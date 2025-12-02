Chuyển động số
Photo Hanoi'25: Hơn 200.000 lượt tham gia, khẳng định Hà Nội là điểm hẹn nhiếp ảnh quốc tế

Võ Vinh

Võ Vinh

08:55 | 02/12/2025
Biennale nhiếp ảnh quốc tế Photo Hanoi’25 diễn ra từ ngày 1 đến 30/11 tại Hà Nội đã thu hút hơn 200.000 lượt người tham dự cả trực tiếp lẫn trực tuyến. Sự kiện nhanh chóng trở thành điểm hẹn văn hóa, sáng tạo hàng đầu của cộng đồng yêu nhiếp ảnh, đặc biệt là giới trẻ Thủ đô.
Phát biểu tại lễ bế mạc, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Bạch Liên Hương nhấn mạnh Photo Hanoi’25 đã tạo nên dấu ấn văn hoá sâu sắc, phản ánh hình ảnh một Hà Nội sáng tạo, vừa gìn giữ bản sắc vừa nuôi dưỡng sức sống nghệ thuật đậm nét nhân văn.

Sự kiện thu hút hơn 200 cơ quan báo chí theo dõi, với hơn 500 tin, bài, phóng sự đa ngôn ngữ đăng tải trên các nền tảng báo chí và truyền thông, cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của Biennale.

Photo Hanoi’25: Hơn 200.000 lượt tham gia, khẳng định Hà Nội là điểm hẹn nhiếp ảnh quốc tế
Các đại biểu tham dự lễ bế mạc. Ảnh: BTC

Theo Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, trong khuôn khổ hợp tác văn hóa song phương giữa Pháp và Thủ đô Hà Nội, dự án Photo Hanoi - Biennale nhiếp ảnh quốc tế là món quà quý, có ý nghĩa thiết thực mà Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam dành tặng cho Thủ đô Hà Nội.

Dự án được triển khai một mặt nhằm góp phần hiện thực hóa tinh thần thỏa thuận hợp tác giữa Đại sứ quán Cộng hòa Pháp tại Việt Nam và UBND thành phố Hà Nội về việc từng bước phía Pháp sẽ chuyển giao công nghệ, hỗ trợ kỹ thuật giúp thành phố Hà Nội trở thành trung tâm nghệ thuật nhiếp ảnh có tầm vóc, thương hiệu mạnh, quy tụ và thu hút sự quan tâm của nhiều nghệ sĩ có tiếng trong giới nhiếp ảnh trong nước và quốc tế; nâng cao tính chuyên nghiệp về nghệ thuật nhiếp ảnh Thủ đô Hà Nội; thúc đẩy giao lưu, đối thoại văn hóa giữa Việt Nam và quốc tế.

Photo Hanoi’25: Hơn 200.000 lượt tham gia, khẳng định Hà Nội là điểm hẹn nhiếp ảnh quốc tế
Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Bạch Liên Hương phát biểu. Ảnh: BTC

Mặt khác, dự án hứa hẹn sẽ là một trong những yếu tố xúc tác quan trọng thúc đẩy triển khai thành công Chiến lược phát triển ngành công nghiệp văn hóa như mục tiêu đề ra tại Nghị quyết của Thành ủy Hà Nội “Về phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội khẳng định, thành phố cam kết và quyết tâm triển khai thực hiện thành công các sáng kiến, dự án văn hóa trong khuôn khổ Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO thông qua đa dạng hóa các loại hình sáng tạo văn hóa và nghệ thuật, trong đó đặc biệt chú trọng phát triển lĩnh vực nghệ thuật nhiếp ảnh; để từ đó góp phần quảng bá hình ảnh văn hóa, du lịch Thủ đô; thúc đẩy hoạt động hợp tác quốc tế và hội nhập văn hóa giữa Hà Nội với các nước, các tổ chức quốc tế trong khu vực và thế giới.

Photo Hanoi’25: Hơn 200.000 lượt tham gia, khẳng định Hà Nội là điểm hẹn nhiếp ảnh quốc tế
Ông Éric Soulier, Tham tán Hợp tác và Hoạt động Văn hóa, Giám đốc Viện Pháp tại Việt Nam phát biểu. Ảnh: BTC

Ông Éric Soulier, Tham tán Hợp tác và Hoạt động Văn hóa, Giám đốc Viện Pháp tại Việt Nam khẳng định, nhờ sự chung tay của tất cả mọi người, trong nhiều tuần liền, Hà Nội đã trở thành một không gian triển lãm ngoài trời sống động. Biennale này cũng chứng minh Hà Nội có thể làm được tất cả khi chính quyền, các tổ chức văn hóa, đối tác quốc tế và cộng đồng doanh nghiệp cùng nỗ lực.

