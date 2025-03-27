Triệt phá 'xưởng' sản xuất ma túy lớn nhất từ trước đến nay tại Việt Nam

Chiều 26/3, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) - Bộ Công an cho biết, vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an phá chuyên án sản xuất trái phép chất ma túy lớn nhất từ trước đến nay tại Việt Nam.

Chuyên án được xác lập từ tháng 9/ 2024 sau khi phía Trung Quốc cung cấp thông tin về hai đối tượng có tiền án liên quan đến sản xuất ma túy tại Trung Quốc đã nhập cảnh vào Việt Nam cùng một lô hàng ống thủy tinh số lượng lớn.

Triệt phá 'xưởng' sản xuất ma túy lớn ở Khánh Hòa, thu giữ 1,4 tấn ketamin

Hóa chất dùng để sản xuất ma túy

Nhận định đây có thể là dấu hiệu cho thấy hoạt động sản xuất ma túy trái phép, C04 đã tổ chức theo dõi và sau 6 tháng điều tra, lực lượng chức năng xác định được tổ chức, phương thức hoạt động và các địa điểm liên quan.

Cầm đầu đường dây là Trương Xuân Minh, 51 tuổi, quốc tịch Đài Loan (Trung Quốc). Minh sang Việt Nam từ năm 2021, tạo vỏ bọc đầu tư, kinh doanh, nuôi cá cảnh. Minh sống như vợ chồng với Phạm Thị Lệ Hân, 30 tuổi ở Khánh Hòa. Giúp sức đắc lực cho Minh là Đoàn Văn Hùng, 42 tuổi ở Khánh Hòa.

Tháng 11/2024, Minh nhờ người thuê mảnh đất rộng 1.000 m2 tại khu nghĩa trang phía Bắc, xã Vĩnh Lương, Nha Trang, Khánh Hòa. Đây là khu vực hẻo lánh, ít người qua lại, đường vào khó khăn. Minh cử người canh gác, lắp đặt camera giám sát, đồng thời nuôi chó để phát hiện người lạ xâm nhập. Để tập kết nguyên vật liệu, hóa chất và các thiết bị liên quan, Minh thuê thêm mảnh đất rộng 300 m2 cách cơ sở trên 3km.

Sau khi thuê được đất, Minh thuê 2 đối tượng người Trung Quốc và 4 đối tượng người Việt Nam thi công, dựng cơ sở, lắp hệ thống điện 3 pha, mua máy phát điện, đồng thời Minh cũng cho lắp đặt các dây chuyền sản xuất ma túy, trong đó có 7 hệ thống bình phản ứng và làm lạnh dung tích lớn, máy li tâm, máy xử lý mùi, máy bơm hút chân không, máy lọc nước.

Khu nhà xưởng sản xuất ma túy

Cuối tháng 01/2025 nhà xưởng xây lắp xong, các đối tượng chuyển nguyên vật liệu, hóa chất và bắt tay vào sản xuất giai đoạn một. Các loại hóa chất được cho vào máy trộn, kết hợp các phụ gia và điều chỉnh nhiệt độ để tạo phản ứng giữa các chất hóa học.

Thành phẩm của giai đoạn này là khoảng 1,8 tấn bột màu vàng, được các đối tượng đóng vào 27 thùng xốp, sau đó gửi vào kho đông lạnh ở Nha Trang. Đồng thời tuyên bố dừng sản xuất, cho các đối tượng nghỉ việc về quê. Ở khâu này, các đối tượng tạo vỏ bọc là sản xuất chất tạo bọt xử lý nước thải.

Lực lượng chức năng tổ chức phá chuyên án sản xuất ma túy ở tỉnh Khánh Hòa

Chỉ ít ngày sau, Minh tuyển 4 người khác, đồng thời thuê 2 đối tượng người Đài Loan (Trung Quốc) có trình độ về sản xuất ma túy để tiếp tục thực hiện giai đoạn hai. Minh cho mua nhiều xoong quân dụng, bông gòn, rổ nhựa, bếp gas công nghiệp.

Số thành phẩm ở giai đoạn một được đưa về xưởng, bổ sung dung môi, gia nhiệt liên tục trên bếp ga, sau đó lọc qua lớp bông gòn để tạo lắng rồi dùng máy li tâm để cho ra chất bột trắng. Tiếp đó, các đối tượng đưa sang kho xưởng tại địa chỉ số 47 Cát Lợi, thành phố Nha Trang để thực hiện giai đoạn cuối cho ra ketamin tinh khiết.

Toàn bộ các hoạt động được các đối tượng chủ yếu thực hiện về đêm đến rạng sáng và thực hiện trong nhiều ngày.

Nhận định các đối tượng đã sản xuất ra ma túy, nếu hoàn thành các đối tượng sẽ tạm dừng hoạt động và xuất cảnh về nước, do vậy cần phải tiến hành phá án.

Xác định thời cơ thuận lợi, Ban Chuyên án quyết định phá án. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an cho phép Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Công an tỉnh Khánh Hòa, Viện Khoa học hình sự, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ (Bộ Công an), Chi cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa, Chi cục điều tra chống buôn lậu, Cục Hải quan (Bộ Tài chính), Vụ 4 – Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phá chuyên án.

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long (áo trắng) kiểm tra tại hiện trường

Kết quả, khoảng 0h ngày 22/3, gần 200 cán bộ, chiến sĩ đã đồng loạt tấn công, bắt giữ các đối tượng đang có hành vi sản xuất trái phép chất ma túy.

Tại cơ sở sản xuất, thu giữ 118 kg ketamin thành phẩm, 160 lít dung dịch ketamin, 17 tấn hóa chất, cùng dây chuyền, thiết bị phục vụ sản xuất ma túy.

Tại kho xưởng ở 47 Cát Lợi, thu giữ khoảng 90 kg ketamin, 270 lít dung dịch và dây chuyền, thiết bị phục vụ sản xuất ma túy.

Tại kho ở xã Vĩnh Phương, thu giữ khoảng 57 tấn hóa chất, 380 lít khí. 16 đối tượng liên quan đến tổ chức tội phạm này bị tạm giữ.

Đến nay, cơ quan điều tra thu giữ 1,4 tấn ketamin với độ tinh khiết rất cao, cùng gần 80 tấn hóa chất, đủ căn cứ tạm giữ hình sự 9 đối tượng, trong đó 4 đối tượng người Trung Quốc, 3 đối tượng người Đài Loan (Trung Quốc), 2 đối tượng người Việt Nam. Các đối tượng thừa nhận hành vi sản xuất trái phép chất ma túy.

Hiện chuyên án đang được tiếp tục điều tra làm rõ thêm các đối tượng liên quan và các đường dây phân phối ma túy từ cơ sở sản xuất này.

Nhận định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, ngày 25/3, Thủ tướng Chính phủ đã gửi thư khen Ban chuyên án, biểu dương tinh thần mưu trí, kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm, đánh trúng đường dây sản xuất ma túy lớn, xuyên quốc gia.