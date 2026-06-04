Chia sẻ nhân sự kiện này, ông Vivek Bhalla, Giám đốc Điều hành khu vực Đông Nam Á & Hàn Quốc của tập đoàn IHG, cho rằng: “Chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh khai trương các khách sạn tiêu biểu cho bản sắc thương hiệu, kết hợp hài hòa giữa thiết kế tinh tế và chất lượng hoàn thiện xây dựng vượt trội.”

Đại diện Meraki Land (trái) và IHG Hotels & Resorts (phải) tại buổi lễ ký kết hợp tác

Dự kiến Regent Ho Tram sẽ ra mắt vào năm 2032, đây sẽ là khu nghỉ dưỡng biển xa xỉ với quy mô 220 phòng, tọa lạc trên dải bờ biển riêng tư và biệt lập của Hồ Tràm (TP.HCM). Bên cạnh đó, vào năm 2029, khách sạn Crowne Plaza Saigon Binh Duong cũng sẽ ra mắt tại một tổ hợp phong cách sống thời thượng tại Phường Thuận An, TP. Hồ Chí Minh (tỉnh Bình Dương cũ) và cách trung tâm thành phố khoảng 1 giờ di chuyển.

Meraki Land hiện là chủ sở hữu của Moire Hội An, Vignette Collection và là cổ đông sáng lập của Crowne Plaza Danang City Centre. Thỏa thuận phát triển đồng thời hai dự án mới nhất này kèm hạng mục bất động sản thương hiệu, sẽ góp phần thắt chặt mối quan hệ hợp tác giữa hai doanh nghiệp.

Ông Vivek Bhalla, Giám đốc Điều hành khu vực Đông Nam Á & Hàn Quốc của tập đoàn IHG, chia sẻ: “Kể từ khi khai trương khách sạn đầu tiên tại Việt Nam vào năm 2007, chúng tôi đã tạo dựng được uy tín vững chắc tại thị trường này. Hiện nay, IHG tự hào là đơn vị dẫn đầu phân khúc hạng sang, đồng thời là nhà vận hành lớn nhất trong lĩnh vực bất động sản nghỉ dưỡng có thương hiệu. Đồng hành cùng các đối tác chiến lược như Meraki Land, chúng tôi tiếp tục ra mắt những khách sạn tiêu biểu cho bản sắc thương hiệu, kết hợp thiết kế tinh tế với chất lượng hoàn thiện xây dựng vượt trội”.

“Sau Regent Phu Quoc, Regent Ho Tram sẽ là khách sạn thứ hai mang thương hiệu xa xỉ này của IHG tại Việt Nam, bên cạnh Regent Phu Quoc. Cùng với InterContinental Ho Tram và Holiday Inn Resort Ho Tram, dự án mới này sẽ nâng tầm vị thế quốc tế cho khu vực Hồ Tràm, đồng thời khẳng định mạnh mẽ dấu ấn của điểm đến này trên bản đồ du lịch thế giới”. Ông Vivek Bhalla nói thêm: “Bên cạnh các tổ hợp nghỉ dưỡng, sự góp mặt sắp tới của Crowne Plaza Saigon Binh Duong là minh chứng rõ nét cho cam kết mở rộng mạng lưới của chúng tôi tại các thị trường đô thị có tốc độ tăng trưởng cao. IHG khẳng định mục tiêu đồng hành cùng Việt Nam trên hành trình nâng tầm vị thế điểm đến du lịch hàng đầu thế giới. Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các chủ đầu tư để mở rộng quy mô, không chỉ tại các cửa ngõ trọng điểm mà còn ở các thị trường cấp hai và cấp ba giàu tiềm năng”.

