Meta khởi kiện tài khoản quảng cáo lừa đảo tại Việt Nam

Đại diện Meta tại Việt Nam cho biết, Meta khởi kiện Lý Văn Lâm ra tòa vì tài khoản này áp dụng chiêu trò "cloaking", một phương thức hiển thị website giả vờ hợp pháp để qua mặt hệ thống kiểm duyệt quảng cáo nhưng chuyển người dùng sang nội dung lừa đảo. Lý Văn Lâm chạy quảng cáo mời chào sản phẩm giảm giá từ các thương hiệu như Longchamp với điều kiện hoàn thành khảo sát. Người dùng tương tác với quảng cáo này phải cung cấp thông tin thẻ tín dụng để "mua hàng" nhưng cuối cùng không nhận được sản phẩm. Thẻ tín dụng sau đó bị trừ tiền tự động liên tục một cách trái phép.

Meta quyết liệt triệt phá các mạng lưới quảng cáo lừa đảo tại Việt Nam

Meta nâng cấp công nghệ phát hiện "cloaking" bằng AI để phân tích thủ thuật này và nhận diện chính xác các quảng cáo chuyển hướng đến website lừa đảo. Hệ thống sẽ từ chối ngay các quảng cáo vi phạm và phản ứng kịp thời khi người dùng báo cáo các quảng cáo nghi ngờ.

Xóa hơn 5,4 triệu nội dung vi phạm tại Việt Nam

Meta phát hiện và xử lý gần 12 triệu tài khoản liên kết với các trung tâm lừa đảo trên Facebook, Instagram và WhatsApp toàn cầu chỉ trong 6 tháng đầu năm 2025. Tại Việt Nam, Meta gỡ bỏ hơn 5,4 triệu nội dung trên Facebook và 14.000 nội dung trên Instagram do vi phạm chính sách về gian lận và lừa đảo trong cùng khoảng thời gian.

Meta đình chỉ hơn 116.000 tài khoản trên Facebook và 28.000 tài khoản trên Instagram vì vi phạm. Hệ thống tự động phát hiện và gỡ bỏ 65% vi phạm trên Facebook và 93% vi phạm trên Instagram.

Meta gửi thư yêu cầu chấm dứt vi phạm tới 08 đối tác doanh nghiệp vì các đơn vị này cung cấp dịch vụ lừa đảo. Các dịch vụ gồm khôi phục tài khoản và cho thuê quyền truy cập vào các tài khoản "đáng tin cậy" để giúp khách hàng né tránh hệ thống kiểm duyệt. Meta cân nhắc các biện pháp pháp lý tiếp theo, bao gồm khởi kiện, nếu các bên liên quan không tuân thủ quy định.

Meta rà soát hệ sinh thái đối tác doanh nghiệp và nâng cấp quy trình đánh giá để cải thiện việc phê duyệt các đơn vị đủ điều kiện gia nhập mạng lưới đối tác.

Bảo vệ hơn 500.000 người nổi tiếng trước chiêu "celeb bait"

Các đối tượng lừa đảo lợi dụng hình ảnh người nổi tiếng và nhà sáng tạo nội dung để dụ người dùng tương tác với quảng cáo rồi dẫn họ đến các website lừa đảo yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân hoặc chuyển tiền. Quảng cáo lừa đảo ngụy trang giống quảng cáo hợp pháp khiến người dùng khó nhận biết. Chiêu trò này mang tên "celeb bait", dùng người nổi tiếng làm mồi nhử.

Meta phát triển các lớp bảo vệ dành cho người nổi tiếng có hình ảnh bị lợi dụng nhiều lần cho hoạt động lừa đảo. Chương trình hiện bảo vệ hình ảnh cho hơn 500.000 người nổi tiếng và nhân vật công chúng toàn cầu.

Meta khởi kiện các nhà quảng cáo lừa đảo tại Brazil và Trung Quốc vì sử dụng hình ảnh và giọng nói đã chỉnh sửa để quảng cáo sản phẩm y tế chưa được phê duyệt hoặc dựng lên các "nhóm đầu tư" tự phát để lừa đảo người dùng tại nhiều quốc gia.

Meta cải thiện năng lực phát hiện và xây dựng cách tiếp cận đa lớp nhằm chống lừa đảo. Meta cho biết đã áp dụng các biện pháp phòng vệ kỹ thuật và tự động để bảo vệ người dùng trên các ứng dụng, đồng thời triệt phá các mạng lưới tội phạm lừa đảo và tăng cường hợp tác với các cơ quan chức năng sở tại.

Meta khuyến khích người dùng truy cập Trung tâm Phòng chống lừa đảo để xem thông tin và các mẹo thực tế giúp nhận diện hình thức lừa đảo trực tuyến phổ biến.