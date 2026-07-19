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Tru by Hilton mang đến trải nghiệm lưu trú hiện đại tại 14 điểm đến trên cả nước

Võ Vinh

Võ Vinh

10:48 | 19/07/2026
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Sở hữu 14 khách sạn tại 14 điểm đến trên cả nước, Tru by Hilton đang mở rộng dấu ấn tại Việt Nam với mô hình lưu trú hiện đại, trẻ trung. Mỗi khách sạn không chỉ mang đến không gian nghỉ ngơi tiện nghi mà còn trở thành điểm khởi đầu để du khách khám phá văn hóa, cảnh quan và nhịp sống địa phương.
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Trong bối cảnh xu hướng du lịch ngày càng dịch chuyển từ các điểm đến quen thuộc sang những thành phố giàu bản sắc, Tru by Hilton – thương hiệu thuộc danh mục khách sạn toàn cầu của Hilton đang mở rộng mạng lưới tại Việt Nam với 14 khách sạn trải dài từ Bắc vào Nam, đáp ứng nhu cầu lưu trú kết hợp trải nghiệm của du khách.

Theo đại diện thương hiệu, Tru by Hilton hướng tới phong cách lưu trú đơn giản, hiện đại và chú trọng giá trị sử dụng, cân bằng giữa thiết kế và công năng, đồng thời tạo điều kiện để du khách dễ dàng kết nối với những nét đặc trưng riêng của từng điểm đến.

14 khách sạn, 14 điểm khởi đầu cho hành trình khám phá

Tại khu vực phía Bắc, Tru by Hilton hiện diện tại nhiều địa phương như Lạng Sơn, Lào Cai, Hạ Long, Việt Trì, Hòa Bình, Bắc Giang, Nam Định, Thái Bình và Hà Nội.

Mỗi điểm đến mang một dấu ấn riêng. Nếu Tru by Hilton Lang Son City Centre đưa du khách khám phá văn hóa và ẩm thực vùng biên Đông Bắc thì Tru by Hilton Lao Cai City Riverside là điểm khởi đầu cho những hành trình khám phá cảnh quan hùng vĩ và các cung đường vùng cao Tây Bắc.

Tru by Hilton mang đến trải nghiệm lưu trú hiện đại tại 14 điểm đến trên cả nước

Tại Quảng Ninh, Tru by Hilton Ha Long Hon Gai Centre kết nối du khách với Vịnh Hạ Long – Di sản Thiên nhiên Thế giới được UNESCO công nhận, trong khi Tru by Hilton Viet Tri City Centre mở ra hành trình về vùng đất cội nguồn gắn với các Vua Hùng còn Tru by Hilton Hoa Binh City Centre kết nối du khách với cảnh quan núi rừng và di sản văn hóa Mường đặc sắc của Hòa Bình.

Tại Tru by Hilton Bac Giang City Centre, du khách có thể cảm nhận nhịp phát triển năng động của một trung tâm kinh tế đang vươn mình, đồng thời khám phá những giá trị văn hóa và cảnh quan của vùngTây Yên Tử. Đi sâu hơn vào Đồng bằng sông Hồng, Tru by Hilton Nam Dinh City Centre và Tru by Hilton Thai Binh City Centre là những điểm khởi đầu để khám phá kiến trúc, ẩm thực, các cộng đồng địa phương và nhịp sống bình dị của miền Bắc Việt Nam.

Tại Thủ đô, Tru by Hilton Hanoi Station nằm giữa trung tâm Thủ đô, giúp du khách dễ dàng tiếp cận các điểm di sản, công trình văn hóa và không gian ẩm thực đặc sắc.

Tiến vào miền Trung, Tru by Hilton Da Nang City Centre mang đến lựa chọn lưu trú ngay trung tâm thành phố biển Đà Nẵng, còn Tru by Hilton Tam Ky City Centre là điểm dừng chân để khám phá những giá trị văn hóa và nét đặc trưng riêng của vùng đất Quảng Nam.

Tru by Hilton mang đến trải nghiệm lưu trú hiện đại tại 14 điểm đến trên cả nước
Tru by Hilton Hoa Binh City Centre.

Tại Tây Nguyên, Tru by Hilton Buon Ma Thuot City Centre đưa du khách đến với thủ phủ cà phê của Việt Nam, nơi văn hóa cà phê, những giá trị bản địa và cảnh quan cao nguyên tạo nên một điểm đến khác biệt.

Xa hơn về phương Nam, Tru by Hilton Can Tho Cai Khe và Tru by Hilton Hau Giang City Centre mở ra hành trình khám phá Đồng bằng sông Cửu Long. Từ những dòng sông, nhịp sống đô thị sôi động của Cần Thơ đến vùng quê thanh bình và nét mộc mạc của Hậu Giang, hai khách sạn mang đến những điểm khởi đầu khác nhau để du khách cảm nhận cuộc sống miền Nam Việt Nam.

Theo Tru by Hilton, 14 khách sạn Tru by Hilton tạo nên mạng lưới điểm dừng chân trải dài trên khắp Việt Nam, mở ra 14 cửa ngõ để khám phá những vùng biên, núi rừng, đô thị, bờ biển, cao nguyên và miền song nước của đất nước.

Trải nghiệm lưu trú hiện đại, đề cao tính kết nối

Tại mỗi khách sạn, Tru by Hilton mang đến trải nghiệm lưu trú được xây dựng trên sự cân bằng giữa thiết kế và công năng. Các phòng nghỉ hiện đại được thiết kế hiệu quả, tập trung vào sự thoải mái và những tiện ích thiết yếu, tạo nên không gian để du khách dễ dàng tận hưởng trọn vẹn kỳ lưu trú.