CEO Meraki Land, bà Nguyễn Thái Đông Hương, nhận xét: “Thỏa thuận phát triển hai khách sạn mới này đánh dấu cột mốc quan trọng mối quan hệ hợp tác giữa chúng tôi và IHG, nâng quy mô hợp tác từ hai lên bốn khách sạn. Thành quả này được xây dựng trên nền tảng mối quan hệ bền chặt và tin cậy mà chúng tôi đã vun đắp với đội ngũ IHG tại Việt Nam cũng như trong khu vực. Xuyên suốt hành trình hợp tác, hai bên luôn đồng hành trên cơ sở tầm nhìn chung, sự phối hợp chặt chẽ và cam kết kiến tạo giá trị bền vững dài hạn”.

“Chúng tôi sẽ cùng tập trung phát triển những dự án chất lượng cao, không chỉ góp phần gia tăng sức hút cho điểm đến, mà còn tạo thêm giá trị cho cộng đồng địa phương và nâng cao chất lượng dịch vụ ngành khách sạn tại Việt Nam. Chúng tôi tin rằng Regent Ho Tram và Crowne Plaza Saigon Binh Duong sẽ thiết lập những chuẩn mực mới trong từng phân khúc tương ứng, mang đến những trải nghiệm lưu trú xuất sắc, đồng thời thể hiện định hướng và cam kết chung của cả hai về chất lượng hoàn hảo, sự đổi mới và tăng trưởng bền vững”. Bà Nguyễn Thái Đông Hương nói.

Phối cảnh Lobby Bar

Hiện IHG có 24 khách sạn đang hoạt động và 19 dự án đang trong danh mục phát triển tại Việt Nam. Trong đó, Regent Ho Tram dự kiến khai trương năm 2032 là khu nghỉ dưỡng biển siêu sang với quy mô 220 phòng, sở hữu dải bờ biển riêng tư và biệt lập tại Hồ Tràm (TP.HCM). Dự án được thiết kế tập trung hướng đến nhóm khách hàng siêu sang (HNWIs) của TP. Hồ Chí Minh, khu vực miền Nam cũng như nhóm du khách quốc tế tìm kiếm trải nghiệm nghỉ dưỡng biển kết hợp đô thị.

Với chưa đầy hai giờ di chuyển bằng ô tô, Regent Ho Tram sẽ trở thành điểm đến nghỉ dưỡng biển sang trọng, gần trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh nhất, đồng thời nằm gần tổ hợp The Grand Ho Tram Strip và sân gôn đẳng cấp thế giới The Bluffs Grand Ho Tram Golf Club. Từ khu nghỉ dưỡng Regent Ho Tram, du khách dễ dàng đi thẳng đến Sân bay Quốc tế Long Thành (dự kiến hoạt động vào năm 2027) bằng tuyến đường cao tốc.

Crowne Plaza Saigon Binh Duong, dự kiến khai trương năm 2029 cách trung tâm thành phố khoảng một giờ di chuyển. Khách sạn Crowne Plaza Saigon Binh Duong quy mô 221 phòng, nằm trong tổ hợp đa chức năng bao gồm khu thương mại, bán lẻ và căn hộ thương hiệu cao cấp, khách sạn hứa hẹn sẽ trở thành biểu tượng phong cách sống cao cấp ngay tại trung tâm Bình Dương cũ (TP.HCM).

Là một trong những nơi tập trung nhiều khu công nghiệp lớn nhất Việt Nam, Bình Dương (TP.HCM) hiện có hơn 30 khu công nghiệp đang hoạt động và thêm 19 khu công nghiệp đang được phát triển, đồng thời là nơi quy tụ của nhiều tập đoàn đa quốc gia. Crowne Plaza Saigon Binh Duong được kỳ vọng sẽ đáp ứng mạnh mẽ nhu cầu của cả khách công vụ lẫn khách doanh nghiệp trong và ngoài nước. Khách sạn sở hữu hệ thống tiện ích cao cấp với 3 nhà hàng, trung tâm thể hình, hồ bơi và không gian hội họp rộng hơn 1.000 mét vuông với 6 phòng họp hiện đại.

Nằm cách Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất chưa đầy một giờ lái xe, từ khách sạn, khách lưu trú còn dễ dàng di chuyển đến các khu công nghiệp lớn và trung tâm mua sắm.