma tuý thu giữ là khoảng 1,9 tấn ma tuý các loại.

Dự báo thời gian tới, hoạt động của tội phạm ma tuý trên thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, tạo áp lực lớn, tác động trực tiếp đến Việt Nam. Nguồn ma túy vẫn chủ yếu từ nước ngoài vận chuyển trái phép về Việt Nam tiêu thụ hoặc tiếp tục vận chuyển đi nước thứ ba với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt, manh động và tính chất, mức độ ngày càng nguy hiểm hơn.

Để chủ động phát hiện, đấu tranh có hiệu quả với hoạt động của tội phạm ma tuý Trung tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đề nghị các cơ quan chuyên trách phòng, chống ma túy cấp Trung ương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia công tác phòng, chống ma túy, đặc biệt là các đồng bào dân tộc vùng biên giới, ngư dân nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tích cực tham gia các phong trào toàn dân phòng, chống ma túy, tạo hành lang, lá chắn từ biên giới, trên biển ngăn chặn từ xa nguồn ma túy thẩm lậu vào Việt Nam qua địa bàn này..

Tăng cường phối hợp, hiệp đồng chiến đấu giữa 4 lực lượng chuyên trách phòng, chống tội phạm ma túy trong ngăn chặn ma túy tại khu vực biên giới, cửa khẩu, trên biển, tạo thế trận thống nhất, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ phòng, chống tội phạm về ma túy, khu vực biên giới, cửa khẩu, đường mòn, lối mở và tại các cảng hàng không, cảng biển.

Phối hợp mở các đợt cao điểm tuyên truyền, tấn công, trấn áp tội phạm ma túy, xây dựng các phương án, kế hoạch đấu tranh, giải quyết tình hình tội phạm phức tạp ở các tuyến, khu vực, địa bàn trọng điểm, nhất là tuyến biên giới, tuyến đường hàng không, các khu vực biển trọng điểm, cảng biển lớn.

Trung tướng Nguyễn Văn Viện đề nghị tăng cường hợp tác quốc tế về phòng, chống tội phạm ma túy nhằm trao đổi thông tin, hỗ trợ xác minh, tăng cường kiểm soát ma túy, tiền chất… Từ đó, thúc đẩy mối quan hệ hợp tác trong lĩnh vực phòng, chống ma túy giữa cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy của Việt Nam với các nước, các tổ chức quốc tế, đảm bảo nguyên tắc bám sát định hướng, mục tiêu phát triển, phù hợp và hài hòa với quy định, thông lệ, điều kiện và mục tiêu của các bên.

Ngoài ra, thường xuyên xây dựng mối quan hệ hiểu biết, đoàn kết, gắn bó chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, lực lượng chuyên trách phòng, chống tội phạm ma túy; tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm trong công tác phối hợp đấu tranh một số chuyên án, vụ án về ma túy điển hình.