Một trong những dấu ấn đặc trưng của thương hiệu là không gian sảnh được tái định nghĩa, vượt ra khỏi khái niệm sảnh khách sạn truyền thống. Những khu vực đầy màu sắc và năng lượng mang đến không gian để du khách làm việc, chơi trò chơi, thưởng thức đồ ăn hay đơn giản là thư giãn và thoải mái là chính mình.

Tru by Hilton mang đến trải nghiệm lưu trú hiện đại tại 14 điểm đến trên cả nước

Mỗi buổi sáng bắt đầu tại Top It Breakfast Bar, nơi du khách được thưởng thức bữa sáng nóng miễn phí và tự do kết hợp các món ăn theo sở thích cá nhân. Các lựa chọn ngũ cốc, sữa chua, trái cây, yến mạch cùng nhiều món khác mang đến thêm sự đa dạng để khởi đầu ngày mới.

Với những nhu cầu trong ngày, Eat. & Sip., nằm ngay tại khu vực sảnh và hoạt động 24/7, mang đến các lựa chọn đồ ăn nhẹ địa phương và vùng miền, thức uống cùng những vật dụng thiết yếu dành cho du khách có lịch trình linh hoạt.

Mỗi khách sạn Tru by Hilton cũng mang trong mình dấu ấn riêng của điểm đến, khơi gợi những kết nối chân thực với văn hóa địa phương. Các bức tranh tường tại sảnh lấy cảm hứng từ những nét đặc trưng của từng vùng đất, trong khi khu vực Truly Local chia sẻ những gợi ý từ chính đội ngũ khách sạn về địa điểm ăn uống, mua sắm, tham quan và những trải nghiệm đáng khám phá trong khu vực lân cận.

Tru by Hilton mang đến trải nghiệm lưu trú hiện đại tại 14 điểm đến trên cả nước
Tru by Hilton Ha Long Hon Gai Centre.

Dù lưu trú tại Tru by Hilton Hanoi Station giữa lòng Thủ đô, Tru by Hilton Da Nang City Centre bên dải duyên hải miền Trung, Tru by Hilton Buon Ma Thuot City Centre tại Tây Nguyên hay Tru by Hilton Can Tho Cai Khe ở Đồng bằng sông Cửu Long, du khách vẫn có thể cảm nhận tinh thần Tru đầy hứng khởi, đồng thời kết nối với nét đặc trưng riêng của mỗi điểm đến.

Khi mỗi kỳ lưu trú mở đầu cho một hành trình mới

Khi xu hướng du lịch tiếp tục thay đổi, khách sạn không còn đơn thuần là nơi để nghỉ qua đêm. Vị trí thuận tiện, không gian giàu tính công năng và khả năng kết nối với trải nghiệm địa phương đang ngày càng định hình cách du khách khám phá một điểm đến.

Tại 14 khách sạn trên khắp Việt Nam, Tru by Hilton kết hợp trải nghiệm thương hiệu nhất quán với những cơ hội khám phá thế giới bên ngoài cánh cửa khách sạn.

Tru by Hilton mang đến trải nghiệm lưu trú hiện đại tại 14 điểm đến trên cả nước

Đó có thể là một buổi sáng khám phá những con phố Hà Nội từ Tru by Hilton Hanoi Station, hành trình đến vùng cao phía Bắc từ Tru by Hilton Lao Cai City Riverside, trải nghiệm văn hóa cà phê Việt Nam khi lưu trú tại Tru by Hilton Buon Ma Thuot City Centre hay một ngày khám phá miền sông nước Đồng bằng sông Cửu Long từ Tru by Hilton Can Tho Cai Khe.

Dù là chuyến công tác, kỳ nghỉ ngắn ngày hay hành trình khám phá một thành phố mới, mỗi kỳ lưu trú đều có thể trở thành điểm khởi đầu cho một hành trình khác biệt.

Toàn bộ hệ thống Tru by Hilton tại Việt Nam đều tham gia chương trình khách hàng thân thiết Hilton Honors. Thông qua chương trình này, khách đặt phòng trực tiếp trên các kênh chính thức của Hilton có thể hưởng nhiều quyền lợi như mức giá ưu đãi dành riêng cho hội viên, Wi-Fi miễn phí, công cụ thanh toán linh hoạt kết hợp điểm thưởng và tiền mặt cùng nhiều tiện ích khác.

Tru by Hilton lưu trữ khách sạn

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 142,500 146,500
Hà Nội - PNJ 142,500 146,500
Đà Nẵng - PNJ 142,500 146,500
Miền Tây - PNJ 142,500 146,500
Tây Nguyên - PNJ 142,500 146,500
Đông Nam Bộ - PNJ 142,500 146,500
Cập nhật: 19/07/2026 11:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,450 14,750
Miếng SJC Nghệ An 14,450 14,750
Miếng SJC Thái Bình 14,450 14,750
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,340 14,690
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,340 14,690
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,340 14,690
NL 99.99 13,000
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,950
Trang sức 99.9 13,880 14,580
Trang sức 99.99 13,890 14,590
Cập nhật: 19/07/2026 11:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,445 1,475
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,445 14,752
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,445 14,753
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 143 1,465
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 143 1,466
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 140 1,445
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 136,069 143,069
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 98,736 108,536
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 8,862 9,842
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 78,504 88,304
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 74,602 84,402
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,613 60,413
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,445 1,475
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,445 1,475
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,445 1,475
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,445 1,475
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,445 1,475
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,445 1,475
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,445 1,475
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,445 1,475
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,445 1,475
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,445 1,475
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,445 1,475
Cập nhật: 19/07/2026 11:45
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Cập nhật: 19/07/2026 11:45
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Cập nhật: 19/07/2026 11:45

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