Khẳng định tự hào đồng hành cùng các đối tác Việt Nam và quốc tế trong sự kiện, ông Éric Soulier cho rằng, những dự án văn hóa như thế này có thể trở thành những minh chứng cho thành công có sức ảnh hưởng toàn cầu và Photo Hanoi sẽ tiếp nối sứ mệnh đó.

Ông Jonathan Baker, Trưởng Đại diện Văn phòng UNESCO tại Việt Nam cũng khẳng định sự năng động và sáng tạo của thành phố, con người Hà Nội thông qua sự kiện lần này.

Photo Hanoi’25: Hơn 200.000 lượt tham gia, khẳng định Hà Nội là điểm hẹn nhiếp ảnh quốc tế
Ông Jonathan Baker, Trưởng Đại diện Văn phòng UNESCO tại Việt Nam phát biểu. Ảnh: BTC

Ông nhấn mạnh, trong suốt những tuần vừa qua, Photo Hanoi một lần nữa cho thấy, những bức ảnh có thể kết nối con người vượt qua mọi khác biệt giữa các nền văn hoá, khơi gợi đối thoại và giúp chúng ta quan sát thế giới xung quanh với những góc nhìn mới mẻ và sâu sắc hơn. Biennale năm nay đã quy tụ các nhiếp ảnh gia, các nhà giám tuyển, các bạn sinh viên, các cộng đồng và du khách tham quan.

Tất cả đều cùng chia sẻ niềm tin rằng: Sự sáng tạo chính là yếu tố thiết yếu để thấu hiểu bản thân chúng ta là ai và khơi mở tầm nhìn về con người mà chúng ta có thể trở thành.

Photo Hanoi’25: Hơn 200.000 lượt tham gia, khẳng định Hà Nội là điểm hẹn nhiếp ảnh quốc tế
Sự kiện có sự tham gia của nhiều đối tác, nghệ sĩ trong nước và quốc tế. Ảnh: BTC

“Photo Hanoi’25 cũng một lần nữa khẳng định vị thế ngày càng lớn mạnh của Hà Nội như một thành phố sáng tạo năng động. Năng lượng của các nghệ sĩ trẻ, sức mạnh của cộng đồng sáng tạo địa phương và cam kết của thành phố trong việc coi văn hoá là động lực phát triển. Tất cả đã cùng góp phần định hình một tương lai, nơi sự sáng tạo không chỉ được tôn vinh mà còn được nuôi dưỡng để phát triển mạnh mẽ" - ông nói.

Trưởng Đại diện Văn phòng UNESCO tại Việt Nam cũng cam kết, thời gian tới, UNESCO sẽ tiếp tục đồng hành và phối hợp chẽ với TP Hà Nội và các đối tác nhằm củng cố hơn nữa hệ sinh thái văn hoá và sáng tạo: hỗ trợ các nghệ sĩ, mở rộng cơ hội tiếp cận cho giới trẻ và bảo đảm rằng những sự kiện như Photo Hanoi sẽ ngày càng phát triển cả về quy mô lẫn tác động.

Chính thức lộ diện Top 10 đội thi vào Chung kết Cuộc thi Thiết kế Điện tử Việt Nam 2025

Chính thức lộ diện Top 10 đội thi vào Chung kết Cuộc thi Thiết kế Điện tử Việt Nam 2025

‘Biến ý tưởng thành hiện thực’ tại Cuộc thi Thiết kế Điện tử Việt Nam 2025

‘Biến ý tưởng thành hiện thực’ tại Cuộc thi Thiết kế Điện tử Việt Nam 2025

Vòng bán kết cuộc thi thiết kế điện tử Việt Nam 2025 chính thức khởi tranh

Vòng bán kết cuộc thi thiết kế điện tử Việt Nam 2025 chính thức khởi tranh

Schaeffler được vinh danh là

Schaeffler được vinh danh là 'Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam'

Sự cố Cloudflare ngày 18/11/2025: Internet toàn cầu tê liệt

Sự cố Cloudflare ngày 18/11/2025: Internet toàn cầu tê liệt

Editor'sChoice

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

